Mutmasslicher Drogendealer von Gossau bis Winterthur aktiv

Kreisgericht St.Gallen Mutmasslicher Drogendealer durch verdeckte Fahndung gefasst: Doch Verteidigung macht Verfahrensfehler geltend Ein Mann stand vor Gericht, weil er mit Drogen und Arzneimitteln gehandelt haben soll. Nun muss zuerst der Umgang mit verdeckten Fahndungen geklärt werden. Claudia Schmid 02.02.2022, 05.00 Uhr

Die Fahnder kauften in Gossau und Wil verdeckt Kokaingemisch vom Beschuldigten. Bild: Getty

Dem Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, zwischen November 2018 und Januar 2019 mindestens rund 100 Gramm Kokaingemisch an verdeckte Fahnder und an verschiedene unbekannte Kleinabnehmer verkauft zu haben. Der Gesamtverkaufspreis beläuft sich gemäss Anklageschrift auf rund 6750 Franken. Ausserdem verkaufte er an mindestens vier Abnehmer Anabolika.

Drogen von Gossau bis Winterthur verkauft

Das Verkaufsgebiet des Beschuldigten erstreckte sich von Gossau bis Winterthur. Bei einigen der Drogenverkäufe war eine verdeckte Fahndung im Spiel. So verkaufte er im November 2018 beim Parkplatz der Katholischen Andreaskirche in Gossau einem verdeckten Fahnder rund 10 Gramm Kokaingemisch für einen Preis von 650 Franken. Drei weitere Drogengeschäfte an verdeckte Fahnder folgten in Wil und Gossau, wobei er pro Verkauf zwischen 650 und 1300 Franken einnahm.

Die Staatsanwaltschaft beantragte mit der Anklageschrift Schuldsprüche wegen qualifizierten Handels mit Betäubungsmitteln und mehrfachen Vergehens gegen das Heilmittelgesetz. Dem 33-jährigen Nordmazedonier drohen eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Franken und eine Busse von 600 Franken. Zudem soll der Beschuldigte für fünf Jahre des Landes verwiesen und die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem veranlasst werden.

Verdeckte Fahndung nicht formell mitgeteilt

Noch bevor an der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen die Befragung des Beschuldigten beginnen konnte, machte der Verteidiger Verfahrensfehler geltend. Er bemängelte, dass dem Beschuldigten nach seiner Verhaftung nicht rechtzeitig formell mitgeteilt wurde, dass die Ermittlungsbehörden vier verdeckte Fahndungen angeordnet hatten. Damit sei ihm die Möglichkeit genommen worden, in gegebener Frist Rechtsmittel dagegen einzulegen.

Der Staatsanwalt stellte sich auf den Standpunkt, dem Beschuldigten sei dies sehr wohl mitgeteilt worden und zwar gleich bei der ersten Einvernahme. In den Gesetzestexten sei nichts anderes dazu vermerkt. Der Verteidiger verwies auf einen Bundesgerichtsentscheid. Gemäss diesem dürfe die Mitteilung nicht einfach «durch die Blume» gemacht werden, sondern sie müsse in formeller Form geschehen, damit sich die beschuldigte Person auch wirklich dagegen wehren könne. Das Verfahren sei an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen, damit das Versäumte nachgeholt werden könne.

Bundesgerichtsentscheid ist nicht eindeutig

Nach einem längeren Unterbruch der Verhandlung gab das Kreisgericht St.Gallen seinen Entscheid bekannt. Es folgte dem Antrag der Verteidigung, womit der Fall wieder bei der Staatsanwaltschaft liegt. Das Gericht wolle allerdings nicht den Eindruck vermitteln, dass der zitierte Bundesgerichtsentscheid massgebend für die Zurückweisung sei, erklärte der vorsitzende Richter.

Dieser erachte das Richtergremium nicht eindeutig auf den vorliegenden Fall anwendbar. Vielmehr habe mitgespielt, dass die Unterlagen über die verdeckte Fahndung erst sehr kurz vor der Gerichtsverhandlung Eingang in die Akten gefunden hätten.