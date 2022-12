Kreisgericht St.Gallen: Mann belästigt Fussgängerinnen

Kreisgericht St.GAllen «Kleine Verwahrung» für 28-Jährigen: Er belästigte Fussgängerinnen sexuell Ein 28-jähriger Mann ist Spaziergängerinnen gefolgt und hat eine der Frauen sexuell genötigt. Es war nicht zum ersten Mal, dass er Frauen belästigt hat. Der Mann wurde vom Kreisgericht St.Gallen als schuldunfähig erklärt. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 11.12.2022, 18.00 Uhr

Zwei Frauen waren auf einem Spaziergang unterwegs, als ihnen ein Mann folgte und sie belästigte. Bild: Getty Images

Der irakische Staatsangehörige musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Der Vorfall passierte an einem Sonntagnachmittag im April 2021. Eine Mutter und ihre Tochter waren auf einem Spaziergang beim Hasenberg in Waldkirch unterwegs, als ihnen der Beschuldigte begegnete und ihnen auf dem Fussweg folgte.

Von hinten an sich gepresst

Laut Anklageschrift begann er, die Mutter von hinten zu umklammern, sich eng an sie zu pressen und seinen Schritt in sexueller Motivation an ihrem Gesäss zu reiben. Aufgrund der Gegenwehr des Opfers soll er nicht zum Ziel gekommen sein. Erst als die Frau in der Lage gewesen sei, ihm einen Fusstritt zu versetzen, habe er sich von ihr gelöst und sei weggegangen.

Der Vorfall sei so passiert, erklärte der Mann in der Befragung des vorsitzenden Richters. Jedoch sei nicht er dafür verantwortlich, sondern die Frauen. Der Staat habe sie geschickt, um ihm zu folgen und ihn zu verführen. Der Richter wies darauf hin, dass er schon mehrmals Frauen gefolgt sei und sie belästigt habe. Im August und September 2019 waren zwei Frauen in Heiden betroffen. Auch in Rorschach und Waldstatt gab es Anzeigen. Dort soll der Beschuldigte den Opfern auch ins Gesicht geschlagen haben.

Anklage beantragt stationäre Massnahme

Die Staatsanwältin beantragte, es sei festzustellen, ob der Tatbestand der versuchten Vergewaltigung, eventuell der versuchten sexuellen Nötigung, erfüllt sei. Aufgrund von Schuldunfähigkeit sei eine stationäre therapeutische Massnahme anzuordnen. Die beiden Frauen hätten ausgesagt, sie seien zunächst wie gelähmt gewesen. Für sie habe es so ausgesehen, als ob er ihre Mutter vergewaltigen wolle, habe die Tochter erklärt.

Gemäss einem Gutachten, das von einem Psychiater erstellt worden ist, besteht ein hohes Risiko, dass sich aufgrund der schweren psychischen Störung des Beschuldigten ähnliche Vorfälle wiederholen. Die Staatsanwältin zitierte aus dem Gutachten eine Stelle, in welcher der Beschuldigte auf entsprechende Fragen antwortete, er habe von den Frauen Sex gewollt, weil er keine Freundin habe. Er befindet sich seit Februar in einer psychiatrischen Klinik im vorzeitigen Massnahmenvollzug.

Verteidiger bemängelt falsche Behandlung

Der Verteidiger verlangte Freisprüche sowohl vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung als auch vom Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung. Sein Mandant sei aus dem vorzeitigen Massnahmenvollzug zu entlassen. Eventuell sei eine ambulante Massnahme anzuordnen. Es handle sich um einen sehr traurigen Fall, erklärte er. Im Zentrum stehe ein kranker Mensch, der bisher nicht richtig behandelt worden sei.

Eine versuchte Vergewaltigung liege hier keineswegs vor. Dies habe der Beschuldigte auch stets bestritten. Für eine versuchte sexuelle Nötigung reiche das Geschehene ebenfalls nicht aus. Statt einer stationären Massnahme sei beispielsweise eine Beistandschaft in Betracht zu ziehen, verbunden mit einer engmaschigen Behandlung und Betreuung, die auf die Bedürfnisse der krankheitsbedingten Situation seines Mandanten zugeschnitten sei.

Kleine Verwahrung angeordnet

Das Kreisgericht St.Gallen stellte fest, dass der Beschuldigte den Tatbestand der sexuellen Nötigung erfüllte. Es ordnete mangels Schuldfähigkeit eine stationäre therapeutische Massnahme nach Artikel 59 («kleine Verwahrung») an. Der Gutachter habe klar festgestellt, dass aufgrund der schweren psychischen Störung eine ambulante Massnahme nicht ausreiche, um den Beschuldigten von weiteren Taten abzuhalten, betonte der vorsitzende Richter.

