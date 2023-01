St.Gallen: Taxibranche in Aufruhr wegen neuem Reglement

Kritik Der Ärger der St.Galler Taxiunternehmer über die Stadt im Knatsch um Uber Uber will nach St.Gallen expandieren. Doch bis jetzt hielt das strikte Taxireglement den Techgiganten davon ab. Jetzt will die Stadt die Regeln aufweichen – und macht Uber den Hof. Die Taxibranche ist empört. Stadträtin Sonja Lüthi nimmt Stellung. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Das St.Galler Taxireglement aus dem Jahr 1995 verlangt für eine Fahrbewilligung gute Ortskenntnisse. Jetzt wird das Reglement überarbeitet. Bild: Michel Canonica

Es ist inzwischen 28 Jahre alt: das Taxireglement der Stadt St.Gallen. Damals, im Jahr 1995, war der Euro noch Zukunftsmusik und Siemens stellte gerade das erste Handy vor, das SMS senden und empfangen konnte. Nachdem Mazda 1990 als weltweit erster Autobauer ein GPS-Navigationssystem in ein Fahrzeug eingebaut hatte, zog BMW 1994 als erster europäischer Hersteller nach.

Es erstaunt daher wenig, dass im bis heute gültigen St.Galler Taxireglement als Voraussetzung für eine Fahrbewilligung nebst gültigem Führerausweis und ausreichenden Deutschkenntnissen auch gute Ortskenntnisse vorausgesetzt wurden. Seit jedoch Navigationssysteme zur Standardausrüstung von Neuwagen gehören, sind Ortskenntnisse nicht mehr zwingend nötig: Das «Navi» zeigt den schnellsten Weg von A nach B.

Aber noch mehr durchgeschüttelt hat die Taxibranche rund um den Globus das Aufkommen von Uber. Seit 2009 konkurrenziert das kalifornische Unternehmen etablierte Taxifirmen – weil Private über die Uber-App Fahrdienste zu weitaus tieferen Preisen anbieten können als lizenzierte Taxis. Und dabei keine Sozialabgaben abliefern müssen. Dies führte vielerorts zu Kritik – und zahlreichen Gerichtsurteilen.

Wegweisend in der Schweiz ist ein Urteil des Bundesgerichts vom vergangenen Juni. Es wies eine Beschwerde von Uber in Genf ab. Das Verdikt: Fahrerinnen und Fahrer, die die Uber-App nutzen, sind keine Selbstständigen, sondern Angestellte. Als Reaktion darauf stellte Uber seinen Dienst in Genf kurz darauf ein.

Uber sieht Potenzial in St.Gallen

Zurück nach St.Gallen: Dass das Beförderungsreglement in die Jahre gekommen ist und überarbeitet werden muss, hat auch die Stadt vor drei Jahren erkannt. 2020 sollte das Taxireglement revidiert werden. Dabei sollten auch die vorausgesetzten Ortskenntnisse gekippt werden. Das verärgerte die St.Galler Taxiunternehmen, da der Wegfall Tür und Tor öffne für eine Expansion von Uber in die Gallusstadt. Denn bisher hatte das vielfach kritisierte Techunternehmen – wegen der zusätzlichen Hürden – einen Bogen um St.Gallen gemacht.

Wie aggressiv der Fahrdienstvermittler seine Geschäftstätigkeit gerade in Europa ausbauen wollte, zeigten Mitte 2022 die Uber-Leaks. Der britische «Guardian» veröffentliche Tausende interne Dokumente, E-Mails und Chatverläufe, die zeigen, wie Uber zwischen 2013 und 2017 unter ihrem ehemaligen Chef Travis Kalanick bei Regierung und Behörden lobbyierten – mit teils höchst fragwürdigen Methoden. Heute distanziert sich das Unternehmen vom früheren Geschäftsgebaren.

In der Stadt St.Gallen versucht Uber mit moderateren Mitteln auf den Markt zu drängen. «Wir sehen in St.Gallen ein grosses Interesse an unserem Service und sind jederzeit offen für den Austausch darüber, wie Uber zum dortigen Mobilitätsangebot beitragen kann», sagt heute Luisa Elster, Uber-Kommunikationsverantwortliche im deutschsprachigen Raum. Mit einem neuen Reglement – ohne vorausgesetzte Ortskenntnisse – sei ein Start in St.Gallen durchaus möglich. «Noch haben wir dazu aber keine konkreten Details und weitere Informationen.»

Komplexe Abklärungen verzögern neues Reglement

Seit nunmehr drei Jahren werkelt die Stadtverwaltung an einem neuen Taxireglement. Zuletzt stellte die Stadt den hiesigen Taxiunternehmen im August 2021 einen Entwurf für eine neue Rechtsgrundlage vor. Der stiess prompt auf Widerspruch: «Zu schwammig. Und noch sind zu viele Fragezeichen offen», sagte damals Samuel Holenstein, Geschäftsführer von Herold Taxi, dem grössten Taxiunternehmen der Ostschweiz. Auch der Wegfall der Ortskenntnisse goutierte Holenstein nicht. Seither ist es still geworden um ein neues Taxireglement. 2021 hiess es, im Frühling 2022 solle das revidierte Reglement dem Stadtparlament vorgelegt und Anfang Juli 2022 umgesetzt werden.

Sonja Lüthi, Stadträtin und Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: PD

Doch aus dem Zeitplan ist nichts geworden. Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, bestätigt Verzögerungen:

«Die Materie ist sehr komplex und bedarf vieler Abklärungen. Das hat mehr Zeit benötigt, als ursprünglich angenommen.»

Nun sei die interne Überarbeitung aber in den Endzügen. Demnächst werde sich der Gesamtstadtrat mit der Revision beschäftigen. Anschliessend komme das Geschäft in die Vernehmlassung.

Ob die Ortskenntnisse dabei wegfallen, müsse der Stadtrat entscheiden, so Lüthi. Der Entscheid dürfte den Ausschlag geben, ob Uber in St.Gallen Fuss fassen wird oder nicht. Die Stadträtin sagt: «Uber ist bei der Stadt vorstellig geworden und wird dereinst ebenfalls die Möglichkeit erhalten, an der Vernehmlassung zum neuen Reglement teilzunehmen.»

St.Galler Taxibranche fühlt sich vor den Kopf gestossen

Samuel Holenstein von Herold Taxi ist ernüchtert. Die Taxiunternehmen hätten ihre Kritikpunkte vor eineinhalb Jahren dargelegt – und bisher vom Stadtrat keine Rückmeldung dazu erhalten. Dass die Revision nun bereits in den Endzügen sei, mache ihn stutzig. Es stimme ihn zudem traurig, dass ein Unternehmen, «welches nur durch Negativschlagzeilen auffällt, den hiesigen Taxis vorgezogen wird».

Samuel Holenstein, Geschäftsführer Herold Taxi. Bild: Ralph Ribi (05. September 2019)

Die St.Galler Taxibranche sei enttäuscht über die nicht vorhandene Kooperation des Stadtrates. «Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, welches bisher keine Steuern in der Stadt bezahlt hat, bevorzugt wird betreffend Gesprächsbereitschaft», fragt Holenstein rhetorisch. Die Taxiunternehmen hätten seit jeher auf Transparenz und einen Austausch auf Augenhöhe gewartet.

Er wünsche sich insbesondere von der federführenden Stadträtin Lüthi weiterhin, dass auch die lokalen Taxiunternehmen zu einem runden Tisch eingeladen werden. Für Herold-Geschäftsführer Holenstein ist ein baldiger Start von Uber in St.Gallen ein Unding. Er zählt auf, dass die etablierten Taxiunternehmen Steuern, Sozialabgaben, Mehrwertsteuern und Standplatzgebühren bezahlen. Das meiste davon mache Uber nicht.

«Man fragt sich, ob dem Stadtrat bewusst ist, dass die Löhne von den Steuern kommen, wovon Uber keine bezahlt.»

