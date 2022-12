St.Gallen: Wirt ohrfeigt Mitarbeiter - Busse und Genugtuung

Kreisgericht Wirt in St.Gallen hat einem Angestellten Ohrfeigen verpasst und kassiert jetzt eine bedingte Geldstrafe und eine saftige Busse Vor dem Kreisgericht stritt der Angeklagte alle Vorwürfe ab – ohne Erfolg. Er muss dem Opfer auch eine Genugtuung ausrichten. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 18.12.2022, 18.00 Uhr

Das Kreisgericht St.Gallen. Hanspeter Schiess

Die Staatsanwaltschaft, die an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen nicht anwesend war, hatte den 41-jährigen Österreicher wegen einfacher Körperverletzung, Drohung und Beschimpfung angeklagt. Sie beantragte eine unbedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 70 Franken.

Der Vorfall, um den es an der Gerichtsverhandlung ging, ereignete sich am 30. November 2020. Laut Anklageschrift begab sich der Angestellte in das Lokal in der St.Galler Innenstadt, um seinen Lohn abzuholen. Dort habe er sich mit dem Geschäftsführer an einen Tisch gesetzt und über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses sowie das Lohnguthaben diskutiert. Dabei soll der Wirt ihn mit Verfehlungen konfrontiert haben und wütend geworden sein, als der Angestellte ihn der Lügen bezichtigte.

Weil sich im Lokal Gäste befanden, forderte der Geschäftsführer den Angestellten auf, ihm in den Lagerraum im Untergeschoss zu folgen. Dort soll er ihm gemäss Anklage mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, sodass der Angestellte einmal taumelte, einmal in die Knie ging. Zudem habe der Wirt ihn mit dem Tod bedroht und mit den Worten «Er solle sich verpissen» beschimpft. Schliesslich habe der Angestellte weinend das Lokal verlassen.

Vor der Türe lief er einer Polizeipatrouille in die Arme, die sich zufällig vor Ort befand und sich des Falles annahm. Noch am gleichen Tag ging der Angestellte wegen Kopf- und Ohrenschmerzen ins Kantonsspital St.Gallen, wo ein Trommelfellriss im linken Ohr und eine Prellung über dem linken Jochbein diagnostiziert wurde.

Wirt verneint die Vorwürfe

Der Beschuldigte wies die Vorwürfe zurück. Er wisse nicht, woher der Angestellte die Verletzungen habe, von ihm jedenfalls nicht. Tatsache sei, dass der Angestellte zahlreiche Verfehlungen begangen habe. Er sei oft zu spät gekommen, habe im Laden Drogen verkauft und gelogen. Aus all diesen Gründen habe er mit ihm geschimpft, ihn aber weder bedroht noch geschlagen.

Sein Verteidiger verlangte Freisprüche von Schuld und Strafe. Die befragten Zeugen hätten weder Ohrfeigen beobachten noch Beschimpfungen und Drohungen hören können, da sie sich im oberen Stockwerk befunden hätten, betonte er. Es gebe somit keinerlei rechtsgenüglichen Beweise für die Vorwürfe an seinen Mandanten. Dieser sei zwar laut gegen seinen Angestellten geworden, aber nur, weil er im Lokal Bekannte auf Kosten des Arbeitgebers bewirtet und Drogen verkauft habe.

Der Vertreter des Angestellten verlangte im Gegenzug eine Genugtuung für seinen Mandanten. Im kellerartigen Lagerraum des Lokals sei er vom Geschäftsführer in Angst und Schrecken versetzt worden. Er habe sich nach dem Erlebten für über ein halbes Jahr in psychiatrische Behandlung begeben müssen.

Bedingte Geldstrafe und Busse

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen sah die Schuld des Geschäftsführers als erwiesen an. Es sprach ihn zwar vom Vorwurf der Beschimpfung frei, jedoch wegen einfacher Körperverletzung und Drohung schuldig. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 110 Franken und einer Verbindungsbusse von 2000 Franken. Dem Privatkläger hat er eine Genugtuung von ebenfalls 2000 Franken zu bezahlen.

