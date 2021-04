Kündigung Aus für das älteste St.Galler Quartiercafé: Warum die B-Post-Bar in St.Georgen schliessen muss Sie war Vorbild für etliche weitere Quartiertreffs in der Stadt: Die B-Post-Bar in St.Georgen wurde vor 14 Jahren von Ehrenamtlichen ins Leben gerufen und bis heute mit Herzblut betrieben. Doch im Juni ist Schluss. Das Ende ist nicht Corona geschuldet. Julia Nehmiz 21.04.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Knill, Helen Ochsner und Christine Meyer vom ehrenamtlichen Betreiberteam an «ihrem» Bartresen: Die B-Post steht und fällt mit dem Ort. Bild: Ralph Ribi (20. April 2021)

Gross steht es auf dem Schaufenster. Weisse Schrift verkündet das überraschende Aus der St.Galler Quartierbeiz: «Liebe Gäste, nach 15 Jahren B-Post entsteht hier bald ein neues Blumen-Café.» Das Team dankt für die Treue, die schönen Stunden und unvergesslichen Abende.

Doch warum schliesst die B-Post-Bar? Ist es ein weiterer Betrieb, der die Pandemie nicht übersteht? Nein, sagt Peter Knill vom ehrenamtlichen Betreiberteam. Corona habe damit nichts zu tun. «Der Vermieter hat wegen Eigenbedarf gekündigt.» Dessen Frau werde einen lang gehegten Traum verwirklichen und dort ein Blumen-Café eröffnen. Es sei doch schön, dass dieser Ort weiterhin öffentlich zugänglich bleibe.

Klar seien sie auch traurig, sagt Christine Meyer. Sie hat die B-Post-Bar mitgegründet, war Ideengeberin und Mitbetreiberin der ersten Stunde. Jetzt sitzt sie auf dem Mäuerchen vor der B-Post, schaut auf die aufgestapelten Gartenstühle vor dem grossen Fenster. Der Verkehr rauscht über Demut- und St.Georgen-Strasse. In der B-Post ist es still.

Die Aufschrift auf dem Fenster und das Plakat verkünden das Ende des St.Galler Quartiertreffs B-Post. Bild: Ralph Ribi

«Die B-Post-Bar steht und fällt mit diesem Ort»

Seit Monaten ist die Bar geschlossen. Und jetzt, wo sie wenigstens auf der Terrasse, dem kleinen Platz vor dem Haus, den Barbetrieb wieder aufnehmen dürfen, kommt die Kündigung. Peter Knill sagt:

«Es ist ein Abschied im Guten»

Sie hätten immer ein gutes Einvernehmen mit dem Vermieter gehabt, der ihnen sogar mit einem moderaten Mietzins entgegenkam. Das Betreiberteam hat Verständnis für den Eigenbedarf, aber klar finde man es schade. Und nein, die B-Post-Bar werde nicht an einem anderen Ort weitergeführt, sagt Helen Ochsner. «Das war nie ein Thema», sagt Christine Meyer. «Die B-Post-Bar steht und fällt mit diesem Ort.»

Der kleine B-Post-Bar-Verein hat nicht nur jeden Freitag von 18 Uhr bis Mitternacht die Bar geschmissen, sondern auch ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt. «110 Veranstaltungen haben wir insgesamt in all den Jahren organisiert», sagt Ochsner, die in der Kulturgruppe der B-Post mitwirkt. Sie schwärmt von Auftritten, von Künstlerinnen und Künstlern, die später alle berühmt wurden. «Nicht, dass wir sie entdeckt hätten», sagt Ochsner und grinst. Aber Satiriker Renato Kaiser, Sängerin Karin Streule, Gitarrist Antonio Malinconico oder Singer-Songwriterin Riana, sie alle treten inzwischen in deutlich grösseren Sälen auf. Helen Ochsner sagt:

«Die Künstlerinnen und Künstler kamen gerne zu uns, sie mochten die Nähe zum Publikum, hier war noch Platz für Spontaneität.»

Im kleinen Gastraum der B-Post fanden in den 14 Jahren 110 Kulturveranstaltungen statt. Bild: Ralph Ribi

Vielleicht gibt es im Mai und Juni noch letzte Open-Air-Konzerte, sagt Ochsner. Für das Abschlussfest, das für den 25. Juni geplant ist, hätten bereits zwei Acts zugesagt.

Gratissirup für Kinder



Der Abschied, er nagt doch an den dreien und an den 17 anderen Mitgliedern des Betriebsteams. Am 4. Mai 2007 wurde Eröffnung gefeiert. Peter Bischof, Quartierbeauftragter der Stadt, bezeichnete die Betreiber einst als «Vorreiter», die andere Quartiere zu ähnlichen Treffs inspiriert hätten. Die B-Pöstler selber hatten die Rab-Bar in Trogen zum Vorbild. Kurz diskutieren die drei, ob die B-Post seit 14 oder 15 Jahren besteht – es sind 14.

Doch der Wehmut sind Jahreszahlen egal. Die drei berichten von beglückenden Abenden, rauschenden Festen und unberechenbarem Barbetrieb. Peter Knill sagt:

«Mal hattest du nur zwölf Gäste am ganzen Abend, dann wieder war es ‹pumpevoll›.»

Das sei nur ehrenamtlich stemmbar.

Finanziert hätten sie die B-Post-Bar durch Vermietungen für private Anlässe. Christine Meyer erzählt, sie sei fast jeden Freitag hier gewesen. Ihr Traum war es, mit der B-Post alt zu werden, zu sehen, wie die Kinder, die jetzt nach dem Training auf einen Gratissirup vorbeikommen, das später mit ihren Kindern machen.

Dieser Traum ist ausgeträumt. Trotzdem wird nochmals gefeiert: am Freitag, 23. April, bei gutem Wetter, eröffnet die B-Post den Barbetrieb – und den Abschiedsreigen.

B-Post-Bar ab 23. April 2021 (bis zum 25. Juni) jeden Freitag geöffnet bei gutem Wetter, 18-22 Uhr.