St.Gallen: Kokaindealer mit Landesverweis bestraft

KREISGERICHT ST.GALLEN Mit Kokain gedealt: 47-jähriger Nigerianer kassiert Haftstrafe und Landesverweis Ein Mann aus Nigeria hielt sich als Tourist in St.Gallen auf und wollte in dieser Zeit Kokain verkaufen. Er erhielt eine teilbedingte Freiheitsstrafe. Claudia Schmid 21.07.2022, 12.00 Uhr

Das Kreisgericht St.Gallen zeigte sich überzeugt, dass der Mann mit Kokain gehandelt hatte. Symbolbild: Raphael Rohner

Laut Anklageschrift logierte der 47-jährige Beschuldigte in einem Zimmer an der Teufener Strasse. Am Abend des 23. Dezember 2021 ging er mit sieben Portionen Kokaingemisch zur Ilgenstrasse. Die Anklage warf ihm vor, er habe die Drogen, die er in einem Schal versteckt hatte, dort verkaufen wollen. Dazu kam es nicht, da er beim Betreten der Liegenschaft verhaftet wurde.

Bei Hausdurchsuchung fündig geworden

Bei der Hausdurchsuchung an der Teufener Strasse fand die Polizei knapp 90 Gramm nicht gestrecktes Heroin, gepresst in sechs Fingerlingen. Diese waren im Küchenschrank in einer Socke versteckt. Gleich daneben befand sich eine Digitalwaage, Streckmittel und vier Portionen Kokaingemisch.

Der Beschuldigte bestritt, dass er der Besitzer des in der Socke versteckten Kokains war. Hingegen gab er zu, dass das Drogengemisch und die restlichen Utensilien ihm gehörten. Doch wollte er nichts darüber sagen, von wem er die Drogen hatte und für wen sie bestimmt waren. «Kein Kommentar», sagte er zu allen Fragen.

Auf der Suche nach Weiterbildung

Bereitwillig gab er dagegen Auskunft, wie sein bisheriges Leben verlief. Er erzählte, wie er in Nigeria an der Universität einen Abschluss in Buchhaltung machte und später in Europa seine Ausbildung mit einem Master fortsetzen wollte. 2006 reiste er mit einem Visum nach Spanien ein, erhielt aber erst mit der Heirat einer Spanierin eine Aufenthaltsbewilligung. Es sei nicht leicht gewesen, beruflich Fuss zu fassen, weshalb er auf dem Bau habe arbeiten müssen.

2010 beschloss er nach Budapest zu gehen. Dies mit dem Plan, die International Business School zu besuchen. Die Lebenskosten seien günstiger gewesen, auch habe er dort eine Frau kennen gelernt, die schwanger von ihm geworden sei. Er gründete eine Firma mit Handelsbeziehungen zu seinem Heimatland. Die Kosten für die Produktion seien aber sehr hoch gewesen, ihm habe die Liquidität gefehlt.

Noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Ort für seine Weiterbildung fasste er 2020 ins Auge, an der Swiss Business School in Zürich oder an der HSG zu studieren. Er sei nach St.Gallen gekommen, um sich an der Universität nach einem Stipendium zu erkundigen, erklärte der Beschuldigte. Hier habe er einen Eritreer kennen gelernt, der ihm das Zimmer an der Teufener Strasse angeboten habe. In der Schweiz wolle er auch gerne bleiben und habe deshalb politisches Asyl beantragt. Nach Nigeria könne er nicht zurück, weil er sich dort einer politischen Bewegung angeschlossen habe. Die Rückkehr nach Ungarn sei ihm versperrt, da er 2017 an einer Demonstration teilgenommen habe und deshalb Probleme bekommen könnte.

Verteidigung verlangt tiefes Strafmass

Die Staatsanwaltschaft klagte den Beschuldigten wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz an und verlangte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 27 Monaten. Es sei eine Landesverweisung von fünf Jahren auszusprechen und diese im Schengener Informationssystem SIS auszuschreiben. Der Beschuldigte sei der Polizei am Tag vor der Verhaftung aufgefallen, als er bei bekannten Drogenkonsumenten zu Besuch gewesen sei, erklärte der Staatsanwalt. Er zeigte sich überzeugt, dass die in der Socke gefundenen Drogen dem Beschuldigten gehörten. Seine Erklärungen, weshalb er damit nichts zu tun habe, seien Schutzbehauptungen.

Der Verteidiger beantragte, sein Mandant sei lediglich wegen versuchten Handelns mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten zu verurteilen. Da er sich bereits seit mehr als drei Monaten im vorzeitigen Strafvollzug befinde, sei er sofort aus dem Gefängnis zu entlassen. Auf eine Landesverweisung sei nicht zuletzt aus humanitären Gründen zu verzichten. Der Ausgang des Asylantrags sei noch völlig offen. In der Wohnung an der Teufener Strasse hätten mehrere Personen gewohnt. Deshalb habe das Drogenlager ebenso gut jemand anderem gehören können.

Gericht folgt den Anträgen der Anklage

Das Kreisgericht St.Gallen folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte habe sich klar der qualifizierten Widerhandlung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig gemacht, weshalb zwingend eine Landesverweisung auszusprechen sei. Ein Härtefall liege nicht vor, erklärte der vorsitzende Richter. Als unglaubhaft erachte das Gericht, dass der Beschuldigte wegen des Besuchs einer Demonstration im Jahre 2017 nicht mehr nach Ungarn zurückkehren könne. Auch sei nicht klar, ob seine Aufenthaltsbewilligung in Spanien noch Gültigkeit habe, da er nach seinen eigenen Angaben noch immer mit einer Spanierin verheiratet sei.