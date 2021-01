Kritik «Wenigstens einmal am Tag sollte es möglich sein, den Schnee zu räumen»: Gossauer beschweren sich über die Schneemassen auf ihren Strassen Der Gossauer Winterdienst hat seit vergangenem Donnerstag alle Hände voll zu tun. Nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner sind aber zufrieden mit der Schneeräumung. Während sich der Schnee in manchen Quartieren ansammelt, häufen sich auch die Beschwerden im Stadtmelder. Die Stadt hat kein Verständnis für die Ungeduld. Perrine Woodtli 19.01.2021, 16.02 Uhr

Am vergangenen Donnerstag kam der grosse Schnee. Bild: Arthur Gamsa (Gossau, 14. Januar 2021)

Die Region St.Gallen hat ein herrliches Winterwochenende hinter sich. Seit Montag hat es zwar nicht mehr geschneit. Doch Frau Holle hat Spuren hinterlassen. Während die Hauptstrassen inzwischen wieder schneefrei sind, sieht es in den Quartieren anders aus. Schneemaden versperren teilweise Trottoirs sowie Parkplätze und die weissen Berge türmen sich.

Das passt einigen Gossauerinnen und Gossauern gar nicht. Im Stadtmelder häufen sich unzufriedene Nachrichten. Einige beschweren sich darüber, dass ihre Strasse seit zwei Tagen nicht mehr geräumt wurde. Andere kritisieren, dass Parkplätze nicht mehr zugänglich sind. So schreibt jemand:

«Mir ist bewusst, dass Sie vielleicht nicht wissen, wohin mit dem ganzen Schnee. Aber unsere Privatparkplätze und die Blaue Zone mit Schneemaden zuzusperren – unzumutbar!»

Flexibilität wird vermisst

Andere bitten darum, dass auch ihre Strasse vom Schnee befreit werden soll. Eine Person schreibt: «Es ist mir schon klar, dass sehr viel Schnee gefallen ist. Aber wenigstens einmal im Tag sollte es möglich sein, den Schnee zu räumen. Es hat doch viele ältere Leute mit Rollatoren. Für die ist kein Durchkommen.»

In einer anderen Meldung mit dem Titel «Wo sind die Räumungsmänner am Samstag» heisst es, aussergewöhnliche Situationen erforderten Flexibilität. Diese gehe in Gossau anscheinend abhanden.

Die Mitarbeitenden des Winterdienstes hatten vergangene Woche auch vor dem Gossauer Rathaus viel zu tun. Bild: Arthur Gamsa (14. Januar 2021)

Lob gibt es nur selten

Angesprochen auf die Nachrichten, sagt Gossaus Kommunikationsbeauftragter Urs Salzmann: «Sämtliche Räumequipen der Stadt sind seit letztem Donnerstag permanent im Einsatz, auch am Wochenende.» Elf Mitarbeiter des städtischen Unterhaltsdienstes, zwei Vertragschauffeure mit Lastwagen, sechs Landwirte sowie sechs Handschaufler seien mit der Schneeräumung beschäftigt.

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter Stadt Gossau. Bild: Ralph Ribi

Rückmeldungen erhalte man nicht nur über den Stadtmelder, sagt Salzmann, sondern auch über andere Kanäle. Lob gebe es leider selten.

«Die Meldungen sind verständlich. Die Ungeduld in dieser besonderen Situation ist es nicht.»

Stadt rief dazu auf, den Winterdienst zu unterstützen

Der Schnee auf den Strassen und Trottoirs werde jeweils an den Strassenrand geräumt, sagt Salzmann. «Damit Trottoirs einigermassen begehbar sind, muss der Schnee abgeführt werden. Dazu sind Schneefräsen nötig.» Die Stadt habe eine im Einsatz. Für mehr Fräsen wäre auch mehr Personal nötig. Salzmann sagt:

«Alle Mitarbeiter geben seit Tagen ihr Bestes.»

Es lasse sich leider nicht verhindern, dass Einfahrten oder Parkplätze blockiert werden. Hier sei Eigeninitiative gefordert. Und Blaue-Zone-Parkplätze sollten sowieso autofrei sein, damit der Winterdienst nicht behindert werde.

Die Stadt hatte zwei Tage vor dem grossen Schneefall die Gossauerinnen und Gossauer in einer Mitteilung dazu aufgefordert, den Winterdienst aktiv zu unterstützen. Fahrzeuge, die am Strassenrand und auf Parkflächen abgestellt seien, würden die Räumungsarbeiten behindern, hiess es darin. Die Fahrzeugsituation sei dann aber nicht anders als in anderen Jahren gewesen, so Salzmann. Schon in der Mitteilung schrieb die Stadt:

«Bei Schneefall sind Geduld, Toleranz und Verständnis der Bevölkerung wertvoll.»

Abfallsäcke bleiben liegen

Nicht nur in Gossau, sondern auch in St.Gallen weisen mehrere Städterinnen und Städter im Stadtmelder auf die Strassenzustände und blockierte Einfahrten hin. Ein Bewohner meldet auch, dass die Abfallentsorgung die komplett von Schnee bedeckten Abfallsäcke an seiner Strasse nicht gesehen und darum nicht mitgenommen habe.

Hier gibt es aber auch Lob: «Keine Meldung, kein Hinweis. Nur ein herzliches Dankeschön allen Schneeräumerteams, die die Strassen, Wege, Trottoirs und Treppen vom Schnee ‹befreien›.»