Kreisgericht St.Gallen Kinderpornografische Bilder auf Computer und Handy: Mann erhält lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern Ein 29-jähriger Mann musste sich vor Gericht verantworten, weil er kinderpornografische Bilder besessen hat. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und erhielt ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern. Claudia Schmid 18.04.2022, 17.00 Uhr

Das Kreisgericht St.Gallen sprach einen jungen Mann der Kinderpornografie schuldig. Bild: Sam Thomas

Der Beschuldigte hat sich bereits zum zweiten Mal den Straftatbestand der harten Pornografie eingehandelt. Im November 2020 hatte ihn das Kreisgericht Wil verurteilt, nun hatte sich das Kreisgericht St.Gallen mit ihm zu beschäftigen. Da er einsichtig war und Reue zeigte, hatte ihn die Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren angeklagt.

An der Gerichtsverhandlung fragte ihn der Einzelrichter, ob er denn aus der ersten Verurteilung keine Lehren gezogen habe. Sie habe sehr wohl Eindruck auf ihn gemacht, antwortete er. Nachdem er aber wegen des Urteils seinen Job verloren habe, sei er in ein tiefes Loch gefallen und es zu einem Rückfall gekommen. Er habe sich aber sofort in einer entsprechenden Therapie mit dem Vorfall auseinandergesetzt. In den Therapiestunden gehe es darum, dass er sich mit seiner Neigung auseinandersetze und Strategien entwickle, um nicht wieder rückfällig zu werden.

Staatsanwalt fordert lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern

Der Staatsanwalt beantragte dem Gericht einen Schuldspruch wegen harter Pornografie und eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Franken. Nachdem der Beschuldigte bereits wegen Widerhandlungen im Sinne von Art. 197 StGB vorbestraft sei und sich auch in einer gerichtlichen Probezeit befinde, könne die aktuelle Sanktion nur noch unbedingt ausgefällt werden, erklärte er.

Unter Berücksichtigung, dass sich seine Situation mittlerweile wieder wesentlich stabilisiert habe, er einsichtig sei und sich einer Therapie unterziehe, könne man auf den Widerruf der Vorstrafe verzichten, erklärte der Staatsanwalt weiter. Auch der Umstand, dass aktuell ausschliesslich Eigenkonsum von verbotener Pornografie zur Diskussion stehe, spreche dafür, dass man es im Sinne einer letzten Warnung bei einer förmlichen Verwarnung belassen könne. Zwingend auszusprechen sei hingegen ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern.

Sieben Bilder zum Eigenkonsum besessen

Der Sachverhalt und die strafrechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft sei ausgewiesen, das Strafmass für seinen Mandanten angemessen, betonte der Verteidiger. Auch er beantragte dem Kreisgericht, die Anträge in diesem abgekürzten Verfahren seien zum Urteil zu erheben. Der Beschuldigte erklärte, er könne damit leben, dass ihm lebenslänglich jegliche berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten wird, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst.

Der Einzelrichter folgte der Argumentation von Anklage und Verteidigung. Einer förmlichen Verwarnung statt eines Widerrufs der Vorstrafe könne er zustimmen, da beim Beschuldigten lediglich eine geringe Zahl von kinderpornografischen Bildern entdeckt worden seien. Auf Computer und Handy hätten sich sieben entsprechende Fotos befunden. Dabei habe es sich um kein Bildmaterial mit tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen gehandelt. Zudem habe der Beschuldigte die verbotenen Fotos ausschliesslich zum Eigenkonsum verwendet und nicht verbreitet.

Mit diesen Hinweisen wolle er aber die Straftaten keineswegs verharmlosen, betonte der Richter. Jedes einzelne kinderpornografische Bild sei ein Zeugnis eines Missbrauchs, welcher für die betroffenen Kinder schlimme Folgen haben könnten.