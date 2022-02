Nach heftigem Streit: Gericht spricht Taxifahrer frei

Kreisgericht St.Gallen Nach heftigem Streit wegen Fotoaufnahme: Taxifahrer erhält vor Gericht Freisprüche Ein Taxifahrer musste sich vor Gericht wegen falscher Anschuldigung und Sachbeschädigung verantworten. Er wurde von Schuld und Strafe freigesprochen. Claudia Schmid 08.02.2022, 12.00 Uhr

Ein Mann machte ein Foto von einem Taxi. Dem Fahrer passte das nicht und es entbrannte ein handfester Streit. Bild: Michel Canonica

Die Staatsanwaltschaft hatte den 37-jährigen Schweizer per Strafbefehl mit einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Franken und einer Busse von 1000 Franken belegt. Sie warf ihm vor, nach einem handfesten Streit mit einem Mann dessen Mobiltelefon beschädigt zu haben. Zudem habe er ihn vor Gericht falsch beschuldigt. Gegen diesen Strafbefehl erhob der Taxifahrer Einsprache.

Heftiger Streit wegen Fotoaufnahme

Dem Fall lag eine Auseinandersetzung zugrunde, die sich bereits im November 2017 zugetragen hatte. Laut dem Beschuldigten wartete er bei den Taxiständen am Bahnhofplatz St.Gallen auf Fahrgäste, als ein Mann auf den Wagen zukam. Statt sich in das Taxi zu setzen, machte er offenbar mit seinem Mobiltelefon ein Foto. Das habe er sich nicht gefallen lassen wollen, weshalb er ausgestiegen sei, um dem Mann zu sagen, er solle die Bildaufnahme sofort wieder löschen, erklärte der Taxifahrer vor dem Kreisgericht St.Gallen.

Es kam zu einem handfesten Streit, bei dem es laut mehrerer Personen recht heftig zu und her gegangen sein muss. Eine der Zeuginnen alarmierte die Polizei. Drei Tage später gab der Beschuldigte bei der polizeilichen Einvernahme an, sein Kontrahent habe ihn seitlich von hinten gepackt und etwa drei bis fünf Mal ohne Pause gegen die Betonwand des Postgebäudes und ebenso oft gegen die Kante der Motorhaube und gegen die Scheibe des Taxis geschlagen.

Gegen den Mann wurde Anklage wegen versuchter einfacher oder schwerer Körperverletzung erhoben. An der Gerichtsverhandlung wurde er jedoch freigesprochen, da alle Zeugen einvernehmlich ausgesagt hatten, der Taxifahrer habe den Streit angefangen und es habe eine gegenseitige Auseinandersetzung stattgefunden. Keine der Auskunftspersonen bestätigte zudem, dass der Fahrgast den Kopf des Taxifahrers an eine Wand oder auf das Taxi geschlagen hat.

Als Sündenbock abgestempelt

Nun wurde im Gegenzug der Taxifahrer wegen falscher Anschuldigung und Sachbeschädigung angeklagt. Er verstehe die Welt nicht mehr, betonte er an der entsprechenden Gerichtsverhandlung. Er sei so heftig zusammengeschlagen worden, dass er noch heute körperliche Beeinträchtigungen habe und nun werde er auch noch als Sündenbock abgestempelt. Der Vorfall sei ihm bis heute so in Erinnerung geblieben, wie er ihn damals geschildert habe.

Sein Verteidiger verlangte einen vollumfänglichen Freispruch. Sein Mandant habe die Ereignisse möglicherweise etwas übertrieben dargestellt, was aber noch lange nicht den Tatbestand der falschen Anschuldigung erfülle. Alle Auskunftspersonen hätten bestätigt, dass es sich um eine heftige Auseinandersetzung gehandelt habe. Der Beschuldigte habe dabei Todesangst ausgestanden und gedacht, er müsse um sein Leben kämpfen. Deshalb habe er das Geschehene aus seiner ganz persönlich gefärbten Sichtweise erzählt.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Staat

Zum beschädigten Mobiltelefon erklärte der Verteidiger, es handle sich höchstens um eine fahrlässige Schachbeschädigung, die nicht unter das Strafgesetz falle. Zudem sei der Sachschaden so geringfügig, dass die Sache ohnehin verjährt sei.

Das Kreisgericht St.Gallen folgte den Anträgen der Verteidigung und sprach den Beschuldigten sowohl vom Vorwurf der falschen Anschuldigung als auch der Sachbeschädigung frei. Die Zivilklage des Privatklägers wurde abgewiesen. Die Verfahrenskosten von rund 12'500 Franken trägt der Staat.