Küchenabfälle «Wir verbrennen unser Geld»: Eine IG fordert mehr Engagement der Stadt Rorschach beim Kompostieren – und macht jetzt Druck Heute wandern Küchenabfälle in Rorschach oft in den normalen Abfall. Das will eine Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern ändern und hat sich zu einer IG zusammengeschlossen. Diese fordert, dass die Stadt aktiv wird und ein Konzept ausarbeitet. Nun hat die IG eine Petition lanciert. Michel Burtscher 07.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Kata Piroch und Dorothea Fraefel ist Kompostieren wichtig. Bild: Arthur Gamsa

In der Küche stehen grosse Schalen mit Früchten und Gemüse. Nektarinen und Bananen. Tomaten und Peperoni. Die Zutaten für das Mittagessen liegen auf dem Tisch, teilweise schon geschnitten. Salatblätter, Zitronen, Johannisbeeren. In den Töpfen auf dem Balkon wachsen verschiedene Kräuter. Basilikum und Schnittlauch. Schaut man sich in der Wohnung von Dorothea Fraefel und ihrer Familie in Rorschach um, merkt man sofort: Hier kocht jemand viel mit frischen und gesunden Zutaten.

Doch da gibt es ein Problem, wie die 46-Jährige sagt: Der Abfall dieser frischen Zutaten wandert in den normalen Abfallsack. Die Familie wohnt in einem Mehrfamilienhaus, hat keinen eigenen Garten, die beiden Balkone sind eher klein. Fraefel sagt:

«Wir haben keine Möglichkeit, die Abfälle zu kompostieren.»

Das soll sich ändern – und zwar nicht nur für sie selbst, sondern auch für alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner von Rorschach. Darum haben Dorothea Fraefel und Kata Piroch mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern die IG Kompostieren gegründet. Diese fordert, dass sich die Stadt stärker engagiert in diesem Bereich.

30 Haushalte sind bereits dabei

Fraefel und Piroch haben sich 2019 im Quartiertreff an der Löwenstrasse kennen gelernt und gemerkt, dass sie ein gemeinsames Anliegen haben: Das Kompostieren in Rorschach zu fördern. Daraus ist die IG entstanden mit einem mittlerweile sechsköpfigen OK, das sich alle zwei Monate trifft. So seien sie schlagkräftiger, könnten etwa auch auf Social Media für ihr Anliegen weibeln, sagt Fraefel. 30 Haushalte haben sich bisher angeschlossen. Weitere sollen hinzukommen.

Man merkt: Das Thema ist den beiden Frauen wichtig. Sie habe früher immer kompostiert, erzählt Piroch. Bis sie vor acht Jahren nach Rorschach gekommen sei. «Hier hatte ich die Möglichkeit nicht mehr.» So gehe es vielen Rorschacherinnen und Rorschachern, die keinen eigenen Garten hätten. Die 41-Jährige sagt:

«Wir verbrennen unser Geld, um es einmal etwas theatralisch zu sagen.»

Biogene Abfälle sollten zudem nicht in der Kehrichtverbrennungsanlage landen. Es gehe darum, den Nährstoffkreislauf zu schliessen. Das würde sich auch im Portemonnaie bemerkbar machen. Das könne sie aus eigener Erfahrung bestätigen, sagt Fraefel. Ein Jahr lang hat ihre vierköpfige Familie die Küchenabfälle auf einem privaten Grundstück in der Nähe kompostieren dürfen. «Unser Abfallsackverbrauch hat sich halbiert in dieser Zeit.» Doch dann sei der Nachbar weggezogen. Seither landen die Abfälle wieder im Kübel.

Dorothea Fraefel beim Rüsten in ihrer Küche. Die Abfälle könnten in den Kompost, landen aber im Kübel. Bild: Arthur Gamsa

Zwar gibt es in Rorschach eine Grünabfuhr, einmal im Monat. «Die ist aber nur für Schnittgut aus dem Garten gedacht, nicht für Küchenabfälle», sagt Fraefel. Tatsächlich steht auf der Website der Stadt Rorschach: «Speisereste gehören in den Hauskehricht.» Gespräche über das Thema hat es gegeben zwischen der IG und der Stadt Rorschach – bisher ist daraus aber nichts entstanden, ein Pilotprojekt kam nicht zu Stande.

IG hat eine Petition lanciert

Nun hat die IG eine Petition lanciert. Darin fordert sie, dass die Stadt Rorschach «das Thema Kompostierung aktiv angeht und für die Zukunft umsetzt». Bis Ende Jahr sollen mindestens 500 Unterschriften zusammenkommen. Danach wird die Petition der Stadt übergeben. Man wolle zeigen, dass das Anliegen der IG einem breiten Bedürfnis in der Bevölkerung entspreche, sagt Piroch.

«Wir wollen niemanden zum Kompostieren zwingen. Doch es sollten wenigstens alle die Möglichkeit dazu haben.»

Die IG hat sich auch bereits Gedanken darüber gemacht, wie man dieses Ziel erreichen könnte. Zwei Varianten hätten sie diskutiert, sagt Fraefel. Die erste Idee war die Schaffung eines Netzwerks mit Privatpersonen, die beispielsweise im Garten Platz haben, den auch andere benutzen können. Das Problem hierbei sei, dass wegen Wegzügen wohl ständig wieder neue Standorte gesucht werden müssten.





Bild: Arthur Gamsa

Ein Konzept und eine Beratungsstelle

Darum will die IG, dass die Stadt die Federführung übernimmt. Zum Beispiel, indem sie Platz zur Verfügung stellt, um dezentral an verschiedenen Orten in der Gemeinde Kompostanlagen zu erstellen. Viel brauche man dafür nicht, sagt Fraefel. Nicht einmal einen Garten, ein Parkplatz würde reichen. Doch wichtiger sei, dass sich die Stadt zuerst einmal mit dem Thema befasse und zusammen mit Fachpersonen ein Konzept erstelle. Wünschen würde sich die IG zudem eine Beratungsstelle, wie beispielsweise die Stadt St.Gallen eine hat. Sogar Personen, die bereits kompostierten, könnten noch dazulernen.

Stadtrat Stefan Meier. Bild: Rudolf Hirtl



Was sagt die Stadt Rorschach zu den Ideen der IG Kompostieren? Der zuständige Rorschacher Stadtrat Stefan Meier betont, man habe von Beginn weg Interesse daran gezeigt. Allerdings müssten zuerst die Rahmenbedingungen geprüft werden. «Kompostanlagen haben einen sehr hohen Betreuungsaufwand, können Geruchsemissionen verursachen oder Verkehr anziehen», schreibt Meier. Darum habe man der IG Kompostieren empfohlen, für eine Pilotphase mit kleinen privaten Projekten zu beginnen. Standortvorschläge habe man ebenfalls gemacht.

Die Prüfung von Möglichkeiten für die fachgerechte Entsorgung von biogenen Abfällen habe man an die A-Region übergeben, so Meier weiter. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine einheitliche Verwertung des Grüngutes nicht umsetzbar sei, da jede Gemeinde eine andere Strategie verfolge. Das Grüngut der Stadt Rorschach werde kompostiert und als neuer Humus weiterverwertet. Speisereste und Rüstabfälle dürften bei einer Grüngutkompostierung aber nicht beigegeben werden. Meier sagt zudem: «Die Wahl der Grüngutkompostierung hat auch mit dem kurzen Transportweg zu tun, da unser Grüngut nach Steinach geliefert wird.»