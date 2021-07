Kreisgericht St.Gallen:Landesverweis nach Bierflaschen-Attacke

KREISGERICHT ST.GALLEN Nach Attacke mit Bierflasche: Libyer muss acht Monate ins Gefängnis – und danach das Land verlassen Ein vorbestrafter Libyer hat in einer St.Galler Bar einen anderen Gast mit einer Bierflasche attackiert. Das Kreisgericht St.Gallen verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe und spricht einen Landesverweis aus. Claudia Schmid 18.07.2021, 17.00 Uhr

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten. Acht davon muss er absitzen, und danach das Land für zehn Jahre verlassen. Bild: Hanspeter Schiess

Die Staatsanwaltschaft warf dem 30-jährigen Beschuldigten vier Sachverhalte vor: versuchte schwere Körperverletzung, Drohung, Beschimpfung und rechtswidriger Aufenthalt. Gemäss Anklageschrift soll er in einer Bar in der St.Galler Altstadt einem Gast ohne Vorwarnung und mit erheblicher Wucht eine Bierflasche über den Hinterkopf geschlagen haben.

Als dieser stürzte und sich die Hände schützend über den Kopf hielt, habe er erneut drei- bis viermal heftig mit der Flasche zugeschlagen und anschliessend ein Messer gezückt. Der Beschuldigte bestritt sämtliche Anschuldigungen. Er sei zwar in besagter Bar gewesen, doch habe er mit dem Vorfall nichts zu tun, erklärte er vor dem Kreisgericht St.Gallen. Als die Polizei eingetroffen sei, habe er den Ort verlassen, weil er keine gültigen Papiere besessen habe.

Der vorsitzende Richter sprach ihn auch auf Textnachrichten mit Beschimpfungen und Todesdrohungen an, welche das Opfer Tage später auf sein Mobiltelefon erhalten hatte. Er habe diese nicht geschrieben, betonte der Beschuldigte. Er habe nichts gegen den Gast. Dieser habe ihn betrunken aufgefordert, sein Bier zu bezahlen. Er aber habe ihm gesagt, dass er kein Geld habe. Was danach passiert sei, wisse er nicht mehr, sagte der Beschuldigte.

Beschuldigter hielt sich rechtswidrig im Land auf

Im Weiteren wurde dem Libyer vorgeworfen, im August 2016 in die Schweiz eingereist zu sein und sich seither hier rechtswidrig aufgehalten zu haben. Sein Asylgesuch wurde laut den Akten 2012 als gegenstandslos abgeschrieben. Bei einer Polizeikontrolle wies er sich mit einem gefälschten Ausweis eines anderen Mannes aus, der ihm ähnlich sieht. In seinem Heimatland besitze er zusammen mit seiner Familie Land, wo Gemüse angepflanzt werde, schilderte er seine persönliche Situation. In der Schweiz lebe er von den Erträgen dieses Geschäftes.

Werde er aus dem Gefängnis entlassen, gehe er auf das Migrationsamt, um seinen Aufenthalt in der Schweiz zu legalisieren. Zurück nach Libyen könne er nicht, da es keinen Flug in sein Heimatland gebe und kein Frieden in Sicht sei.

Verteidiger vermutet Verschwörung

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den vorbestraften Mann eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten und eine Geldstrafe. Zudem sei eine Landesverweisung von zehn Jahren auszusprechen. Die Aussagen des Beschuldigten seien nicht sehr glaubhaft und auch nicht plausibel, erklärte der Staatsanwalt. Der Verteidiger forderte Freisprüche von den Vorwürfen der versuchten schweren Körperverletzung, Beschimpfung und Drohung.

Für das Fälschen von Ausweisen und den rechtswidrigen Aufenthalt sei er mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten zu bestrafen. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten. Die Beweislage sei äusserst dünn, betonte der Verteidiger. Die Aussagen des angeblichen Opfers seien alles andere als glaubwürdig. Eine «Mauer des Schweigens» unter den Barbesuchern lasse vermuten, dass sich die Geschehnisse ganz anders zugetragen hätten und andere Personen verwickelt seien.

Gericht ist von Schuld überzeugt

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten in allen Anklagepunkten schuldig. Es verurteilte ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 27 Monaten, wobei acht Monate zu vollziehen sind. Für die Beschimpfung und Drohung erhielt der Mann eine Geldstrafe. Die ausgesprochene Landesverweisung von zehn Jahren muss im Schengener Informationssystem (SIS) ausgeschrieben werden. Die Verfahrenskosten von rund 18'400 Franken hat der Beschuldigte zu bezahlen.