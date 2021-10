St.Galler Stadtwerke werben für Eventhalle und ernten Kritik

Kritik «Für mich ist das ein No-Go»: St.Galler Stadtwerke werben für private Eventhalle – das kommt nicht überall gut an Der Unternehmensleiter der St.Galler Stadtwerke wirbt mit dem eigenen Konterfei für die geplante Eventhalle Hektor auf dem Güterbahnhof-Areal. Daran stört sich ein grünliberaler Stadtparlamentarier. Stadtrat Peter Jans sieht dagegen keinen Grund zur Aufregung. Christina Weder Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Marco Letta, Unternehmensleiter der St.Galler Stadtwerke, wirbt in den sozialen Medien für die geplante Eventhalle auf dem Güterbahnhof-Areal. Bild: Facebook

Auf dem offiziellen Facebook-Auftritt der St.Galler Stadtwerke (SGSW) macht deren Unternehmensleiter Marco Letta derzeit prominent Werbung. Er wirbt nicht etwa für die Stadtwerke selbst, sondern für die Eventhalle Hektor, die auf dem Areal des alten Güterbahnhofs geplant ist. Dafür posiert er mit einem gerahmten Bild in der Hand, das die leere, rund 1000 Quadratmeter grosse Halle zeigt. Im dazugehörigen Text heisst es: «Wenn die St.Galler Stadtwerke ihre Mitarbeitenden zum Weihnachtsessen einladen, braucht es Platz für 300 Leute. Hektor hätte Platz! Deshalb unterstützen wir Hektor.sg!» Die Initianten der Eventhalle haben ein Crowdfunding lanciert, um die Zeit bis zur Eröffnung überbrücken zu können.

Marcel Baur, Stadtparlamentarier und Präsident der städtischen Grünliberalen. Bild: PD

Der Werbeauftritt kommt nicht überall gut an. Marcel Baur, Stadtparlamentarier und Präsident der städtischen Grünliberalen, beurteilt ihn kritisch. Auf seinem Blog hält er fest, er befürworte die geplante Halle zwar. Doch der Auftritt des SGSW-Chefs sei für ihn ein «No-Go». Bei der Trägerin der Halle, der Hektor AG, handle es sich um eine private Aktiengesellschaft, die mit der Stadt nichts zu tun habe. Das werfe für ihn die Frage auf, ob es wirklich die Aufgabe einer Dienststelle sei, Werbung für eine private AG zu schalten. «Aus meiner Sicht ist das ein Verstoss gegen den fairen Wettbewerb.»

Noch läuft ein Bewilligungsverfahren

Der Stadtparlamentarier stört sich an einem weiteren Punkt: So liegt gegen die Eventhalle, die künftig Raum für Kunst, Kultur, Gastronomie, Sport und Firmenanlässe bieten soll, noch immer eine Einsprache vor. Die Initianten können aus diesem Grund noch nicht eröffnen. Sie suchen mit einer Crowdfunding-Aktion deshalb Patinnen und Paten, die sie dabei unterstützen, die «Zeit der Einsprache zu überstehen». Dass die St.Galler Stadtwerke nun in den sozialen Medien für die Hektor AG werben, hält Baur für heikel. Denn die Stadt sei Teil des Rechtsverfahrens. Sie bearbeite die Baubewilligung und entscheide in erster Instanz über die vorliegende Einsprache. Baur findet:

«Hier braucht es definitiv mehr Feingefühl.»

Die Stadtwerke nehmen auf Facebook Stellung zur Kritik. Sie sehen kein Problem darin, aktiv ihre Unterstützung für die Halle kundzutun. Es sei zwar korrekt, dass aktuell keine Bewilligung vorliege. «Dennoch freuen wir uns über das Engagement des Hektor-Teams.» Es schaffe neue Möglichkeiten für Events für Unternehmen in der Grösse der Stadtwerke. Denn für Betriebe mit 300 Mitarbeitenden, die einen Betriebsanlass planen, gebe es in der Stadt keine grosse Auswahl an Räumlichkeiten.

Stadtrat reagiert gelassen



Stadtrat Peter Jans. Bild: Tobias Garcia

Stadtrat Peter Jans von der Direktion Technische Betriebe nimmt den «Hektor»-Werbeauftritt des Unternehmensleiters gelassen. Marco Letta müsse ihn nicht vor jeder öffentlichen Äusserung konsultieren, schreibt er auf Anfrage. Er denke auch nicht, dass sich dieser zu weit aus dem Fenster gelehnt habe.

Auch er würde sich freuen, wenn mit Hektor ein weiteres Saalangebot für Veranstaltungen entstehen würde, schreibt Jans und fährt fort: «Das darf man doch noch sagen, oder?» Seiner Ansicht nach ist es etwas weit hergeholt, darin bereits eine Wettbewerbsverzerrung zu sehen. Er fügt an: Das Statement habe auch keinen Einfluss auf das Rechtsverfahren. Den angeprangerten Facebook-Post halte er aus diesem Grund für unproblematisch.