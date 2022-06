Kreisgericht St.Gallen Zu wenig Abstand gehalten: Freispruch und Tadel für vermeintlichen Verkehrsrowdy Ein Autolenker hat sich am Kreisgericht St.Gallen gegen einen Strafbefehl gewehrt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe auf der A1 zu wenig Abstand eingehalten. Der Mann wurde schliesslich freigesprochen – unter anderem weil die Videoaufnahmen aus der Verkehrsüberwachung des Bundesamtes für Strassen nicht als Beweismittel verwertet werden dürfen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Der Richter riet dem Beschuldigten, künftig defensiver zu fahren. Getty

In den Vorfall vom 19. September 2020 waren zwei Autolenker involviert, die beide einen Strafbefehl erhalten hatten. Der eine akzeptierte ihn, der zweite erhob Einsprache. An die entsprechende Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen wurden beide Verkehrsteilnehmer vorgeladen. Der Einsprecher stand als Beschuldigter an Schranken, der andere Autolenker als Zeuge.