Theaterprovisorium in Goldach: Nicht alle sind begeistert davon

Kultur Das St.Galler Theaterprovisorium nach Goldach holen? Nicht alle sind begeistert von dieser Idee: So fallen die Reaktionen der Parteien aus Die Gemeinde Goldach hat den Zuschlag für das Provisorium des Theaters St.Gallen erhalten. Gemeindepräsident Dominik Gemperli freut's. Stimmt die Bevölkerung zu, könnte das Gebäude kommendes Jahr in die Seegemeinde zügeln. Eine Umfrage unter den Ortsparteien zeigt jedoch: Nicht überall stösst das Vorhaben auf Anklang. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 09.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dieser Wiese im Dreispitz zwischen Mühlegutstrasse, ehemaligem Industriegleis und Bahnlinie würde das Theaterprovisorium zu stehen kommen. Bild: Michel Burtscher

Vergangene Woche hat der Kanton St.Gallen mitgeteilt, dass der Regierungsrat der Gemeinde Goldach den Zuschlag für das Theaterprovisorium erteilt hat. Dieses steht derzeit vor der Tonhalle in St.Gallen, um den Theaterbetrieb während der Sanierung des Theaters zu gewährleisten. Nächstes Jahr könnte das Gebäude nach Goldach gezügelt werden, sofern die Bevölkerung in der Seegemeinde zustimmt.

Am 15. Mai gibt es zuerst eine Grundsatzabstimmung, bei einem Ja käme Ende Jahr der Baukredit an die Urne. «Ich freue mich riesig, dass wir mit unserem Projekt überzeugen konnten», sagte Gemeindepräsident Dominik Gemperli vergangene Woche. Das Provisorium sei eine «einzigartige Chance» für die Gemeinde. Ihm sei aber bewusst, dass es skeptische Stimmen geben und es noch Überzeugungsarbeit brauchen werde.

Die SVP sagt Nein zum Provisorium

Tatsächlich teilen Gemperlis Begeisterung nicht alle, wie eine Umfrage unter den Parteien zeigt. Klare Ablehnung kommt von der SVP. Ortsparteipräsident Manuel Gygax schreibt auf Anfrage:

«Ein künftiges Kulturzentrum für Goldach? Die SVP-Ortspartei Goldach sagt Nein!»

Die Partei argumentiert mit den Kosten: «Aus Sicht der SVP ist ein als Provisorium gebautes und auf einige wenige Betriebsjahre ausgelegtes Gebäude, welches die Gemeinde weit über zehn Millionen Franken kostet, zu teuer», heisst es in der Stellungnahme. Würde das Provisorium auf 35 Jahre abgeschrieben, koste es die Gemeinde jährlich rund 290’000 Franken. Die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten seien da nicht einmal eingerechnet, so Gygax. Und:

«Es ist doch sehr zweifelhaft, ob ein Provisorium überhaupt 35 Jahre hält.»

Zudem sei es nicht auf die Bedürfnisse von Goldach zugeschnitten, schreibt er weiter. Die Grundrisse seien gegeben und die Raumaufteilung lasse sich kaum mehr verändern. Seiner Partei lägen die Belegungszahlen der Aula von 2018 und 2019 vor. Die durchschnittliche Auslastung sei rund 35 Prozent gewesen. Das Provisorium böte nur gerade 150 Plätze mehr. Die SVP-Ortspartei Goldach frage sich, ob die Kosten dafür gerechtfertigt seien.

So sieht das Theaterprovisorium von aussen aus. Derzeit steht es noch in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Bei der Mitte sind noch einige Fragen offen

Anders äussert sich Jana Brändli, Präsidentin der Mitte Goldach: Die Parteileitung sei der Idee eines Theaterprovisoriums in Goldach grundsätzlich nicht abgeneigt, schreibt sie.

«Im Gegenteil, sie freut sich, dass etwas für die Kultur getan wird.»

Aber es seien noch einige Fragen dazu offen. Darum biete der Gemeinderat nun die Möglichkeit einer öffentlichen Besichtigung des Provisoriums an, damit sich die interessierte Bevölkerung ein besseres Bild machen könne (siehe Box). Auch die Mitte werde daran teilnehmen. «Danach wird sie die Abstimmungsparole fassen», so Brändli weiter.

Öffentliche Führungen durch das Theaterprovisorium Damit sich die Goldacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein besseres Bild machen können, organisiert der Gemeinderat zusammen mit Theater St.Gallen öffentliche Führungen durch das Theaterprovisorium. Diese finden am Samstag, 2. April, zwischen 10 und 14 Uhr, stündlich statt. Interessierte werden jeweils zur vollen Stunde beim Haupteingang des Provisoriums abgeholt, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Die letzte Führung startet um 13 Uhr. (gk/mbu)

Die Sozialdemokraten teilen mit, man habe vorerst einmal Kenntnis genommen vom Vorhaben, das Anliegen aber noch nicht diskutiert. «Die SP Rorschach Stadt am See fände es aber auf jeden Fall richtig und wichtig, wenn dieses Projekt in eine regionale Betrachtungsweise einbezogen wird», so Parteipräsident Peter Buschor. Roland Kägi, Präsident der FDP Goldach, sagt: «Der Parteivorstand hält die Übernahme des Provisoriums für eine interessante Idee, die man genauer prüfen sollte. Es könnte eine Chance für Goldach sein.» Die Parteimitglieder hätten indes noch nicht darüber abgestimmt.

Gemeinderat will offene Punkte klären

Der Gemeinderat Goldach jedenfalls würde sich freuen, wenn «ihm die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit einem Ja zur Grundsatzfrage den Auftrag erteilen, das Projekt vertieft zu prüfen und die offenen Fragen zu beantworten», wie er diese Woche mitteilte. Mögliche Fragen seien: Wie könnte sich ein regionales Kulturzentrum dereinst präsentieren? Besteht in der Region das Potenzial dafür? Welche Selbstfinanzierung liesse sich mit einer professionellen Bewirtschaftung des Angebotes realisieren? Welche einmaligen und wiederkehrenden Kosten würde ein regionales Kulturzentrum verursachen? Ob der Gemeinderat diese Punkte klären darf, zeigt sich bei der Abstimmung am 15. Mai.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen