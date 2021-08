Kreisgericht St.Gallen Nach Fussballspiel Polizist auf Strasse gestossen: Gericht spricht Mann vom Vorwurf frei Einem 26-jährigen Mann wurde vorgeworfen, er habe einem Verkehrspolizisten einen heftigen Stoss in den Rücken versetzt. Er bestritt vor Gericht die Tat. Claudia Schmid 13.08.2021, 17.00 Uhr

Bei Fussballspielen regelt die Polizei den Verkehr. Bild: Urs Bucher

Im November 2019 fand im Kybunpark in St.Gallen das Fussballspiel Schweiz gegen Georgien statt. Nach dem Spiel regelte ein uniformierter Verkehrspolizist vor dem Stadion den Verkehr. Dazu stand er auf der Verkehrsinsel des Fussgängerstreifens, der vom Stadion zur Einmündung in die Herisauer Strasse führt. Damit der Verkehr fliessen konnte, hielt der Polizist auf der Verkehrsinsel die Fussgänger an. Er hielt seine Arme weit ausgestreckt, in der einen Hand hatte er zudem eine Stablampe.