Kulinarik «Als ich nach London kam, konnte ich kein Wort Englisch»: Urs Koller hat schon für die Queen gekocht – heute steht er in Gossau in der Küche Zweieinhalb Jahre war Urs Koller bei Starkoch Anton Mosimann angestellt und bekochte unter anderem die britische Königsfamilie oder den Prinzen von Monaco. Heute führt der 34-Jährige eine Kochschule in Gossau. Seine Kurse sind fast immer ausgebucht. Rita Bolt 05.03.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Koller in seinem Geschäft «Peter’s Kochschule» an der Tellstrasse in Gossau. Rita Bolt

Weder auf einem Prospekt noch auf der Website steht, dass der gebürtige Appenzeller für Royals, Schauspieler, Prominente und Millionäre auf verschiedenen Kontinenten gekocht hat. «Wenn jemand fragt, erzähle ich es gerne, aber prahlen damit möchte ich nicht», sagt Urs Koller, der in Gossau vor zwei Jahren das Glück mit einer Kochschule gefunden hat.

Nicht nur Glück, sondern auch Können brauchte es, um das 60. Thronjubiläum von Queen Elisabeth II. im Westminster mit 120 royalen Gästen kulinarisch auszurichten. Die gesamte Königsfamilie sei anwesend gewesen, sagt der 34-Jährige, allerdings habe das Essen erst mit einer Stunde Verspätung serviert werden können; die Queen machte noch ein Nickerchen.

In Windsor, an einem royalen Poloturnier, hat Urs Koller in einem 500er-Zelt gekocht. Prinz Harry und Schauspieler und James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan haben ihm in die Töpfe geschaut. Sie wollten nicht durch den Haupteingang eintreten, weil da zu viele Journalisten waren.

Sprachliche Missverständnisse in der Küche

Alle diese Partyservice-Aufträge hat Urs Koller für den bekannten Schweizer Koch Anton Mosimann erledigt, bei dem er zweieinhalb Jahre angestellt war. Mosimann ist offizieller Caterer von Charles, dem Prince of Wales. Königin Elisabeth II. hatte Mosimann 2004 den Order of the British Empire für seine Verdienste um die britische Gastronomie verliehen. Inzwischen ist er zurückgetreten und seine beiden Söhne führen heute das Londoner Mosimann-Gastro-Unternehmen.

Starkoch Anton Mosimann. Michel Canonica (St.Gallen, 5. Juli 2018)

«Als ich als junger Koch nach London kam, konnte ich kein Wort Englisch», erzählt Koller lachend. Am Anfang habe dies zu Missverständnissen zwischen dem Küchenchef und ihm geführt. Koller hat im Auftrag Mosimanns zudem an der Olympiade in Peking im Haus der Sponsoren für das Internationale Olympische Komitee gekocht. Koller erinnert sich schmunzelt:

«Da musste ich Prinz Albert von Monaco das Menu auf Französisch erklären. Da rutschten noch englische und schweizerdeutsche Ausdrücke rein.»

Vom Burj al Arab bis in einen Privatjet

Urs Koller war zehn Jahre international unterwegs, war beim britischen Fernsehkoch Gordon Ramsay angestellt, kochte in Dubai im Burj al Arab, einem der teuersten Hotels der Welt, war mit 20 Jahren Küchenchef in New York bei Scott Cutaneo, kochte in Vancouver in einem Privatjet, hatte den Vertrag für eine Chefkochposition in Vietnam in der Tasche – und entschied sich dann, in der Schweiz zu bleiben.

Mit einem Partner hatte er in Zürich ein mexikanisches Restaurant eröffnet. Das habe dann nicht gepasst und er habe sich auf das Inserat von Peter’s Kochschule in Gossau beworben, sagt Koller. Die Chemie habe gestimmt: Zusammen mit seiner Frau Lisbeth hat er Anfang 2019 die Kochschule übernommen und verteilt auf das Jahr 256 Kurse angeboten; pro Kurs kochen zwischen zwölf und 14 Personen. Was er kaum zu hoffen gewagt habe: «Im März waren alle Kochkurse ausgebucht.» Er habe sich unheimlich darüber gefreut.

Urs und Lisbeth Koller führen die Kochschule in Gossau gemeinsam. PD

Kreativ durch die Krise

Der Erfolg sei auf Peter und Agnes Gächter zurückzuführen, welche die Kochschule aufgebaut und zum Erfolg geführt hätten, sagt Koller. Für 2020 habe er dann 300 Kurse ausgeschrieben; nur 100 konnten aufgrund der Coronapandemie durchgeführt werden. Da die Kochschule als Gastrobetrieb eingestuft wird, hält sich Koller an die Gastro-Vorgaben. Seit dem 28. Oktober 2020 ist der Betrieb geschlossen.

Kollers haben den Kopf aber nicht in den Sand gesteckt, sondern darüber nachgedacht, wie sie das Jahr noch retten können. Sie haben einen Adventskalender mit eigenen Produkten und Rezepten kreiert und verkauft. Das Echo sei überwältigend gewesen. Koller sagt:

«Lisbeth und ich haben unter anderem 50 Kilogramm Nudeln und 20 Kilogramm Schoggimandeln produziert.»

Für Weihnachten hat er eine Gourmet-Box zusammengestellt. Und nun sind kreative Ideen für Ostern gefragt. «Ich bin dran», sagt der diplomierte Küchenchef. Derzeit unterrichtet er noch an der Hotel und Gastro Formation St.Gallen. Behandelt werden in den Kursen die Themen «Garnituren und molekulare Effekte», «Fisch und Sushi» sowie «Stärkebeilagen im Fokus».

Die «Ladies Night» in der Kochschule ist beliebt

Für dieses Jahr sind in Gossau nun 280 Kochkurse geplant: «Servus Österreich», «Viva la Grischa», «Fleischlos glücklich», «Schnell, einfach, gut» sind nur einige Angebote. Zuerst ausgebucht war die «Ladies Night». «Gentlemen only» habe etwas länger gebraucht. Der beliebteste Kochkurs sei das «Weihnachtsmenü», sagt Koller. 2019 wurde er wegen grosser Nachfrage gleich 32-mal durchgeführt.

Ein Blick auf das diesjährige Angebot zeigt: Fast alle Kurse sind ausgebucht, und keiner konnte bis anhin durchgeführt werden. «25 Kurse haben wir auf andere Daten verschoben», sagt Koller. Er hoffe, dass die restlichen stattfinden können, ebenso wie die privaten Anlässe und die Kochabende der fünf Männer-Kochklubs, die jeweils Gastrecht in der Kochschule geniessen.

www.peters-kochschule.ch