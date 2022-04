Weniger Straftaten aber mehr Drogendelikte in der Region am See

Kriminalitätsstatistik Weniger Straftaten in der Region Bodensee-Rheintal: Der Drogenkonsum in Rorschach nimmt weiter zu Die Kriminalität lag im Jahr 2021 im Kanton St.Gallen mit 25’530 Straftaten auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr 25’474). Gemäss Statistik wurden in der Region Bodensee-Rheintal im selben Zeitraum 249 Straftaten (4346) weniger verübt als im Jahr zuvor (4595), das ist ein Rückgang um fünf Prozent. In Rorschach hält die Zunahme bei Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Rudolf Hirtl 05.04.2022, 05.07 Uhr

Viele Drogendelikte werden schon an der Grenze, wie hier am Zoll Au/Lustenau, festgestellt und bearbeitet. Bild: Benjamin Manser

Die Delikte nach Strafgesetzbuch haben im Kanton St.Gallen während des vergangenen Jahres um drei Prozent abgenommen, wie die Kriminalstatistik der Kantonspolizei zeigt. In der Region Bodensee-Rheintal hat sich die Zahl der erfassten Straftaten noch etwas mehr reduziert, nämlich um fünf Prozent, von 4595 auf 4346 Fälle.

Den stärksten Rückgang in der Region Bodensee Rheintal hat die Gemeinde Steinach mit 49 Prozent, von 174 auf neu 98 Fälle zu verzeichnen. Vor allem Diebstähle (28/16) und Sachbeschädigungen (34/20) wurden dort weniger. In Goldach wurden im Jahr 2020 noch 400 Delikte verübt, im vergangenen Jahr waren es 280, was einem Minus von 30 Prozent entspricht. Augenfällig sind in Goldach die tieferen Deliktzahlen bei Diebstahl von 89 auf 60 Fälle und bei mutwilligen Sachbeschädigungen, die sich von 43 auf 19 reduziert haben. Dabei dürften sich unter anderem die verstärkten Kontrollgänge beim Schulhaus Bachfeld bewährt haben, wo es in der Vergangenheit vor allem abends zu Problemen mit herumlungernden Personen kam.

Mehr Betrugsfälle in Rorschacherberg

Laut Kriminalitätsstatistik gab es 2021 kantonsweit eine Abnahme bei Delikten gegen die sexuelle Integrität von 493 auf 442 (-10%). Erfreulich ist dabei der Rückgang bei sexuellen Handlungen mit Kindern von 73 auf 44 Delikte (- 40%). In Goldach haben sich Fälle gegen die sexuelle Integrität um mehr als die Hälfte von 15 auf 6 reduziert, jene von sexuellen Handlungen mit Kind von vier auf einen. Letzteres hat in der ganzen Region Bodensee Rheintal von 26 auf 10 Fälle abgenommen.

Rorschach verzeichnete bei Delikten nach StGB eine Abnahme von 22 Prozent, von 789 auf 615. In der Gemeinde Thal weist die Statistik 16% weniger Fälle aus, 242 gegenüber 287. Eine Zunahme von 9% von 216 auf 235 Delikten, muss hingegen Rorschacherberg zur Kenntnis nehmen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf mehr Betrugsfälle und Urkundenfälschungen.

Mörschwil legt um 40 Prozent zu

Praktisch auf dem Niveau des Vorjahres (300) ist St.Margrethen mit 304 Delikten nach Strafgesetzbuch. In Mörschwil weist die Kriminalitätsstatistik mit neu 124 Delikten die augenscheinlichste negative Veränderung aus. Im Jahr zuvor waren es noch 88, was einer Steigerung von 40 Prozent entspricht. Zu erklären ist dies laut Kapo mit einer Zunahme von Diebstählen und Fahrzeugeinbruchdiebstählen, Fahrrad-Entwendungen, Sachbeschädigungen wegen Sprayereien, Sachbeschädigungen bei Ein- und Aufbrüchen sowie Erpressungen.

Die «bravste» Gemeinde in der Region am See ist 2021 neu Berg SG mit 12 Gesetzesverstössen. Vorjahressieger Untereggen (8) liegt mit 16 Fällen diesmal auf Rang zwei. Im Wahlkreis Rheintal ist es Eichberg (29), das am wenigsten StGB-Delikte zu verzeichnen hat.

Was die gesamten erfassten Straftaten in der Region Bodensee-Rheintal angeht, führt bei den unterschiedlichen Delikten der Diebstahl (ohne Fahrzeugdiebstahl) mit 949 Fällen klar, hinzu kommen noch 225 Einbruchdiebstähle. Danach folgen Sachbeschädigungen (382), Betrug (259) und Tätlichkeit (143). Während die Stadt Rorschach auch aufgrund seiner Zentrumsfunktion bei den meisten Deliktbereichen die Nase vorn hat, liegen bei Fahrzeugdiebstählen zwei Rheintaler Gemeinden klar vor der Bodenseestadt. In Au wurden 74 Fahrzeuge entwendet, in Altstätten 66 und in Rorschach 55, gefolgt von Goldach (33) und Widnau mit 31.

Zunahme von Drogendelikten in Rorschach

Im Jahr 2021 sanken im Kanton die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz um 1% von 3448 auf 3411 Straftaten. Beim Konsum illegaler Substanzen stehen Hanfprodukte im Vordergrund. In der Region Bodensee-Rheintal reduzierten sich die Straftaten minimal von 1063 auf 1019. In Rorschach hingegen wurden erneut mehr Fälle gezählt, 98 statt 78.

Bei den Häufigkeitszahlen stehen die Grenzorte Au (291) und

St.Margrethen (169) an der Spitze. Dies zeigt laut Kantonspolizei auf, dass viele Drogendelikte schon an der Grenze anlaufen und bearbeitet werden. Bei den Städten weisen St.Gallen (1130) und Rorschach hohe Häufigkeitszahlen aus. Die Gemeinde Steinach weist neu 20 Gesetzesverstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz auf, im Jahr zuvor waren es noch vier. In Untereggen, Berg SG und Berneck wurden keine Drogendelikte erfasst.