Töfffahrer wehrt sich gegen Strafbefehl

Kreisgericht St.Gallen Motor aufheulen lassen: Töfffahrer wehrt sich erfolgreich gegen Strafbefehl Die Polizei beschuldigte einen Töfffahrer, sein Fahrzeug übermässig beschleunigt zu haben. Gegen den Vorwurf wehrte sich der Mann vor Gericht – erfolgreich. Claudia Schmid 17.10.2021, 18.00 Uhr

Der Töfffahrer soll den Motor zu stark aufgedreht haben, als er den Eichenkreisel in Gossau verliess. Bild: Ralph Ribi

Der 32-jährige Lenker fuhr am 18. Februar gegen 21 Uhr von der Wilerstrasse in Gossau in den Eichelkreisel und wollte Richtung Stadtzentrum weiterfahren. Kurz nach dem Kreisel wurde er von der Verkehrspolizei gestoppt. Sie warf ihm vor, er habe seinen Töff beim Verlassen des Kreisels ohne sachlichen Grund übermässig stark beschleunigt, sodass durch das Hochdrehen des Motors vermeidbarer Lärm verursacht worden sei.