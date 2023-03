Kreisgericht St.Gallen: Senior nach Auffahrunfall verurteilt

Kreisgericht St.Gallen Ins Heck eines Rollers gefahren: Senior zu Geldstrafe und Busse verurteilt Ein 78-jähriger Autofahrer wurde wegen Körperverletzung angeklagt. Er war in Abtwil mit einer vor ihm fahrenden Rollerfahrerin kollidiert. Nebst Geldstrafe und Busse muss der Beschuldigte auch die Verfahrenskosten tragen. Claudia Schmid 15.03.2023, 17.00 Uhr

Zu wenig Abstand und mangelnde Aufmerksamkeit: Deswegen habe sich der Auffahrunfall ereignet. Symbolbild: Getty

Der Unfall passierte im August 2020 auf der Hauptstrasse in Abtwil. Der Autofahrer fuhr hinter einem Motorrad, dessen Lenkerin auf Höhe der Auwiesenstrasse bremste, weil es wegen Belagsarbeiten einen Niveauwechsel des Bodenbelags gab. «Infolge des Nichteinhaltens eines genügenden Abstandes sowie mangelnder Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen seitens des Beschuldigten ereignete sich folglich eine Auffahrkollision», heisst es in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft kam damit zum Schluss, dass der Unfall bei Einhaltung der Sorgfaltspflichten vermeidbar gewesen wäre.

Der Autofahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verletzung der Verkehrsregeln angeklagt. An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen wies der 78-jährige Schweizer die Vorwürfe zurück. Er sei sehr wohl mit genügend Abstand und Aufmerksamkeit gefahren, erklärte er in der Befragung durch die Einzelrichterin. Die Rollerlenkerin aber habe so plötzlich eine Vollbremsung vorgenommen, dass auch er habe abbremsen müssen.

Den Roller habe er gar nicht touchiert. Selbst die herbeigerufene Polizei habe an keinem der beiden Fahrzeuge Spuren einer Kollision festgestellt. Die Lenkerin sei auch nicht etwa mit ihrem Motorrad umgefallen, sondern habe das Gefährt aufs Trottoir gelenkt. Die Frau habe sofort telefonisch ihren Lebenspartner herbeigerufen. Dieser habe ihm gesagt, der Unfall werde ihn teuer zu stehen kommen. Da sei bei ihm der Verdacht aufgekommen, er werde nun für etwas zur Verantwortung gezogen, was er nicht verschuldet habe.

Ursache der Schmerzen in Frage gestellt

Das Kreisgericht befragte auch die Privatklägerin. Diese erzählte, sie habe einen «Putsch» bemerkt und dabei sei ihr sofort ein heftiger Schmerz durch den Rücken gefahren. Zu Hause habe sie unter starken Schmerzen und einer ausserordentlichen Müdigkeit gelitten. Der Arzt habe ein Schleudertrauma diagnostiziert und sie sei zwischen Anfang August und Ende Januar arbeitsunfähig gewesen. Sie habe zwar schon früher nach einer Lendenwirbeloperation starke Schmerzen im Rücken verspürt. Diese lägen aber mehrere Jahre zurück.

Der Rechtsvertreter der Privatklägerin und der Verteidiger des Beschuldigten beriefen sich in ihrer Argumentation immer wieder auf den Inhalt eines Gutachtens und eines Gegengutachtens. Das eine sollte beweisen, dass die Verletzungen der Privatklägerin tatsächlich vom Unfall stammen, das andere das Gegenteil.

Richterin sieht leichtes Verschulden

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten im Sinne der Anklage schuldig. Er habe in den verschiedenen Einvernahmen widersprüchlich ausgesagt, erklärte die Einzelrichterin. Bei der Unfallprotokollierung habe er beispielsweise noch davon gesprochen, dass sein Wagen leicht mit dem Roller kollidiert sei. Erst danach habe er den Zusammenstoss bestritten. Die Privatklägerin habe demgegenüber konstant ausgesagt.

Für das Gericht sei es durchaus vorstellbar, dass es zu keinen Schäden an den Fahrzeugen gekommen sei, weil der Plastikkoffer des Rollers beim «Putsch» als Puffer gedient habe. Das Verschulden des Unfalls bezeichnete die Einzelrichterin aber als leicht. Deshalb senkte sie das Strafmass gegenüber den Anträgen der Anklage. Der Beschuldigte erhielt eine bedingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je 140 Franken und eine Busse von 400 Franken. Die Zivilklage der Privatklägerin wurde auf den Zivilweg verwiesen. Die Verfahrenskosten, die der Beschuldigte zu zahlen hat, belaufen sich auf rund 14’800 Franken.