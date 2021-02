Kreisgericht St.Gallen Mann klaut 2300 Franken aus Serviceportemonnaies – und wird dafür des Landes verwiesen Ein Algerier hat in mehreren Restaurants hinter die Tresen gegriffen und Portemonnaies geklaut. Vor Gericht sagte der Mann, er wolle in der Schweiz bleiben können. Doch nun muss er das Land für sechs Jahre verlassen. Claudia Schmid 01.02.2021, 11.50 Uhr

Der Beschuldigte klaute mehrere Serviceportemonnaies. Bild: Keystone

Der 55-jährige Beschuldigte schlich im vergangenen August hinter die Tresen von zwei Restaurants in St.Gallen, öffnete die Schubladen und entnahm aus ihnen die Serviceportemonnaies. Dasselbe machte er laut Staatsanwaltschaft im September in einer Hotelréception im zürcherischen Kloten. Zudem soll er in Stäfa ein Portemonnaie aus der Seitentasche eines Velos gestohlen haben, das für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt war.

Aufenthaltsradius war eingegrenzt

Der Dieb fand in den Brieftaschen Bargeld in der Höhe von rund 2300 Franken. Im Portemonnaie aus der Velotasche befand sich zudem ein Mutter-Gottes-Anhänger, ein Generalabonnement, eine Kreditkarte und weitere Dokumente. An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen gab der Beschuldigte lediglich die beiden Diebstähle in der Gallusstadt zu, diejenigen im Kanton Zürich verneinte er.

In St.Gallen und Stäfa hätte sich der algerische Staatsangehörige gar nicht aufhalten dürfen, da er mit Verfügung des Migrationsamts Zürich mit einer Eingrenzung für das Gemeindegebiet Kloten belegt war und er damit die Gemeinde nicht hätte verlassen dürfen.

Nach seiner Verhaftung stellte sich heraus, dass er sich zwischen dem 1. und 25. August 2020 mehrheitlich bei seiner Freundin in der Stadt St.Gallen aufgehalten hatte. Auch wurde ihm zur Last gelegt, dass er täglich vier bis fünf Joints rauchte, obwohl er gewusst habe, dass Cannabiskonsum in der Schweiz verboten ist.

Beschuldigter verlangt Ausweis C und Arbeit

In der Befragung des vorsitzenden Richters erklärte der Mann, mit einer Landesverweisung sei er ganz und gar nicht einverstanden. Er lebe seit 1997 in der Schweiz und werde wie im Gefängnis gehalten.

Dadurch habe er einen «Haftschaden» erlitten.

Er leide an Bluthochdruck und einem erhöhten Cholesterinspiegel. Er verlange eine Niederlassungsbewilligung C und eine Arbeit.

Die Staatsanwältin betonte, der Beschuldigte sei immer nur dann geständig, wenn man ihm die Tat eindeutig beweisen könne. Klar sei aber, dass er sich auch an den beiden Tatorten der bestrittenen Delikte in Kloten und Stäfa aufgehalten habe. Obwohl keine Katalogtat vorliege, die eine obligatorische Landesverweisung erfordere, beantrage die Anklage eine Ausweisung.

Der Mann sei nicht integriert, spreche die Sprache kaum, arbeite nicht und sei notorisch kriminell.

Der Verteidiger verlangte Teilfreisprüche, eine mildere Strafe und vor allem das Absehen einer Ausweisung aus der Schweiz. Sein Mandant habe in den letzten Jahren ein tristes Leben ohne Perspektiven gelebt. Er habe immer wieder damit rechnen müssen, dass er in Ausschaffungshaft genommen werde. Nur darin sei das wiederholte deliktische Verhalten begründet.

Für sechs Jahre des Landes verwiesen

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten des mehrfachen Diebstahls, der mehrfachen Missachtung der Eingrenzung und der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. Es verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Busse von 700 Franken. Dies im teilweisen Zusatz zu Strafbefehlen des Untersuchungsamts St.Gallen und der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl.

Im Weiteren ordnete das Gericht eine Landesverweisung von sechs Jahren an und die Eintragung im Schengener Informationssystems SIS. Die Verfahrenskosten von rund 9500 Franken muss der Beschuldigte bezahlen. Angeordnet wurde zudem Sicherheitshaft bis Ende Juni.

Die vielen Vorstrafen hätten zu einer deutlichen Erhöhung des Strafmasses geführt, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. Der Beschuldigte stelle sich selber als Opfer dar. Fakt aber sei, dass er kein Recht habe, sich in der Schweiz aufzuhalten. Dies wisse er nun schon seit 23 Jahren. Gerade weil er keinerlei Respekt vor der Rechtsordnung in der Schweiz habe, stehe es ihm nicht zu, auch noch Forderungen zu stellen.