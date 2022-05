Sex mit Minderjähriger: 21-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt

Kreisgericht St.Gallen Sex mit minderjährigem Mädchen: 21-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt Ein junger Mann hat mit einem sechs Jahre jüngeren, erst 15-jährigen Mädchen geschlafen. Er musste sich vor Gericht verantworten. Claudia Schmid 16.05.2022, 05.00 Uhr

Ein 21-Jähriger hatte einvernehmlichen Sex mit einer 15-Jährigen. Bild: Keystone

Der Beschuldigte und das Mädchen hatten sich über eine Videochat-App kennen gelernt. Wie der junge Mann an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen erklärte, tauschten sich die beiden über mehrere Wochen regelmässig miteinander aus, bis sie vereinbarten, sich im Kreise von Freunden persönlich zu treffen. Damals habe die junge Frau zu ihm gesagt, sie werde bald 17 Jahre alt.

Mädchen gibt das wahre Alter preis

Nach rund zwei Monaten des Kennenlernens trafen sich die beiden beim Beschuldigten zu Hause und vereinbarten miteinander zu schlafen. Zuvor hatte das Mädchen sein wahres Alter preisgegeben und erklärt, sie sei noch nicht ganz 16 Jahre alt. Er habe sehr grosse Gefühle für seine junge Freundin verspürt und deshalb trotzdem mit ihr ins Bett gehen wollen, betonte er. Sie hätten gemeinsam darüber geredet, dass dies problematisch sei, doch habe sie ihm gesagt, sie werde ihm niemals Probleme bereiten.

Laut Anklageschrift beendete das Mädchen in den darauffolgenden Wochen die Beziehung. Wieder einige Zeit später schrieb er der jungen Frau, er vermisse sie und ob sie sich spontan treffen wollten. Da sie einwilligte, holte er sie bei ihrem Elternhaus ab, wo sie sich nach Mitternacht aus dem Haus schlich. Im Auto kam es erneut zum geschützten Geschlechtsverkehr.

Später gab das Mädchen zu Protokoll, er habe sie im Auto angebettelt, mit ihm zu schlafen, weshalb sie entnervt nachgegeben habe. Dann aber sei er grob geworden. Er sei zu 100 Prozent nicht grob zu ihr gewesen, beteuerte der Beschuldigte in der Befragung des Einzelrichters.

Anklage beantragt fünf Jahre Landesverweisung

Für den in der Schweiz aufgewachsenen Portugiesen ging es an der Gerichtsverhandlung um viel, da die Staatsanwältin unter anderem eine Landesverweisung von 5 Jahren forderte. Auf die Wegweisung aus der Schweiz sei auf jeden Fall zu verzichten, beantragte die Verteidigerin. Ihr Mandant habe eine ernst gemeinte Liebesbeziehung geführt und sich so verhalten, wie es für junge Menschen in ihrer ersten Liebesbeziehung normal sei, erklärte sie in ihrem Plädoyer.

Man müsse hier von einer Form von Jugendliebe sprechen, da der Altersunterschied zwischen den beiden faktisch nicht so gross sei, wie es erscheine. Der junge Mann habe eine ärztlich attestierte Sprachentwicklungsstörung und verhalte sich deshalb jünger als Gleichaltrige. Zu berücksichtigen seien zudem die Hinweise, dass es nur auf Druck aus dem familiären Umfeld des Mädchens zu einer Anzeige gekommen sei.

Gesetzgeber will Kinder besonders schützen

Der Einzelrichter sprach den Beschuldigten der mehrfachen sexuellen Handlung mit einem Kind schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 80 Franken. Auf die Anordnung einer Landesverweisung verzichtete er aufgrund eines Härtefalles, jedoch sprach er ein Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen aus.

Obwohl der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen sei und der Beschuldigte nichts Böses im Sinne gehabt habe, sei es für ihn zu einfach, von einer Jugendliebe zu sprechen, erklärte der Richter zum Urteil. Bei sexuellen Handlungen mit Kindern gehe es nicht umsonst um ein Offizialdelikt. Die Privatklägerin habe zum Tatzeitpunkt von Gesetzes wegen als Kind gegolten, das aufgrund des Alters besonders geschützt werden müsse. Gleichzeitig sei er überzeugt, dass der Beschuldigte aus dem Strafverfahren seine Lehren gezogen habe und sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.