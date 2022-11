Schlägerei: Männer wegen schwerer Körperverletzung verurteilt

Kreisgericht St.Gallen Streit um Geldschulden endet in Schlägerei: Zwei Männer kassieren Strafe wegen schwerer Körperverletzung Zwischen drei Männern brach im Sommer 2020 eine Schlägerei los, die mit einem Verletzten endete. Nun standen zwei der Männer vor Gericht. Claudia Schmid 10.11.2022, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte soll das Opfer ins Gesicht geschlagen haben. Er bestritt dies aber. Symbolbild: Getty

Im Juni 2020 kam es beim Waaghaus in St.Gallen zu einer Schlägerei mit einem Verletzten. Nun mussten sich zwei Männer deswegen vor Gericht verantworten.

Der erste Beschuldigte traf zwischen 2 und 3 Uhr nachts auf einen Bekannten, der mit einer weiteren Person unterwegs war. Gemäss Anklageschrift kam es zu einer mehrere Minuten dauernden Diskussion, bei der es unter anderem um Schulden ging, die das spätere Opfer beim Beschuldigten hatte. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer Schlägerei, bei dem sie gegenseitig Faustschläge austeilten.

Schläge ins Gesicht, Fusstritt gegen den Kopf

Im Laufe der Schlägerei gelang es dem Beschuldigten, seinen Kontrahenten am Boden zu fixieren. Gemäss Anklage schlug er ihm rund acht Mal wuchtig ins Gesicht. Später griff der zweite Beschuldigte ins Geschehen ein. Wie es in der Anklageschrift heisst, verpasste er dem am Boden liegenden Mann einen Fusstritt gegen den Kopf.

Die Staatsanwaltschaft klagte den ersten Beschuldigten wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Raufhandels, versuchter Nötigung, mehrfacher Beschimpfung, Betäubungsmitteldelikten und Übertretung der Covid-19-Verordnung an. Sie beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, eine Geldstrafe und eine Busse. Zudem sei für den im Nahen Osten geborenen, aber mehrheitlich in der Schweiz aufgewachsenen Mann eine achtjährige Landesverweisung auszusprechen.

Für den zweiten Beschuldigten, einen 26-jährigen Schweizer, forderte die Anklage Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Raufhandels und Diebstahls. Er wurde bereits 2019 vom Strafgericht Basel-Stadt zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Unter Einbezug dieser Vorstrafe beantragte die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

Beschuldigte schildern anderen Ablauf

In der Befragung des vorsitzenden Richters schilderten die beiden Beschuldigten einen anderen Ablauf des Geschehenen, als es die Anklageschrift festgehalten hatte. Es stimme nicht, dass sie dem Kontrahenten gegen den Kopf geschlagen hätten, betonten beide. Dieser sei sehr aggressiv gewesen, habe keine Ruhe gegeben, als erster zugeschlagen, gespuckt und eine Glasflasche geworfen.

Um den Kontrahenten abzuwehren, habe er ihm mit der flachen Hand gegen die Schultern und den Oberkörper geschlagen, erklärte der erste Beschuldigte. Er hoffe sehr, dass er die Schweiz nicht verlassen müsse, da er zu seinem Heimatland keinerlei Bezug mehr habe. Wegen der drohenden Landesverweisung habe er schlaflose Nächte. Für ihn bedeute sie eine Katastrophe.

Seinen eher leichten Fusstritt habe er bewusst nicht gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes gerichtet, betonte der zweite. Im Nachhinein finde er seine Reaktion schlimm. Er habe eindeutig überreagiert. Er hoffe, das Gericht gebe ihm noch eine Chance. Seine Lebenssituation habe sich in den letzten Monaten komplett geändert. Er habe einen Job und lebe in einer festen Beziehung.

Kreisgericht gewährt weitere Chance

Das Kreisgericht St.Gallen fällte für beide Männer einzelne Freisprüche, sprach sie aber der versuchten schweren Körperverletzung schuldig. Beim ersten Beschuldigten kamen Schuldsprüche wegen mehrfacher Nötigung und Betäubungsmitteldelikten hinzu. Er erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten, eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. Auf eine Landesverweisung wurde wegen Härtefalles verzichtet.

Der zweite Beschuldigte wurde zusätzlich wegen Raufhandels verurteilt. Beim Strafmass entschied das Kreisgericht, die Vorstrafe nicht zu widerrufen, jedoch die Probezeit zu verlängern. Für die aktuelle Straftat erhielt er eine unbedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten.