Kreisgericht St.Gallen verurteilt Mann unter anderem wegen Betrug

Kreisgericht St.Gallen Schulden wuchsen über den Kopf: Mann muss für ein Jahr ins Gefängnis Ein 48-jähriger Schweizer hat Schulden angehäuft und sich dabei immer mehr in Straftaten verstrickt. Er hat eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten erhalten. Claudia Schmid 13.12.2021, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte kümmerte sich nicht um die Buchhaltung, was Folgen hatte. Bild: Getty

Die Staatsanwaltschaft warf dem 48-jährigen Mann unter anderem mehrfachen versuchten und vollendeten Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung, Pfändungsbetrug, Misswirtschaft, Unterlassung der Buchführung und Urkundenfälschung vor.

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen war er in vielen Punkten geständig. Er betonte aber auch, er habe nie beabsichtigt, jemanden finanziell zu schädigen. Zusammen mit seiner Frau habe er sich etwas aufbauen wollen. Nachdem sie ihn verlassen und Geld aus der Firma für ihren Lebensunterhalt genommen habe, sei die Misere losgegangen.

Darlehen für Wohneigentum aufgenommen

Laut den Aussagen des Beschuldigten führt er ein Unternehmen, in dem sich die Ex-Frau um die Buchhaltung kümmerte. Um Wohneigentum zu kaufen, habe er Darlehen aufgenommen, die ihm Geschäftspartner und seine Eltern gewährt hätten. Das Haus wurde der Frau überschrieben, da er bereits einschlägig vorbestraft war: Der Beschuldigte wurde von der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsfälle und organisierte Kriminalität des Kantons Thurgau im Juni 2014 und im Oktober 2015 je zu Geldstrafen und Bussen verurteilt. Mit der Überschreibung des Hauses an seine Ehefrau wähnte er das Wohneigentum in sicheren Händen.

Offenbar aber fing es in der Ehe an zu kriseln. Seine Ex-Frau habe die meiste Zeit im Süden verbracht und für ihren Lebensunterhalt recht viel Geld vom Firmenkonto abgezogen, erzählte der Beschuldigte. Die Buchhaltung sei liegengeblieben. Sie habe ihn mit allem alleine gelassen. Seine Aufgabe sei die Kundenbetreuung und Akquise gewesen, für die Buchhaltung habe er sich nicht zuständig gefühlt.

In der Folge fälschte er die Unterschrift seiner Frau, um ein Kontokorrentkonto bei einer Bank zu eröffnen und einen Leasingvertrag für ein Auto abzuschliessen. Vorgeworfen wurde ihm aber auch, dass er nachträglich Darlehensverträge erstellte und nach einem Einbruch bei der Versicherung Schmuck angab, der gar nicht gestohlen worden war.

Unter grossem Druck gestanden

Er wisse, dass er viele Fehler gemacht habe, erklärte der Beschuldigte am Kreisgericht St.Gallen. Er habe aber ganz einfach nicht mehr aus und ein gewusst. Total ungerecht finde er, dass seine Ex-Frau über ihren Rechtsvertreter den Erlös aus dem Verkauf des Hauses beanspruche, obwohl die Mittel zum Erwerb nicht von ihr stammten. Sie sei nur auf dem Papier Eigentümerin.

Es habe ihn stark belastet, dass die Ex-Frau alles bekommen solle, während er alleine auf den ganzen Schulden sitzen bleibe. Sein Bestreben sei es gewesen, die materielle Gerechtigkeit wieder herzustellen. Er habe deshalb versucht, dass jene Leute, die ihm beim Kauf des Wohneigentums mit Darlehen geholfen hätten, ihr Geld wiederbekämen. Seinen Eltern, die ihm 60’000 Franken geliehen hätten, könne er kaum mehr in die Augen schauen.

Gericht fällt einige Freisprüche

Das Kreisgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es fällte einige Freisprüche, verurteilte den Beschuldigten aber in den Hauptanklagepunkten im Sinne der Anklage.

Es sprach eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten aus, wobei ein halbes Jahr zu vollziehen ist. Bei 14 Monaten wird der Vollzug mit einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Die mit Verfügung vom 6. April 2018 beim Betreibungsamt Gossau beschlagnahmten Vermögenswerte werden als Deliktserlös eingezogen.