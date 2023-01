Kreisgericht St.Gallen Opfer mit dem Fuss in den Nacken gekickt: 19-Jähriger kassiert bedingte Freiheitsstrafe und Geldbusse Ein Deutscher hat einem bereits am Boden liegenden Mann einen Fusstritt ins Genick verpasst. Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte ihn nun zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer bedingten Geldstrafe. Von einem Landesverweis sah es jedoch ab. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 23.01.2023, 12.00 Uhr

Das Opfer lag bereits am Boden, als der Beschuldigte ihm in den Kopf trat. Bild: Getty

Während der Olma 2021 trafen zwei Gruppen junger Leute auf der Rorschacher Strasse aufeinander. Nach einem kurzen Wortwechsel gingen zwei Männer aufeinander los und lieferten sich eine Schlägerei. Als die Auseinandersetzung schon fast zu Ende war, trat der Kollege des einen Schlägers an den am Boden liegenden Kontrahenten heran und verpasste ihm einen Fusstritt.

Das Kreisgericht St.Gallen befragte an der Verhandlung des Falles sowohl den Privatkläger als auch den Beschuldigten zur Auseinandersetzung. Der Privatkläger erklärte, der Kollege des Beschuldigten habe ihn zuerst tätlich angegriffen, worauf er sich gewehrt habe und sie sich gegenseitig einige Minuten geschlagen hätten. Er habe dann wegrennen wollen, sei aber gestolpert und zu Fall gekommen. Am Boden liegend habe er den Fusstritt in den Nacken erhalten.

Der Beschuldigte bestritt den Fusstritt nicht. Er begründete ihn aber damit, dass er zuvor vom Privatkläger zu Fall gebracht worden sei und von ihm mehrere Kicks an den Kopf bekommen habe. Nachdem er wie die anderen Personen der Schlägerei zugeschaut habe, sei er auf die beiden Kontrahenten zugegangen, um sie zu trennen. Dabei habe ihm der Privatkläger ein Bein gestellt und ihm Fusstritte gegen den Kopf verpasst. Dies habe er nicht auf sich sitzen lassen wollen und ihn später ebenfalls gekickt.

Schlag gegen Kopf wiegt schwer

Der Staatsanwalt beantragte eine Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung und des Vergehens gegen das Waffengesetz, weil der Beschuldigte einen illegalen Schlagring in seinem Zimmer aufbewahrte. Er verlangte eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten, eine unbedingte Geldstrafe und eine Landesverweisung von zehn Jahren. Die aktuelle Rechtsprechung ahnde einen Schlag gegen den Kopf in der Regel mit schwerer Körperverletzung, weil schlimme Verletzungen mit Todesfolge oder schwere Hirnverletzungen die Folge sein könnten, begründete der Staatsanwalt seine Anträge. Im vorliegenden Fall sei der Privatkläger nur mit Glück nicht verletzt worden.

Die Verteidigerin verlangte lediglich einen Schuldspruch wegen des Schlagrings. Allenfalls sei ihr Mandant auch wegen einfacher Körperverletzung zu verurteilen. Dafür sei er zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Auf eine Landesverweisung sei in jedem Fall zwingend zu verzichten. Der Beschuldigte sei nicht Treiber der Auseinandersetzung gewesen. Er habe den Streit schlichten wollen, sei dann aber selber am Boden liegend vom Privatkläger mit Fusstritten bedacht worden. Die Kicks hätten Spuren in seinem Gesicht hinterlassen und ein Ohrring sei herausgerissen worden.

Ihr Mandant stehe kurz vor Abschluss seiner Lehre. Am Arbeitsplatz werde ihm ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Er sei seit seinem fünften Lebensjahr in der Schweiz aufgewachsen und ein «Anker» für seinen jüngeren, beeinträchtigen Bruder. Aus all diesen Gründen dürfe keine Landesverweisung ausgesprochen werden.

Gericht verzichtet auf Landesverweis

Das Kreisgericht St.Gallen folgte bei den Schuldsprüchen der Staatsanwaltschaft. Hingegen liess es beim Strafmass Milde walten. Es verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer bedingten Geldstrafe. Wegen des Härtefalls wurde von einer Landesverweisung abgesehen. Das Gericht gehe davon aus, dass der 19-Jährige aus dem Urteil Lehren ziehe und nicht mehr straffällig werde, erklärte die vorsitzende Richterin zum Entscheid.

