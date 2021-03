Kreisgericht St.Gallen Gülle floss in Niederwiler Weiher: Landwirte wegen fahrlässiger Tierquälerei verurteilt Beim Leeren eines Güllenkastens gelangte «Bschütti» in Fliessgewässer. Zwei Landwirte mussten sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Claudia Schmid 24.03.2021, 18.00 Uhr

Anfang 2020 ist auf Waldkircher Boden Gülle ausgelaufen und in Fliessgewässer gelangt. Schliesslich verendeten deswegen im Niederwiler Weiher Fische und Krebse. Bild: Kapo SG

Vater und Sohn wollten im Januar 2020 einen vollen Güllenkasten leeren. Sie pumpten den Inhalt in einen höher gelegenen, etwa 500 Meter entfernten Kasten. Unbemerkt löste sich ein Schlauch, weshalb ein Teil der Gülle in das Rüerenbächli auf Waldkircher Boden floss. Anschliessend gelangte sie in den Lauftenbach und in den Niederwiler Weiher. Dort starben wegen der Gewässerverunreinigung Fische und Krebse.