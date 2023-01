Kreisgericht St.Gallen: Drogenlieferant wird abgeschoben

Kreisgericht St.Gallen Rentner befördert 40 Kilo Marihuana und 3 Kilo Haschisch – und wird nach Serbien abgeschoben Ein knapp 65-jähriger Mann hat eine grössere Menge Marihuana und Haschisch gelagert und ausgeliefert. Die Drogen hatten einen Wert von über 100'000 Franken. Der Verurteilte wird im Februar nach Serbien abgeschoben. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 09.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitglied einer Drogenbande: Der Verurteilte hat 40 Kilo Marihuana und 3 Kilo Haschisch ausgeliefert. Symbolbild: Sandro Büchler

Gegen den serbischen Staatsangehörigen wurde ermittelt, weil die Strafbehörden von Drogenkonsumenten aus Vorarlberg erfuhren, dass sie sich jeweils im Kanton St.Gallen mit «Stoff» eindeckten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass dahinter eine Bande steckt, die schweizweit Drogen verkauft. Da die erste Anzeige gegen den 65-jährigen Serben in St.Gallen einging, wurde die Durchführung des Strafverfahrens dem Kreisgericht St.Gallen übergeben.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, Mitglied dieser Drogenbande gewesen zu sein. Er habe zwischen Mai 2021 und Juni 2022 in den Kantonen St.Gallen, Zürich und Obwalden bei dreissig Gelegenheiten mindestens 40 Kilo Marihuana und 3 Kilo Haschisch im Wert von über 100'000 Franken im Auftrag einer Drittperson befördert.

Zudem soll er zwei Kilo Marihuana auf eigene Rechnung ge- und verkauft haben. Bei seiner Verhaftung im Juni 2022 wurden in seinem Zuhause überdies 391 Gramm Kokain, 2,8 Kilo Marihuana und knapp 90 Gramm Haschisch gefunden.

Pro Kilo Marihuana habe er 100 Franken bekommen

Der Beschuldigte erklärte in der Befragung des vorsitzenden Richters, er sei 1993 erstmals in die Schweiz gekommen, um zu arbeiten. Danach habe er zwanzig Jahre lang wieder in seinem Heimatland gelebt und sei vor etwa zehn Jahren in die Schweiz zurückgekehrt, um zuerst als Kellner und danach als Taxifahrer zu arbeiten. Das Taxigeschäft sei aber wegen grösser werdender Konkurrenz immer schlechter gelaufen. Deshalb habe er allmählich nicht mehr alle Rechnungen bezahlen können.

Laut seinen Schilderungen kam in jener Zeit ein Bekannter auf ihn zu, der ihm vorschlug, Marihuana auszuliefern und zu deponieren. Ihm sei nicht wirklich bewusst gewesen, in was für eine schlimme Sache er sich damit hineinmanövriere, betonte der Serbe.

Pro Kilo Marihuana habe er 100 Franken bekommen. Insgesamt seien es etwa 3000 Franken gewesen, die er verdient habe. Vom Kokain, das bei ihm zu Hause gefunden worden sei, habe er nichts gewusst. Er habe geglaubt, er lagere nur Marihuana und Haschisch.

Anklage im abgekürzten Verfahren

Da der Mann geständig war, klagte die Staatsanwaltschaft ihn im abgekürzten Verfahren an. Sie beantragte, er sei wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig zu sprechen und zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren zu verurteilen. Der Vollzug von 22 Monaten der Freiheitsstrafe sei aufzuschieben bei einer Probezeit von vier Jahren. Acht Monate der Freiheitsstrafe seien zum Vollzug anzuordnen. Der Beschuldigte sei zudem für fünf Jahre des Landes zu verweisen, samt Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem.

Der Verteidiger beantragte dem Gericht, die Anträge seien zum Urteil zu erheben. Bei den Drogendelikten handle es sich eindeutig um einen schweren Fall. Das von der Anklage beantragte Strafmass sei dementsprechend angemessen.

Abschiebung nach Serbien im Februar

Das Kreisgericht St.Gallen erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Der vorsitzende Richter kündigte an, dass der Beschuldigte, der sich seit seiner Verhaftung am 23. Juni 2022 im Gefängnis befindet, vermutlich im Februar aus der Haft entlassen und nach Serbien geleitet wird. Dort werde er von seiner Frau und den Kindern erwartet, die bereits in die Heimat zurückgekehrt seien, erklärte der Beschuldigte.

Die Kosten des Verfahrens, die zu seinen Lasten gehen, belaufen sich auf rund 94'400 Franken. Diese wird er aber nur bezahlen müssen, wenn er irgendwann über entsprechende finanzielle Mittel verfügt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen