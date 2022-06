Kritik Bushäuschen, Anlieferung und der Markt: Diese Punkte geben St.Galler Gewerblern beim neuen Marktplatz und Bohl zu denken Marktplatz und Bohl in der Stadt St.Gallen werden neugestaltet und saniert. Derzeit können Interessierte der Stadt melden, was sie vom Vorprojekt halten. Vom Gewerbe gibt es Lob, aber auch viel Kritik. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Links, wo heute Leihvelos und Töffs stehen, sollen künftig die Busse und Züge der Appenzeller Bahnen halten, die stadteinwärts unterwegs sind. Bild: Reto Martin

Wo heute Angestellte Zmittag essen, Teenager und Bekannte sich treffen, könnte in zwei Jahren eine Baustelle klaffen. Marktplatz und Bohl werden saniert und neugestaltet. Geht alles nach Plan, starten die Bauarbeiten im Januar 2024 – frühestens. Nach rund zwei Jahren, im Dezember 2025, sollen sie abgeschlossen sein.

Noch bis Donnerstag läuft das Online-Mitwirkungsverfahren zum Vorprojekt. Markthändlerinnen und -händler sind unzufrieden mit Grösse und Ausgestaltung des geplanten Marktpavillons. Der Heimatschutz möchte die Rondelle erhalten, allenfalls auch an einem anderen Standort. Die Gewerbeverbände hingegen sind grösstenteils zufrieden mit dem Projekt. Skeptisch sind Gewerbetreibende am Marktplatz. Einer kündigt bereits Widerstand an.

Bruno Stettler-Frischknecht von Frischknecht Juwelier an der Ecke Engelgasse/Marktplatz hat eine klare Meinung zum Vorprojekt: «Da ist im Moment keine klare Planung erkennbar, eher eine Vermöbelierung der öffentlichen Flächen.» Gleich mehrere Punkte stören ihn. Darunter die Anlieferungsflächen, die vor seinem Geschäft und in der Engelgasse geplant sind. «Lastwagenfahrer müssen rückwärts aus der Gasse rausfahren. Ein Wenden ist nicht möglich. Wie soll das gehen mit Passanten und Buspassagieren?»

Stettler-Frischknecht kündigt an, in Absprache mit den Grundeigentümern Einsprache gegen das Bauprojekt einzulegen. Hauptgrund: die Bushäuschen. Vor der Häuserzeile zwischen Frischknecht Juwelier und Kleidergeschäft Zebra sind zwei Wartehäuschen geplant, da die ÖV-Haltestelle, wo die Busse stadteinwärts halten, vom Bohl in Richtung Bahnhof verschoben werden soll.

Die geplanten Bushäuschen verschandeln aber nach Meinung von Stettler-Frischknecht die historische Häuserzeile am Marktplatz.

«Wenn man neue Haltestellen plant, dann solche, die zur Fassade und zum Ortsbild passen.»

Ein paar Häuser weiter in Richtung Bohl ist das Geschäft von Dominik Altherr, das House of Jeans. Auch ihn beschäftigen die Wartehäuschen, aber aus einem anderen Grund. Altherr geht es um die Sichtbarkeit. Eines der Bushäuschen soll direkt vor seinem Laden platziert werden. «Direkt vor dem Schaufenster, dadurch werden wir nicht mehr so wahrgenommen.» Gleichzeitig stehen ÖV-Passagiere beim Warten oder nach dem Aussteigen direkt vor dem Geschäft.

Dominik Altherr, Geschäftsführer vom House of Jeans. Bild: PD

Er sei zwiegespalten, sagt Altherr.

«Die Haltestelle kann die Lage aufwerten, aber auch hinderlich sein.»

Altherr plant, am Mitwirkungsverfahren teilzunehmen. Die Haltestellen müssten so gestaltet sein, dass es dem Geschäft nicht schadet.

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen, der Vereinigung der Geschäfte der Innenstadt, gibt vor allem ein Punkt zu denken: die Opposition der Markthändlerinnen und -händler. Pro City werde in der Vernehmlassung der Stadt empfehlen, dass die Verantwortlichen nochmals an einen Tisch sitzen.

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Ein guter und attraktiver Markt sei wichtig für die Innenstadt. «Es geht nicht darum, alle Befindlichkeiten abzuholen. Aber wenn grundsätzlich etwas nicht passt, muss es korrigiert werden», sagt Bleuer. Es nütze nichts, einen Pavillon zu realisieren, den die Märktler nicht nutzen möchten oder aus finanziellen Gründen nicht nutzen können.

«Ein Pavillon ohne Märktler, in dem nur Imbisse eingemietet sind, wäre schade.»

Insgesamt sei es aber ein gutes Projekt, sagt Bleuer. «Wir kommen nirgends hin, wenn wir beginnen, über jedes Detail und jeden Baum zu diskutieren.»

Ähnlich tönt es vom Gewerbe Stadt St.Gallen. Geschäftsführer Felix Keller sagt: «Grundsätzlich ist es ein umfassendes, vollständiges, den Bedürfnissen ansprechendes Projekt, das äusserst ansprechend ausgearbeitet ist.»

Felix Keller, Geschäftsführer von Gewerbe Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die bisherigen Verkehrsregime sollten beibehalten werden, sagt Keller, der für die FDP im Stadtparlament sitzt. Die Stadt möchte die geltenden Regelungen vereinheitlichen. Die Durchfahrt wird verboten. Künftig sollen einzig Anlieferungen möglich sein, zwischen 6 und 11.30 Uhr.

Zur Anlieferung auf dem neugestalteten Platz sagt Felix Keller: «Hier muss die Stadt nochmals über die Bücher.»

Auch müsse geprüft werden, ob es danach im Gebiet des Marktplatzes noch genügend Töffparkplätze habe. Die bestehenden sollen aufgehoben werden, um den neuen ÖV-Wartehäuschen Platz zu machen.

Zur Diskussion über den Marktpavillon sagt Felix Keller: «Der Markt muss für alle Nutzergruppen gut sein.» Die Stadt solle das Gespräch suchen. Feinjustierungen seien in Ordnung, aber keine einschneidenden Änderungen. Keller:

«Ich glaube nicht, das eine Verschiebung des Marktpavillons nötig ist.»

Hintergrund: Die Märktler schlagen vor, den Pavillon zu verkleinern, in Richtung Union-Gebäude zu verschieben und den ständigen Markt in Ständen unterzubringen, nicht im Pavillon.

Sara Poplasen, Inhaberin des Café Goldkind am Marktplatz, steht der Neugestaltung skeptisch gegenüber. «Der Platz wird sicher schön, wenn er dann mal umgestaltet ist.» Sie sorgt sich, welche Folgen die zwei Jahre Bauzeit und die Haltestelle haben werden.

Sara Poplasen, Besitzerin des Café Goldkind. Bild: Benjamin Manser (7. März 2018)

Wenn Buspassagiere direkt vor ihrem Café aussteigen und sich einen Take-away-Kaffee holen, sei das schön und gut. «Aber das bringt mir nur wenig.» Viel wichtiger fürs Geschäft sei die kleine Aussenwirtschaft. Poplasen fragt sich, ob sie diese auch nach der Neugestaltung noch anbieten kann.

Als das Vorprojekt vorgestellt wurde, hiess es, das Trottoir werde verbreitert, dass gleich viel Platz bleibe. In den Plänen ist vor dem Café zudem eine Fläche für Aussengastronomie eingezeichnet. Trotzdem ist Poplasen unsicher, was die Umgestaltung für ihr Geschäft bedeuten wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen