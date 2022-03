St.Galler Theaterprovisorium zügelt nach Goldach

Kultur «Es wird sicher auch skeptische Stimmen geben»: Das St.Galler Theaterprovisorium könnte kommendes Jahr nach Goldach zügeln – doch es gibt noch zwei Hürden Der Regierungsrat hat Goldach den Zuschlag für das Provisorium des Theaters St.Gallen erteilt. Der Gemeindepräsident freut sich darüber, doch zuerst muss die Bevölkerung in der Seegemeinde ihren Segen dazu geben. Die Kosten belaufen sich auf mindestens acht Millionen Franken. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 02.03.2022, 14.24 Uhr

Das Theaterprovisorium könnte schon bald in Goldach stehen. Bild: Benjamin Manser

Dominik Gemperli ist die Freude anzuhören. «Das ist eine einzigartige Chance für unsere Gemeinde», sagt der Goldacher Gemeindepräsident. Was er damit meint: Am Mittwoch teilte der Kanton St.Gallen mit, dass der Regierungsrat entschieden habe, das Theaterprovisorium an die Gemeinde Goldach zu vergeben. Der Hintergrund: Das 1968 eröffnete Theater St.Gallen wird zurzeit saniert und erweitert.

Um den Theaterbetrieb während der Bauarbeiten zu gewährleisten, erstellte der Kanton auf dem Unteren Brühl vor der Tonhalle in der Stadt St.Gallen ein provisorisches Theatergebäude. Dieses will er weitergeben, sobald es nächstes Jahr nicht mehr gebraucht wird – und startete dafür im vergangenen September eine Ausschreibung.

Eine nachhaltige Lösung für das Gebäude

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Bild: PD

Dabei zeigten drei Gemeinden Interesse – neben Goldach auch Buchs und Altstätten. Die Regierung habe die Bewerbungen anhand verschiedener Kriterien geprüft, heisst es in der Mitteilung. Dazu zählten die Zugänglichkeit für ein breites Publikum, der gemeinnützige Charakter und der kulturelle Mehrwert für die Gemeinde, Aspekte der Nachhaltigkeit sowie die Finanzierung. Die Wahl fiel auf Goldach. Gemperli sagt:

«Ich freue mich riesig, dass wir mit unserem Projekt überzeugen konnten.»

Der Kanton St.Gallen schreibt dazu: «Mit der Weitergabe des Provisoriums an Goldach konnte eine nachhaltige Lösung für das Gebäude gefunden werden.» Die Gemeinde könne ein Provisorium übernehmen, das in einem sehr guten Zustand sei. Dafür hat sie gemäss der Mitteilung des Kantons keinen eigentlichen Kaufpreis zu entrichten, sondern trage einzig die Kosten für den Abbau, den Transport, den Wiederaufbau sowie für das Land und die Vorbereitungsarbeiten am neuen Standort.

Gemeinde kann sich Investition leisten

Gemperli geht davon aus, dass diese Arbeiten mindestens acht Millionen Franken kosten werden. Geplant ist unter anderem eine Tiefgarage. Das Projekt würde ordentlich auf 35 Jahre abgeschrieben. «Das ist eine Stange Geld», gibt der Goldacher Gemeindepräsident zu. «Doch damit stiften wir auch einen Nutzen.» Er ist überzeugt davon, dass es sich die Investition lohnen würde – und auch, dass die Gemeinde sich das leisten könne.

«Wir stehen finanziell gut da – und manchmal muss man Sachen prüfen, die auf den ersten Blick abenteuerlich erscheinen.»

Die Kultur mache das Leben erst lebenswert. Für Gemperli ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um dieses Projekt anzugehen. «Nach zwei Jahren Pandemie ist es wichtig, dass wir Orte haben, an denen sich die Menschen wieder treffen können», sagt er. Und er weist darauf hin, dass der Begriff Provisorium nur den Spielbetrieb meine – im Sinn der Nutzung als Theater während der Umbauphase – und nicht das Gebäude an sich. Dieses sei ein solider Holzbau mit einem langen Nutzungshorizont.

Ein Kulturtempel für die ganze Region

Ihm ist aber bewusst, dass es in der Gemeinde auch skeptische Stimmen geben wird: Kostet das nicht zu viel? Brauchen wir das überhaupt? Gemperli sagt aber: «Das Potenzial in Goldach für einen solchen Kulturraum ist gross.» Wegzügerbefragungen hätten ergeben, dass man bei der Kultur noch Nachholbedarf habe. Das Provisorium wäre offen für die örtlichen Vereine wie auch andere kulturelle Veranstaltungen mit überregionaler Ausstrahlung.

So sieht das Theaterprovisorium von innen aus. Es bietet Platz für 500 Gäste. Bild: Arthur Gamsa

Es wäre also ein Kulturtempel für die ganze Region. «Wir können uns eine Zusammenarbeit mit dem Theater St.Gallen oder den Bregenzer Festspielen vorstellen», sagt Gemperli. Er ist sich sicher, dass Goldach davon profitieren würde. Es gäbe auch Proberäume im Gebäude, das Foyer könnte während des ganzen Jahres mit einen gastronomischen Angebot bespielt werden.

Es wird noch Überzeugungsarbeit brauchen

Das Provisorium ist 50 Meter lang und 26 Meter breit und fasst rund 500 Besucherinnen und Besucher. Als Standort dafür ist die Wiese im Dreispitz zwischen Mühlegutstrasse, dem ehemaligen Industriegleis und der Bahnlinie vorgesehen. Das Grundstück gehört bereits der Gemeinde. Die Erschliessung sowohl mit dem öffentlichen als auch mit dem Individualverkehr sei optimal, so Gemperli.

Bis das Theaterprovisorium nächstes Jahr nach Goldach zügeln kann, gibt es aber noch zwei Hürden zu nehmen: Zuerst muss die Goldacher Stimmbevölkerung an einer Grundsatzabstimmung im Mai ihren Segen dazu geben. Dabei gehe es um die Frage, so Gemperli, ob die Gemeinde prüfen könne, dass ein Bedürfnis bestehe für einen solches Angebot.

«Ich hoffe, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger uns den Auftrag dafür erteilen und wir ein Projekt erarbeiten können.»

Gemperli ist sich bewusst, dass es noch Überzeugungsarbeit brauchen wird. In einem nächsten Schritt würde mit externer Begleitung ein Betriebskonzept mit Bedürfnisanalyse und Businessplan ausgearbeitet. Ziel sei es, für den Betrieb eine möglichst hohe Selbstfinanzierung zu erreichen. Im November könnte dann über das Bauprojekt beziehungsweise den Kredit dafür abgestimmt werden. Sagt die Bevölkerung dann oder schon bei der Grundsatzabstimmung Nein, hätte das keine weiteren Kosten für die Gemeinde zur Folge, wie Gemperli sagt.

