In St.Gallen Kokain abgepackt – fast fünf Jahre Haft

Kreisgericht St.Gallen In Drogenbunker Kokain abgepackt: Beschuldigter zu fast fünf Jahren Haft verurteilt Einem 26-jährigen Schweizer wurde vorgeworfen, er habe einen Drogenbunker in der Stadt St.Gallen unterhalten. Er sei lediglich Handlanger gewesen, erklärte er vor Gericht. Claudia Schmid 21.04.2022, 18.00 Uhr

Der Beschuldigte sagte vor Gericht, er habe das Kokain nur abgepackt, aber nicht verkauft. Bild: Raphael Rohner

Der Beschuldigte bestritt an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen, dass er der Verantwortliche für den Drogenbunker an der Oberstrasse in St.Gallen gewesen ist. Er gab an, er sei jeweils auf Weisung eines unbekannten Mannes in die Wohnung gegangen. Dort habe er als Handlanger Kokain abgepackt, aber nicht veräussert. Wer die Drogen verkauft habe, wisse er nicht.