St.Galler Kreuzbleiche ist der belebteste Ort der Stadt

Kreuzbleiche Tschutten, tratschen, Tauben füttern: Warum die St.Galler Kreuzbleiche der wohl belebteste Ort der Stadt ist Ein ganz normaler Nachmittag, und die Kreuzbleiche ist voller Leben. Skater demonstrieren ihre Kunststücke, Väter tschutten mit dem Nachwuchs, die coolen Basketballer werfen Körbe, Rentner tratschen. Was zieht die Leute an diesen Platz? Und was macht die Kreuzbleiche so besonders? Julia Nehmiz 07.06.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ältere Herr kommt jeden Tag auf die Kreuzbleiche, trifft seine Kollegen und die Tauben. Und es wirkt, als könne er mit den Tauben sprechen. Bild: Arthur Gamsa

Hinten rauscht der Verkehr. Gegenüber jauchzen Kinder. Skateboards kratzen über den Beton. Irgendwo feuert jemand seine Mitspieler an. Dazwischen: nichts als grüne Wiesen. Mitten in der Stadt, zwischen Autobahneinfahrt und Durchfahrtsstrassen, eine fast schon unendliche Weite. Eine Oase.

Am Rand der grossen Wiese sitzt ein Mann, umringt von Tauben. Als könne er mit den Vögeln sprechen. Er streckt nur den Arm aus, schon flattern sie um ihn, als wäre er der heilige Franz von Assisi. Die Tauben warten nur auf Futter – den älteren Herrn freut’s. Er komme jeden Tag hierher, also nur bei gutem Wetter, sagt er. Aus Südserbien sei er. Die Kreuzbleiche sei super, hier treffe er alle seine Freunde. Er zeigt Fotos von seinem Haus, erzählt von seinen Kindern, wo sie alle in der Schweiz arbeiten, und wie seine Kollegen und er sich auf der Kreuzbleiche auch im Lockdown trafen, alle mit Abstand. Die Polizei habe sie fotografiert, weil sie sich so vorbildlich verhielten. Er lacht.

Die coolen Basketballer umtänzeln behutsam die kleinen Fussballer

Er ist nicht der Einzige, der lacht. An diesem Nachmittag Anfang Juni ist die Stimmung auf dem ganzen Areal heiter und friedlich. Wen man auch anspricht, alle geniessen das Leben und den Ort. Und das Sein, das so nur an diesem Ort möglich ist.

Da ist die Gruppe Studierender der Fachhochschule, die auf der Wiese das Geschicklichkeitsspiel Kubb spielt. Die Mütter, die sich mit Kinderwagen im Schatten der kleinen Baumgruppe treffen. Die coolen Basketballer, die zu viert um Treffer kämpfen und behutsam die Kleinen umtänzeln, die nebenan aufs Fussballtor schiessen oder mit Velo und Trottinett über den roten Hartplatz kurven. Eine Freifläche dieser Grösse mitten in der Stadt – ein Glücksfall, sagt Dani Fels, Sozialraumexperte der Ostschweizer Fachhochschule OST. So eine Freifläche würde heute nicht mehr geplant, sondern überbaut werden (siehe Interview Dani Fels).

Der Glücksfall Kreuzbleiche hat eine lange Geschichte. Lange diente sie der Leinwandindustrie als Bleiche. Dann nutzte die Armee für rund 100 Jahre das Gelände. 1879 zogen die ersten Rekruten in die damals neugebaute Kaserne. Sie stand dort, wo heute die Skateranlage ist.

Die grosse Wiese zwischen Militärkantine, Kaserne, Zeughausmagazin und Reithalle auf der einen und dem Zeughaus auf der anderen Seite wurde immer von der Bevölkerung belebt – ausser natürlich während der militärischen Ausbildung. Buben tschutteten, seckelten über die Kampfbahn. Auch öffentliche Grossanlässe fanden auf der Kreuzbleiche statt, wie 1922 das eidgenössische Turnfest. Für die St.Gallische Ausstellung, eine Vorläuferin der Olma, wurden 1927 grosse Zelt- und Holzbauten auf die Kreuzbleiche gestellt. Es gab sogar Pläne, auf dem heutigen Fussballfeld eine Freiluftarena für internationale Wettkämpfe zu errichten.

Ende der 1970er-Jahre zog die Armee aus der Kaserne aus, die Bevölkerung nahm die Kreuzbleiche noch mehr in Beschlag. Es war eine langsame Entwicklung hin zur Umnutzung. 1980 wurden Kaserne und Zeughausmagazin im Zuge des Baus des Autobahnanschlusses dem Erdboden gleichgemacht. 1984 wurde die Sporthalle Kreuzbleiche eröffnet.

St.Otmar-Trainersitzung unter mächtigen Kastanienbäumen

Heute ist die Kreuzbleiche «ein extrem schön belebter Ort», wie Martin Kappenthuler sagt. Seit sieben Jahren leitet er mit zwei Partnern die Militärkantine. An diesem Nachmittag sind fast alle Tische auf seiner Terrasse unter den mächtigen Kastanienbäumen besetzt. Seit sieben Jahren ist er praktisch jeden Tag hier. Haus und Ort seien einmalig.

«Vorne Park, hinten Autobahneinfahrt, urbaner gehts nicht.»

Während der Pandemie hätten noch mehr Leute die Kreuzbleiche für sich als Treffpunkt entdeckt. Er mag, dass sich auf der Wiese wie auch im Restaurant alles trifft, jung und alt, Büezer und Anwalt, Linke, Rechte – «die Durchmischung ist grossartig».

Auf der Terrasse der Militärkantine treffen sich alt und jung, Linke und Rechte, Büezer und Anwälte. Bild: Arthur Gamsa

Man schaut sich um: An einem Tisch drei Mütter mit Kleinkindern, hier jung, dort alt, am Rand sitzt Inklusionsbeauftragter Cem Kirmizitoprak, am Tisch daneben die Trainer von St.Otmar. Vor jedem Training mache er hier draussen eine Besprechung, sagt Zoltan Cordas. Er mag das bunte Leben auf der Kreuzbleiche. Mit seinem Hund – einem Mops – geht er aber daheim in Bruggen spazieren. Otmar-Sportchef Andy Dittert sitzt hinter seinem Laptop, auch ihm gefällt es hier. Er sagt:

«Die Militärkantine oder das Restaurant Castello sind mein Büro.»

Er mag es, im Sommer draussen zu arbeiten. Das Areal nutzt er immer wieder fürs Jugendtraining.

Jetzt nutzt es ein Gleitschirmflieger zum Trainieren. Mit seinem grossen roten Schirm ist er sofort von Kindern umringt. Er sei zufällig hier, er komme aus Zürich. Am Abend hält er einen Vortrag bei Pro Velo St.Gallen, am Morgen war er beim Walensee Gleitschirmfliegen, jetzt übt er die Bodenkontrolle. «Auf dem Berggipfel ist wenig Platz dafür.»

Gleitschirmflieger Stefan Bruderer aus Zürich nutzt den freien Platz auf der Kreuzbleiche zum Üben. Im Hintergrund spielen Studenten Kubb. Bild: miz

Platz gibt es hier dafür reichlich. Ob für Blaire und Amy zum Jonglieren, für Lars zum Scooterfahren, für die Basketballer, die Sonnenanbeter, die alten Menschen aus der Tagesbetreuung Notkerstübli, für die Hundeschule, die Joggerinnen, die Spaziergänger, die auf-dem-Heimweg-Durcheiler, die Fussballer, die Kubb-Spielerinnen – kurz: fürs pralle Leben.