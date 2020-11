Künzles Nachfahrinnen zieht es in die Musik – und wie: Die Enkelin gibt Richard Wagner Tipps, die Urenkelin macht als Operndiva Weltkarriere

Während sich der Einfluss Johannes «Bot» Künzles auf die regionale und nationale Politik beschränkt, bringt es eine seiner Nachfahrinnen später in der Musik gar zu Weltruhm.

Werner Dudli 04.11.2020, 05.00 Uhr

Johannes «Bot» Künzles hat zusammen mit Anna Maria Contamin (1756-1822) zehn Kinder, wovon zwei, Anna-Maria und Sebastian, das Erwachsenenalter erreichen. Anna-Maria Künzle heiratet den Kaufmann Alban Loew (Sohn von Johann Jakob Loew, Leibarzt des Fürstbischofs von Speyer, August von Limburg-Stirum) und folgt ihm nach Heidelberg. Alban Loew wird bald Vater von fünf Kindern. Er hat so gar nichts «Kaufmännisches» an sich: Kunst und Natur bedeuten ihm alles.

Das zweite Töchterchen Maria-Theresia (1809-1885) erhält an seinem sechsten Geburtstag eine grosse prachtvolle Pedalharfe geschenkt, die man direkt aus Paris vom führenden Atelier Érard kommen lässt. Damit ist für Maria-Theresia der Grundstein gelegt für die spätere Karriere als Harfenistin, Harfenlehrerin und Sängerin. Vor 1836 begegnet sie in Leipzig Richard Wagner und wird dessen Jugendfreundin.

Elisabeth Maria Loew wird zu Lilli Lehmann

Es folgen erste Auftritte am Hoftheater in Kassel unter dem Dirigenten und Komponisten Louis Spohr, der sie fördert, als Harfenistin bewundert und ihr mehrere Kompositionen widmet. Mit Richard Wagner bleibt sie in regem Austausch, berät ihn sogar, wenn es um den Einsatz der Harfe in seinen Werken geht. Maria-Theresia Loew heiratet den Heldentenor Karl-August Lehmann und wird Mutter zweier Töchter, Elisabeth Maria und Marie, die beide Sängerinnen werden. Elisabeth Maria (1848-1929), die später den Künstlernamen Lilli Lehmann führt, macht eine Weltkarriere als Opernsängerin und Gesangspädagogin.

Ihre Kindheit verbringt sie in Prag, wo ihre Mutter seit 1853 lebt und als Professorin für Harfe am Landestheater arbeitet. Ausgebildet von ihrer Mutter hat Lilli Lehmann 1865 ihr Debüt als «Erster Knabe» in Mozarts «Zauberflöte» am Deutschen Landestheater in Prag. Zunächst wird sie als Koloratursopran eingesetzt, bald auch in dramatischen Partien. 1876 singt sie auf Einladung Richard Wagners bei der Uraufführung seines «Rings der Nibelungen» in Bayreuth.

In 60 Jahren spielt sie etwa 170 Rollen in 120 Opern

Nach Engagements in vielen europäischen Häusern, so auch an der Staatsoper Berlin, folgt sie im Herbst 1885 einer Einladung an die Metropolitan Opera in New York und wird dort als überragende Interpretin deutscher und italienischer Opern gefeiert. Zwischen dem 25. November 1885 und dem 21. April 1899 hat sie insgesamt 265 Auftritte an der New Yorker «Met» und macht Richard Wagners Opern in den USA populär. Im Laufe ihrer über 60-jährigen Karriere spielt sie etwa 170 Rollen in 120 Opern.

Nach Deutschland zurückgekehrt, beginnt sich die Grande Dame der Opernbühne als Gesangspädagogin einen Namen zu machen. Von 1900 bis 1920 tritt sie überwiegend als Konzert- und Liedsängerin auf. 1898 lässt Lilli Lehmann für sich und ihren Mann, den Tenor Paul Kalisch, ein Haus in Scharfling am Mondsee bauen, denn im 30 Kilometer entfernten Salzburg findet die Künstlerin gegen Ende ihrer Laufbahn eine ideale Wirkungsstätte.

Als erste Frau erhält sie die Salzburger Ehrenbürgerschaft

Sie beschäftigt sich intensiv mit Mozart, fördert die Internationale Stiftung Mozarteum, inszeniert und singt bei den Mozartfesten (1901, 1906, 1910), übernimmt 1916 den Lehrstuhl für Stilgesang und hält Meisterkurse ab. Durch Sammlungen, eigene Spenden und Benefizkonzerte unterstützt sie den Bau des Mozarteums und den Ankauf des Geburtshauses Mozarts. Am 8. August 1910 nimmt sie die Grundsteinlegung des Mozarteums vor.

Lilli Lehmann wurde die Ehrenpräsidentschaft der Internationalen Stiftung Mozarteum verliehen. Ausserdem erhielt sie am 4. Oktober 1920 als erste Frau überhaupt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Salzburg. Bis heute werden jährlich junge, talentierte Sängerinnen und Musiker mit der 1916 erstmals geprägten Lilli-Lehmann-Medaille des Mozarteums für besondere Leistungen ausgezeichnet.

