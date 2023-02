Kreisgericht St.Gallen Über 70 Heroinkokons verkauft: Beschuldigter muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis Ein knapp 30-jähriger Nigerianer hat mindestens 71 Heroinkokons verkauft. Das Kreisgericht verurteilte den Beschuldigten wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe und ordnete eine Landesverweisung an. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 22.02.2023, 12.00 Uhr

Der Beschuldigte verkaufte über 70 Portionen Heroingemisch. Er versteckte die Fingerlinge teilweise in seinem Enddarm. Symbolbild: Alamy

Laut Staatsanwaltschaft verkaufte der Beschuldigte zwischen dem 10. und 14. Mai 2022 im Auftrag eines unbekannten Mannes an verschiedene Abnehmer 71 Portionen Heroingemisch. Sie enthielten je knapp zehn Gramm. Am 17. Mai wollte er erneut sieben Portionen ausliefern. Er versteckte die Fingerlinge in seinem Enddarm und begab sich in eine Liegenschaft an der Waldaustrasse. Beim Betreten des Gebäudes wurde er von der Polizei verhaftet und kam zunächst in Untersuchungshaft. Seit Mitte August letzten Jahres befindet er sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Bei der Hausdurchsuchung am Logierort des Beschuldigten an der Lämmlisbrunnenstrasse fand die Polizei in einem Tresor weitere 75 Kokons mit Heroin und drei Kokons mit Kokain versteckt. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass auch diese Drogen zum Verkauf bestimmt waren. Dies bestritt der Beschuldigte an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Er habe zwar vom Tresor gewusst, aber nichts mit seinem Inhalt zu tun gehabt. Auch verneinte er zwischen dem 10. und 14. Mai die rund 70 Kokons verkauft zu haben. Er habe mit seinem Handy lediglich entsprechende Nachrichten für andere Verkäufer übermittelt.

Strafverfahren in Italien

In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte der Mann, er habe seine Heimat Nigeria verlassen müssen, weil in seinem Wohnort bekannt geworden sei, dass er homosexuelle Neigungen habe. In Italien habe er mit Erfolg Asyl beantragt und lebe nun dort mit einer Frau und ihrem gemeinsamen Baby. Es sei auch in Italien gewesen, wo ihm ein Mann einen legalen Job in der Schweiz in Aussicht gestellt habe.

Der Richter sprach den Beschuldigten auf einen Eintrag in den Akten an, der besagt, dass auch in Italien ein Strafverfahren gegen ihn laufe. Dies verneinte er. Auf die Frage, was eine mögliche Landesverweisung mit Eintrag im Schengener Informationssystem SIS für ihn bedeuten würde, erklärte er, müsse er nach Nigeria zurück, sei er ein toter Mann.

Gesundheit vieler Menschen gefährdet

Der Staatsanwalt zeigte sich überzeugt, dass der Beschuldigte nicht nur die sieben Kokons verkaufen wollte, die bei seiner Verhaftung gefunden wurden, sondern auch die anderen angeklagten Straftaten begangen hat. Er beantragte eine Verurteilung wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Gefährdung der Gesundheit vieler Menschen. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren zu sanktionieren. Zudem sei eine Landesverweisung von sieben Jahren anzuordnen und diese im SIS auszuschreiben.

Der Verteidiger forderte lediglich eine Verurteilung wegen der sieben Fingerlinge, die er bei der Verhaftung in sich trug. Dafür sei er mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren zu bestrafen. Die Landesverweisung sei auf fünf Jahre zu begrenzen und auf einen Eintrag im SIS sei zu verzichten. Die restlichen Vorwürfe seien nicht rechtsgenüglich bewiesen. Die auf dem Handy gefundenen Chatnachrichten gäben keine klare Auskunft, um was es inhaltlich gehe.

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Beschuldigten wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Zeitraum vom 10. bis 17. Mai 2022. Damit fällte es den Schuldspruch im Sinne der Anklage. Es sanktionierte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren und ordnete eine Landesverweisung von sieben Jahren an. Sie wird im SIS aufgeschrieben. Die Verfahrenskosten von rund 30'700 Franken muss der Beschuldigte bezahlen.

