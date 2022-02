Kultur Der neue Verein Wartsab bringt jeden Monat Kultur ins St.Galler Lokal 1733 Der Kulturverein Wartsab veranstaltet regelmässig Lesungen und Konzerte im Restaurant 1733 an der Goliathgasse in St.Gallen. Der neue Verein will damit lokale Musikerinnen, Autoren und Künstlerinnen unterstützen. Joshua Timo Lindenmann 21.02.2022, 05.00 Uhr

Sie bringen Kultur ins «1733»: Der Wartsab-Vorstand besteht aus Präsident Urs C. Eigenmann, «1733»-Wirt Lukas Schlauri, Aktuarin Cornelia Buder und Kassier Andy Prinzing (von links nach rechts). Bild: PD

Der Mitte Oktober gegründete Kulturverein Wartsab hat sich auf die Fahne geschrieben, die St.Galler Kulturszene zu unterstützen. So findet im Vereinslokal 1733 nun einmal im Monat abwechslungsweise eine Autorenlesung und ein Konzert statt. «Das Ziel ist die Würdigung und Förderung der einheimischen Literatur und des einheimischen Musikschaffens», sagt Vereinspräsident Urs C. Eigenmann. Der Verein soll zudem das gesellschaftliche Beisammensein Kulturinteressierter fördern. Nebst Urs C. Eigenmann setzt sich der Wartsab-Vorstand weiter aus Lukas Schlauri, Cornelia Buder und Andreas Prinzing zusammen.

Der Verein entstand ursprünglich aus dem Verlangen von Lukas und Arnold Schlauri, in ihrem Restaurant 1733 in St.Gallen Veranstaltungen durchzuführen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie die Gagen der Auftretenden alleine finanziell tragen können und beschlossen daher zusammen mit Eigenmann den Verein Wartsab zu gründen.

Urs C. Eigenmann und Cornelia Buder sind seit jeher Stammgäste im Lokal an der Goliathgasse 29. Eigenmann hatte eine Zeit lang die musikalische Leitung des St.Galler Jazzclubs Gambrinus dort geleitet. Nun freue sich der Vereinsvorstand auf eine gute Zusammenarbeit mit dem «1733» und auf viele spannenden Veranstaltungen, so Eigenmann.

Keine speziellen Vorlieben bei der Künstlerauswahl

Der neue Verein stosse bei den Leuten auf breite Zustimmung, zähle er doch bereits über 45 Mitglieder, sagt Eigenmann. Auf die Frage, ob sie wegen Corona Schwierigkeiten hätten, antwortet er: «Wir haben natürlich so budgetiert, dass wir auch ohne Vollbelegung durchkommen. Trotzdem hatten wir in der ersten Vorstellung Full House.» Für die Künstlerauswahl habe der Verein keine speziellen Präferenzen. Eigenmann sagt:

«Es mues eifach fägä.»

Er und Cornelia Buder würden sich im Milieu gut auskennen und hatten daher keine Mühe das Jahresprogramm zusammenzustellen. Eigenmann ist selbst Musiker und spielt unter anderem in der Band Passona, die am 23. Februar ebenfalls im «1733» auftritt.

Werbung für den Verein machen sie vor allem mit Pressevorschauen und über eine Rund-E-Mail. Auch Plakate hängen jeweils an den Litfasssäulen in der Stadt, die von der Kulturstelle der Stadt St.Gallen kostenlos zur Verfügung stehen. Diese seien jedoch oftmals schon Monate im Voraus ausgebucht.

www.wartsab.org