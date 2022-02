Neue Kunstausstellung im Schloss Dottenwil

Kultur Die Kunstausstellung Zeichen-Netze und Bilder eröffnete am Samstag im Schloss Dottenwil. Ein Rundgang Kreiert wurde die Ausstellung im Schloss Dottenwil von Cornelia Büchel. Sie will damit die Einfachheit aber gleichzeitig Varietät der Natur zeigen. Zu sehen ist die Ausstellung Zeichen-Netze und Bilder noch bis Ende März. Joshua Lindenmann 23.02.2022, 12.00 Uhr

Die Künstlerin Cornelia Büchel steht vor einem ihrer Bilder. Bild: Joshua Lindenmann

«Zeichen, Netze und Bilder». So lautet der Name der neuen Ausstellung im Schloss Dottenwil bei Wittenbach. Die Idee für die Ausstellung ist der Kunstschaffenden Cornelia Büchel beim Betrachten vom Strassenbelag gekommen. So habe sie die Risse im Belag mit Farbe gefüllt und danach daraus Dreiecksnetze aus Draht gemacht. Diese Dreiecksmuster kommen dann auch wieder in der Natur vor. Es entsteht ein Querbezug zu Farbpigmenten und schlussendlich zur Weltentstehung. In ihrer Kunst lässt Büchel Strukturen und Muster entstehen, die sie so zu Formteppichen verwebt. Sie sagt:

«Ich will die Entstehung der Welt erklären.»

Alle ihre Gemälde basieren auf einer einfachen Grundform wie zum Beispiel dem Dreieck oder dem Kreis. Diese Formen wachsen dann organisch zu Netzen heran. In jeder gezeichneten Linie, in jedem Pinselstrich liegt individuelle Form – und darauf basieren fast alle Arbeiten Büchels. Wie in der Natur wird so aus Einfachem etwas Vielfältiges.

Weiter unten in der Ausstellung sind einige Leporellos-Faltbücher zu finden. Sie sollen an die Coronazeit erinnern und daran, mit der eigenen Angst umzugehen. Sie sollen einen dazu bewegen, die eigene Zeit besser zu nutzen, sagt Büchel.

Im unteren Stock der Ausstellung befindet sich dann eine Galerie mit etwa einem Dutzend Ölgemälde. Eines davon erinnert an die Äste eines Baumes. «Auch hier habe ich wieder mit Dreiecken gearbeitet und als ich aus dem Fenster schaute, habe ich wieder die Bestätigung in der Natur gefunden. Denn ich sah die Äste eines Baumes, die meinem Gemälde ähnelten», sagt Büchel.

Eine Videoinstallation nimmt den Betrachter ausserdem mit zu Cornelia Büchels Inspirationsquellen. Es geht darin vor allem um faszinierende Kleinigkeiten, die einem im Alltag oft entfallen. Wie zum Beispiel Wassertropfen, die auf einer Baustelle in einen Teich fallen.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14–20 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 27. März. Die Künstlerin ist am 27. Februar, 13. und 17. März 11–16 Uhr anwesend. www.dottenwil.ch