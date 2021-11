Taxifahrer raste an Fussgänger vorbei: Bedingte Geldstrafe

Kreisgericht St.Gallen Taxifahrer raste haarscharf an Fussgänger vorbei: Bedingte Geldstrafe wegen Körperverletzung Ein St.Galler Taxifahrer ist mit überhöhter Geschwindigkeit haarscharf an einem Fussgänger vorbeigefahren. Dieser hatte danach Herzprobleme, erstattete Anzeige und forderte Schadenersatz. Claudia Schmid 08.11.2021, 12.00 Uhr

Dem Taxifahrer wurde vorgeworfen, er sei frontal auf den Fussgänger zugesteuert. Symbolbild: Michel Canonica

Dem 38-jährigen Taxifahrer wurde vorgeworfen, er sei an einem Sonntag im Januar 2020 um etwa 20.15 Uhr zügig von einem der Taxistandplätze beim St.Galler Hauptbahnhof losgefahren. Dabei soll er über den spitzwinkligen Trottoirrand auf der Poststrasse gefahren sein und den gleichzeitig die Strasse überquerenden Fussgänger übersehen haben.

Nur mit viel Glück wurde der Fussgänger nicht vom Taxi erfasst, jedoch erlitt er laut Anklageschrift eine sogenannte Stress-Kardiomyopathie. Er wurde vier Tage stationär im Spital behandelt und für 19 Tage arbeitsunfähig geschrieben.

Opfer fordert Schadenersatz und Genugtuung

Die Staatsanwaltschaft beantragte dem Kreisgericht St.Gallen, der 38-jährige Schweizer sei wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung oder alternativ wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu verurteilen. Er sei mit einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 80 Franken und einer Busse von 800 Franken zu bezahlen. Das Opfer machte zivilrechtliche Ansprüche geltend.

Der Beschuldigte habe zwar die Verletzung des Fussgängers nicht absichtlich verursacht, betonte die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Indem er das Taxi mit mangelnder Aufmerksamkeit in den Verkehr brachte und dabei die Höchstgeschwindigkeit und das Vortrittsrecht in der Begegnungszone missachtete, habe er jedoch Verkehrsregeln grob verletzt und dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen.

An jenem Sonntagabend habe er nach Hause gewollt, um dort seine Pause zu verbringen, erklärte der beschuldigte Taxifahrer an der Gerichtsverhandlung. Deshalb habe er falsch gehandelt und wohl etwas zu stark aufs Gaspedal gedrückt. Er sei in Gedanken gewesen und habe den Fussgänger nicht gesehen.

Die Rechtsvertreterin des Opfers war hingegen überzeugt, es könne gar nicht sein, dass der Taxifahrer den Fussgänger nicht gesehen habe. Auf der Videoaufnahme sei zu sehen, wie der Lenker das Fahrzeug frontal auf den Fussgänger zusteuere. Ihr Mandant habe ausgesagt, er habe geschrien und sich bereits durch die Luft fliegen sehen. Auch ein Zeuge habe den Vorfall bestätigt und von der hohen Geschwindigkeit des Autos berichtet.

Es stelle sich die Frage, ob nicht der Tatbestand einer schweren Körperverletzung vorliege, erklärte die Rechtsvertreterin weiter. Ihrer Ansicht nach liege eine Sorgfaltspflichtverletzung vor, da der Beschuldigte in der Begegnungszone mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne rechts und links zu schauen gefahren sei.

Fussgänger erlitt keine bleibenden Schäden

Der Verteidiger verlangte eine Verurteilung wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln. Die finanziellen Ansprüche des Opfers seien abzuweisen und eventuell auf den Zivilweg zu verweisen. Eine schwere Körperverletzung liege nicht vor, da sich das Opfer nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand befunden habe. Auch seien keine bleibenden Schäden vorhanden.

Fahrlässiges Handeln liege ebenfalls nicht vor, da das Ereignis nicht vorhersehbar gewesen sei. Sein Mandant habe den Vortritt des Fussgängers nicht beachtet. Diesen Fehler bereue er und er sei für diese grobe Verletzung der Verkehrsregeln angemessen zu bestrafen.

Schuldspruch wegen einfacher fahrlässiger Körperverletzung

Das Kreisgericht St.Gallen erklärte den Taxifahrer wegen einfacher fahrlässiger Körperverletzung schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 70 Franken. Dem Opfer muss er Schadenersatz von 150 Franken und eine Genugtuung von 3000 Franken bezahlen. Er gehe mit dem Verteidiger einig, dass keine schwere Körperverletzung vorliege, erklärte der Einzelrichter zum Urteil.

Auch unterstelle er dem Beschuldigten nicht, er sei bewusst frontal auf den Fussgänger losgefahren. Jedoch sei nicht nachzuvollziehen, weshalb man in einer auf Tempo 20 begrenzten Begegnungszone mit derart überhöhter Geschwindigkeit losfahre. Das Verschulden sei somit nicht so gering, dass lediglich eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln ausgesprochen werden könne.