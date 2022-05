Faustschläge auf Tanzfläche: Geldstrafen für zwei Männer

Kreisgericht St.Gallen Faustschläge auf der Tanzfläche: Zwei Männer zu Geldstrafen verurteilt Zwei Männer waren angeklagt, auf einer Tanzfläche in einem Club Faustschläge ausgeteilt zu haben. Sie wurden wegen Angriffs verurteilt. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

In einem Club kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Bild: Getty

Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Beschuldigten vor, sie hätten einem Mann auf der Tanzfläche eines Clubs mehrfach mit Faustschlägen in den Nacken, an den Kopf und gegen die Schultern traktiert. Auslöser soll gewesen sein, dass das Opfer vorher im Eingangsbereich des Lokals mit einer Frau gesprochen hat.

Einen Nasenbeinbruch erlitten

Laut Anklageschrift musste der Angegriffene mehrere Schläge in den Augen- und Nasenbereich einstecken und ging schliesslich zu Boden. Erst als das Licht im Club eingeschaltet worden sei und andere Besucher dem Opfer zu Hilfe geeilt seien, hätten sich die Beschuldigten entfernt. Das Opfer erlitt unter anderem einen Nasenbeinbruch. Die Staatsanwaltschaft, die an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen nicht anwesend war, beantragte für beide Beschuldigten einen Schuldspruch wegen Angriffs, eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Landesverweisung von fünf Jahren.

Was die Anklage ihm vorwerfe, stimme so nicht, erklärte der eine Beschuldigte. Gleichzeitig betonte der 27-jährige Eritreer, er erinnere sich nicht mehr, was an jenem Dezembertag im Jahre 2019 passiert sei. Er wisse nur, dass er kein Mensch sei, der zuschlage. Seine Verteidigerin verlangte einen Freispruch oder aber eine Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung und als Sanktion eine bedingte Geldstrafe. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten.

Das Opfer habe die beiden Täter gar nicht sehen können, weil es auf der Tanzfläche dunkel gewesen und der Angriff von hinten erfolgt sei, erklärte die Rechtsvertreterin. Allein durch eine Zeugenaussage, die aber nicht bestätigt worden sei, habe der Mann die beiden Beschuldigten als Täter identifiziert. Was zur Tatzeit im Club geschehen sei, habe nicht eruiert werden können. Es fehle auch an einem Motiv für den Angriff.

Sachverhalt ist nicht erstellt

Der zweite Beschuldigte, ein 31-jähriger Eritreer, war von der Gerichtsverhandlung suspendiert. Sein Verteidiger stellte auch für ihn den Antrag auf einen Freispruch oder aber auf einen Schuldspruch wegen einfacher Körperverletzung.

Die Schlägerei könne sich so, wie sie in der Anklageschrift geschildert werde, gar nicht zugetragen haben, betonte er. Die Verletzungen, die in einem ärztlichen Bericht festgehalten worden seien, passten nicht zu den Aussagen des Opfers, er sei massiv mit Schlägen traktiert worden. Wie er die Nase gebrochen habe, sei nicht abgeklärt worden. Es könne ebenso gut möglich sein, dass der Mann aufgrund seines Alkoholkonsums gestürzt sei. Die meisten Zeugen hätten von einem Streit, nicht aber von einer Schlägerei gesprochen.

Gericht verzichtet auf Landesverweisung

Für den Einzelrichter war hingegen klar, dass sich die beiden Angeklagten des Angriffs schuldig gemacht haben. Er sprach eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 60 Franken bzw. 120 à 10 Franken aus. Auf die Anordnung einer Landesverweisung verzichtet er.

Für ihn sei der angeklagte Sachverhalt im Grundsatz erwiesen, erklärte er zum Urteil. Die Aussagen des Privatklägers seien konstant, die von der Verteidigung geltend gemachten Ungereimtheiten und Widersprüche hingegen spekulativ. Beim Strafmass habe er berücksichtigt, dass der Privatkläger eher leicht verletzt worden sei, weshalb er eine milde Sanktion gesprochen habe.

