St.Gallen: Lamborghini-Fahrer freigesprochen

KREISGERICHT ST.GALLEN Lamborghini-Fahrer wehrt sich vor Gericht erfolgreich gegen Busse wegen Motorenlärm Ein Lamborghini-Lenker hat sich gegen einen Strafbefehl gewehrt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe unnötigen Lärm verursacht. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 31.05.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 19-Jährige war mit einem Lamborghini in der St.Galler Innenstadt unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde. Symbolbild: Ralph Ribi

Der Neulenker fuhr am Mittwoch, 16. Juni 2021, einige Minuten nach 23 Uhr mit dem Lamborghini vom Schibenertor in Richtung Unterer Graben. Laut Anklageschrift drehte er auf der Höhe des Restaurants Kränzlin den Motor derart hoch auf, dass durch die entstandenen Knallgeräusche übermässiger und vermeidbarer Lärm entstand. Der Beschuldigte habe seine Fahrt weiter auf der St.-Jakob-Strasse fortgesetzt und erneut den Motor hochgedreht, sodass sich die Lärmemission wiederholte.

Im Modus «Sportautomatik» gefahren

Der 19-jährige Schweizer erhielt einen Strafbefehl, mit dem er wegen mehrfacher Verletzung der Verkehrsregeln (Verursachen von vermeidbarem Lärm durch Hochdrehen des Motors) zu einer Busse von 300 Franken verurteilt werden sollte. Dagegen erhob er Einsprache und verlangte am Kreisgericht St.Gallen einen vollumfänglichen Freispruch. Er habe die Knallgeräusche nicht selber verursacht, da er im Modus «Sportautomatik» gefahren sei, begründete der Beschuldigte seinen Antrag. In diesem Modus sei es nicht möglich, manuell den Motor hochzudrehen.

Der junge Mann schilderte, wie er an jenem Abend in einem Lokal im Heiligkreuz das EM-Fussballspiel zwischen Italien und der Schweiz verfolgte. Nach dem 3:0-Sieg für Italien sei er Richtung Innenstadt gefahren, wo er bereits ein ziemliches Verkehrschaos samt Hupkonzert von Fussballfans angetroffen habe. Zusätzlich sei im Bereich Kränzlin und Oberer Graben der Verkehr aufgrund einer Baustelle behindert gewesen. Während des stockenden Verkehrsflusses habe der Lamborghini selber die beiden Knallgeräusche verursacht, die er nicht habe verhindern können.

Auto ist von der Behörde zugelassen

Beim Lamborghini handle es sich um ein äusserst potentes Fahrzeug mit 650 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern, erklärte der Verteidiger. Es könne innerhalb von 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt werden. Ein solches Auto lasse sich nicht unauffällig und leise fahren. Es verursache allein durch seine Konstruktion einen gewissen Lärmpegel. Tatsache aber sei, dass der Lamborghini mit all seinen Eigenschaften von den Behörden auf Schweizer Strassen zugelassen sei.

Der Verteidiger warf zudem die Frage auf, ob angesichts des bereits lauten Hupkonzerts der Fussballfans und des hohen Verkehrsaufkommens überhaupt eine Lärmemission durch das Knallgeräusch des Lamborghini habe entstehen können. Auf jeden Fall aber habe sein Mandant keinen direkten Einfluss darauf gehabt, da dies im Modus «Sportautomatik» gar nicht möglich sei.

Kosten gehen zu Lasten des Staates

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen sprach den Lamborghini-Fahrer von Schuld und Strafe frei. Die Verfahrenskosten von 1250 Franken gehen zu Lasten des Staates. Zudem erhält der junge Mann an die Kosten seiner privaten Verteidigung 4270 Franken. Beim ersten Knall auf der Höhe des Restaurants Kränzlin gebe es keinen rechtsgenüglichen Beweis, dass das Geräusch tatsächlich vom Lamborghini stamme, erklärte der Richter zum Urteil.

Anders sehe es beim Vorfall am unteren Graben aus, wo ein Polizist zugegen gewesen sei und Videoaufnahmen bestehen würden. In diesem Fall sei der entstandene Lärm auch angesichts der damaligen Situation aber gerade noch im tolerierbaren Bereich. Fest stehe, dass ein Lamborghini tatsächlich überdurchschnittlich laut sei. Berücksichtigt werden müsse jedoch, dass er in der Schweiz trotz dieser Werte zugelassen sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen