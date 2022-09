St.Gallen: Einbrecher-Duo kassiert Freiheitsstrafen

Kreisgericht St.Gallen Schmuck für 80'000 Franken aus Juweliergeschäft gestohlen: Freiheitsstrafen für Einbrecher-Duo, das sich den Mut für die Tat antrinken musste Ein Schweizer muss 14 Monate ins Gefängnis, ein Pole kommt mit einer bedingten Strafe davon, wird aber fünf Jahre des Landes verwiesen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Die Vitrinen des Juweliergeschäfts schlugen die Täter ein. Oliver Menge

Ein 31-jähriger Schweizer und ein 40-jähriger Pole sind im Januar dieses Jahres in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt eingebrochen. Sie schlugen Vitrinen ein und entwendeten Schmuckstücke aus Gold und Silber, die teilweise mit Brillanten und anderen Edelsteinen versetzt waren. Sie hatten einen Wert von 81'170 Franken.

Als die Alarmanlage ausgelöst wurde, verliessen sie das Geschäft und teilten die Schmuckstücke noch in derselben Nacht unter sich auf. Einige Tage später wurden sie verhaftet. Der Sachschaden, den die beiden anrichteten, wurde auf 14'000 Franken beziffert.

Freiheitsstrafen beantragt

Die Staatsanwaltschaft klagte die beiden Männer wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs an, den Schweizer zusätzlich wegen Anbaus von Hanfpflanzen und Erwerbs eines Springmessers. Für ihn beantragte sie eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten, eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. Für den polnischen Staatsangehörigen sah sie eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Landesverweisung von zehn Jahren als tatangemessen.

In der Befragung des vorsitzenden Richters wurde der Schweizer auf mehrere Vorstrafen angesprochen. Bereits 2013 war er an einem Raub beteiligt. Danach folgten vor allem Einbrüche und Diebstähle. Er habe sich damals zu Hause nicht richtig gut gefühlt und sich nicht in die Arbeitswelt einfügen können, erklärte er. Irgendwann sei bei ihm eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung mit Hyperaktivität (ADHS) festgestellt worden. Zurzeit befinde er sich in einer ambulanten psychiatrischen Behandlung.

Der Pole erzählte, wie er mit elf Jahren in ein Heim für Schwererziehbare eingewiesen wurde. Es sei ihm damals sehr schwergefallen, die Meinung anderer zu akzeptieren und sei aufbrausend gewesen. Trotz der Lehrabschlüsse mit guten Noten sei das Arbeitsleben nicht so verlaufen, wie er es sich gewünscht hätte, und er sei in eine Abwärtsspirale geraten. Auf Anraten seines Arztes sei er zum Psychiater gegangen, der ihm eine schwere Form von ADHS im Erwachsenenalter diagnostiziert habe. Auch der polnische Staatsangehörige ist mehrfach vorbestraft.

Beschuldigte geben Einbruch zu

In Bezug auf den Diebstahl im Juweliergeschäft waren beide Beschuldigten geständig. Beim gemeinsamen Rauchen von Marihuana sei die Idee besprochen worden, den Schmuck zu stehlen, erklärten sie. Anfangs hätten sie noch gedacht, es sei zu riskant. Nachdem sie sich Mut angetrunken hätten, sei der Entschluss festgestanden, die Tat umzusetzen.

Der Verteidiger des 31-jährigen Beschuldigten beantragte einen Schuldspruch gemäss Anklage, jedoch lediglich eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten und eine bedingte Geldstrafe. Sein Mandant habe die Aussicht, bald eine IV-Rente zu erhalten. Diese werde seine finanzielle Situation verbessern und es bestehe keine Gefahr mehr für weitere Delikte. Der Verteidiger des 40-jährigen Beschuldigten verlangte eine Freiheitsstrafe von maximal zehn Monaten und eine Landesverweisung von fünf Jahren.

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Schweizer zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten, einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Den polnischen Staatsangehörigen sanktionierte es ebenfalls mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Da seine Vorstrafen im Gegensatz zum Mitangeklagten schon eine ganze Weile zurückliegen würden, könne der bedingte Strafvollzug gewährt werden, erklärte der vorsitzende Richter. Statt für zehn muss er die Schweiz nur für fünf Jahre verlassen.

