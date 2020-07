«Wir behindern den Verkehr nicht, wir sind der Verkehr»: Warum Velofahrer an der ersten Critical Mass in St.Gallen bald die Strassen für sich beanspruchen Am 31. Juli findet erstmals eine Critical Mass in St.Gallen statt. Velofahrerinnen und Velofahrer fahren gemeinsam durch die Stadt und machen auf ihre Anliegen aufmerksam. Die Stadtpolizei beobachtet die Situation. Luca Ghiselli 18.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In anderen Schweizer Städten – wie hier in Lausanne Mitte Mai – finden bereits seit Jahren regelmässig Critical Masses statt. Nun kommt es in St.Gallen zur Premiere. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Critical Mass ist eine Zahl und eine Bewegung. Die Zahl ist zehn oder höher. Sind nämlich zehn Velofahrerinnen und Velofahrer oder mehr gemeinsam unterwegs, dürfen sie laut Strassenverkehrsgesetz im Verband fahren und die ganze Strassenbreite nutzen.

Die Bewegung Critical Mass hat sich weltweit durchgesetzt, begann 1992 in San Francisco und breitete sich seither von dort auf dem ganzen Globus aus. Die weltweit grösste Critical Mass fand im Frühling 2008 in Budapest statt, rund 80000 Teilnehmer fuhren mit ihren Velos durch die ungarische Hauptstadt.

In der Schweiz gibt es seit Ende der 1990er-Jahre Critical Masses, also mehr oder weniger spontane, grosse Verkehrsaufkommen von Velos. In Zürich nahmen im Juni knapp 1400 Personen teil. Im September fand in Frauenfeld erstmals eine Critical Mass statt – seither ist auch die Ostschweiz von der weltweiten Bewegung erfasst.

An der ersten Critical Mass der Ostschweiz in Frauenfeld nahmen rund 50 Personen teil. Bild: Andrea Stalder (12. Oktober 2019)

Die Aktion kommt ohne zentrale Organisation aus

Nun kommt die Critical Mass nach St.Gallen. Auftritte auf Instagram und Facebook verraten es: Am 31. Juli treffen sich Velofahrerinnen und Velofahrer um 18:30 Uhr am Gallusplatz, um im Verband durch die Stadt zu fahren. Es soll der Anfang des St.Galler Zweigs der Velobewegung werden – jeden letzten Freitag im Monat soll die Aktion wiederholt werden.

Selena Özcelik, Initiantin der Critical Mass St.Gallen. Bild: PD

Selena Özcelik hat den St.Galler Ableger der Critical Mass initiiert. Von Organisieren will die 27-Jährige aber nicht sprechen: «Die Critical Mass lebt davon, dass sie nicht von oben herab organisiert wird oder offiziell veranstaltet wird.» Weil es sich nicht um eine Kundgebung oder Veranstaltung, sondern um ein «spontanes Verkehrsaufkommen» handle, brauche es das auch nicht. «Wir treffen uns spontan. Wer vorne fährt, bestimmt die Route.»

Auch der zeitliche Ablauf sei nicht geregelt. «Das funktioniert von alleine, wie Beispiele aus anderen Schweizer Städten zeigen.» Und: Niemand sei verpflichtet, von Anfang bis Ende der Aktion mitzufahren. «Die Aktion soll möglichst bunt sein, Teilnehmer können verkleidet kommen oder Fahnen mitbringen. Das ist aber keine Pflicht», sagt die Initiantin.

Trotz flacher Hierarchien gibt es einige Regeln

«Wir behindern den Verkehr nicht, wir sind der Verkehr», lautet das Motto der Critical Mass. Es gehe nicht darum, andere einzuschränken, sondern sich als unmotorisierte Verkehrsteilnehmer ein Stück öffentlichen Lebensraum zumindest zeitweilig zurückzuerobern.

Das heisst aber nicht etwa, dass es an der Critical Mass keinerlei Regeln gibt. Alle Teilnehmer haben sich an die Verkehrsregeln zu halten. In anderen Städten kam es zum Teil zu heiklen Situationen, weil sich Autofahrer von der Aktion provoziert fühlten. «Wir legen Wert darauf, dass alles friedlich verläuft», betont Selena Özcelik.

«Wir sind viele und wir gehören auch dazu»

Die Botschaft der Critical Mass ist klar: Mit der Aktion soll auf den Veloverkehr aufmerksam gemacht werden. Özcelik formuliert es so: «Wir sind viele und wir gehören auch dazu.» Die leidenschaftliche Velofahrerin lebt seit etwas mehr als zwei Jahren in der Stadt St.Gallen, wuchs in der Nähe der niederländischen Grenze in Niedersachsen auf und absolvierte in Münster, der deutschen Velostadt par excellence, eine Lehre.

In Zürich hat sie bereits mehrfach an Critical Masses teilgenommen. Hier in der Stadt habe sie aber lange Hemmungen gehabt, mit dem Velo unterwegs zu sein, sagt die Initiantin der Critical Mass St.Gallen. «Einerseits wegen der Topografie, andererseits weil ich mich nicht sicher gefühlt habe.» Die Veloinfrastruktur sei verbesserungswürdig, findet Özcelik.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnet die Initiantin der Critical Mass St.Gallen? Sie sagt: «Ich habe keine Ahnung», sagt sie. Die Teilnehmerzahl sei schwierig abzuschätzen, zumal die Premiere während der Sommerferien stattfindet. «Je mehr, desto besser», laute die Devise. Mindestens zehn Teilnehmer müssen es aber sein – sonst wird die kritische Masse nicht erreicht. Özcelik sagt:

«Ich bin zuversichtlich, dass die Critical Mass langfristig auf Anklang stösst.»

Wegen der Pandemie stiegen derzeit ohnehin viele St.Gallerinnen und St.Galler aufs Velo um, es sei ein Umdenken spürbar. «Ich habe bereits jetzt zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten», sagt die Initiantin. Und: «St.Gallen hat auf die Critical Mass gewartet.»

Stadtpolizei will Situation genau beobachten

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Wie steht die St.Galler Stadtpolizei zur Aktion? Braucht es wirklich keine Bewilligung, um im Verband mit dem Velo durch die Stadt zu fahren? Mediensprecher Dionys Widmer klärt auf: «Es lässt sich nicht pauschal sagen, ob es für die Aktion eine Bewilligung braucht.» Das hänge ganz vom Rahmen ab. Grundsätzlich gelte aber aufgrund der Covid-Verordnung, dass Ansammlungen von über 30 Personen nach einem Schutzkonzept verlangen.

«Wir werden die Situation genau beobachten und laufend beurteilen», sagt Widmer. Die Zehnerregel treffe zwar zu. «Aber nur, wenn der übrige Verkehr nicht behindert wird.» Ein spontanes Zusammenkommen sehe zudem anders aus:

«Es wird aktiv zur Teilnahme in den Sozialen Medien aufgerufen.»

Und sollten während der Aktion Verkehrsregeln gebrochen werden, würde die Stadtpolizei selbstverständlich einschreiten.