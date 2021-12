Mann in Bar angegriffen: Deutscher entgeht Landesverweis

Kreisgericht St.Gallen Deutscher greift Bekannten in Bar an und droht ihm mit dem Tod – Gericht verzichtet auf Landesverweis In einer Bar im Westen der Stadt kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 39-jähriger Deutscher wurde wegen einfacher Körperverletzung verurteilt. Claudia Schmid 17.12.2021, 05.00 Uhr

Der Täter hat eine Bierflasche als gefährlich empfunden. Bild: Getty

Der Beschuldigte musste sich wegen zweier Vorfälle vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Zum einen warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, er habe im September 2020 in einer Bar einen Bekannten übel beschimpft und ihm verbal mit dem Tode gedroht. Während des heftigen Streits soll er den Mann zu Boden gestossen haben und auf seinen Brustkorb gekniet sein. Der Angegriffene gab an, er sei vom Beschuldigten gewürgt worden, worauf er mehrere Minuten das Bewusstsein verloren habe.

Dem Verkäufer eines Mischpults gedroht

Beim zweiten Vorfall ging es um ein «DJ-Mischpult», das der Beschuldigte zu einem vereinbarten Kaufpreis von 400 Franken kaufte, jedoch nicht vollständig bezahlte. Auf entsprechende Mahnungen schickte er dem Verkäufer ehrverletzende und drohende Nachrichten.

Der Staatsanwalt beantragte dem Kreisgericht Schuldsprüche wegen mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Drohung und Gefährdung des Lebens. Als Strafmass sah er eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten als gerechtfertigt. Ausserdem sei er für sieben Jahre des Landes zu verweisen.

Zwei Versionen des Geschehens

Das Kreisgericht St.Gallen befragte an der Gerichtsverhandlung sowohl den Beschuldigten als auch den Bekannten aus der Bar. Dieser gab an, er sei völlig grundlos beschimpft und angegriffen worden. Um dem heftigen Streit Einhalt zu gebieten, habe er leicht mit einer Bierflasche auf die Theke geklopft. Seit dem Vorfall habe er Panik- und Angstattacken. Über seinen Rechtsvertreter verlangte er Schadenersatz und Genugtuung von über 23'000 Franken.

Der Beschuldigte schilderte einen anderen Ablauf der Geschehnisse. Er habe den Bekannten beschimpft, weil er verleumderische Dinge über ihn erzählt habe. Dieser habe dann angefangen, die Bierflasche mehrmals mit Wucht auf die Theke zu schlagen. Er sei überzeugt gewesen, er wolle sie zerschlagen, um mit den Scherben auf ihn loszugehen. Er habe ihm deshalb die Flasche wegnehmen wollen, wobei sie beide zu Boden gefallen seien. Er habe den Mann weder gewürgt, noch sei dieser bewusstlos gewesen.

Auf die wüsten Beschimpfungen angesprochen, gab der Beschuldigte zur Antwort, es komme schon mal vor, dass er ausfällig werde, wenn er in Rage gerate. Es sei aber alles nicht so gemeint, wie es sich anhöre. Dass er den Verkäufer des Mischpults beschimpft habe, tue ihm leid. Damals sei es ihm nicht gut gegangen. In der Zwischenzeit habe er erfolgreich eine Drogentherapie gemacht und engagiere sich ehrenamtlich in Vereinen. Sein Verteidiger beantragte, sein Mandant sei lediglich wegen Beschimpfung und Drohung zu einer bedingten Geldstrafe zu verurteilen. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten.

Kreisgericht verzichtet auf Landesverweisung

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der Gefährdung des Lebens frei, jedoch der einfachen Körperverletzung sowie der mehrfachen Beschimpfung und Drohung schuldig. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 60 Franken. Eine Landesverweisung wurde nicht ausgesprochen. Dem Privatkläger muss er eine Genugtuung von 3000 Franken zahlen.

Der Privatkläger sei in der Befragung vielen Fragen ausgewichen, habe zu Übertreibungen geneigt und sein eigenes Verhalten verharmlost, erklärte der Vorsitzende Richter zum Urteil. Demgegenüber habe sich der Beschuldigte teilweise geständig und einsichtig gezeigt.