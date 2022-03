Rosenkrieg vor Gericht: Ex-Paar und neue Freundin einigen sich

Kreisgericht St.Gallen Ex-Paar trifft sich nach Beschuldigungen vor Gericht wieder: Richterin vermittelt mit Erfolg Ein Ex-Paar hat sich gegenseitig angezeigt. In der Gerichtsverhandlung strebte die Richterin mit Erfolg einen Vergleich an. Claudia Schmid 21.03.2022, 05.00 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hatte den geschiedenen Eheleuten und Eltern zweier Kinder je einen Strafbefehl geschickt. Ihm wurden Beschimpfung, unbefugtes Aufnehmen von Gesprächen und Tätlichkeiten vorgeworfen. Sie war wegen Hausfriedensbruch, Beschimpfung und Drohung angeklagt.

Beide erhoben Einsprache gegen den Strafbefehl, weshalb sie sich an einer Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen wiedersahen. Mit dabei war auch die neue Partnerin des Mannes, die erst vor kurzem ein gemeinsames Kind zur Welt brachte. Sie hatte ebenfalls Strafanzeige eingereicht. Konkreter Grund für die Anzeigen bei der Polizei war ein Vorfall vom 20. März 2020, bei der es in der Wohnung des Mannes und seiner neuen Partnerin vor den beiden gemeinsamen Kindern zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung kam.

Urteil würde Familienkonflikt zusätzlich verschärfen

Die Einzelrichterin am Kreisgericht St.Gallen unterbreitete den Parteien den Vorschlag, vor der Eröffnung der Strafverhandlung ein Gespräch über einen Vergleich zu führen. Sie gab zu bedenken, dass die grössten Verlierer in diesem Konflikt die drei Kinder seien, die unter den Meinungsverschiedenheiten ihrer Eltern leiden würden.

Ein Urteil in der Strafsache werde den Familienkonflikt nicht lösen, sondern wohl eher noch verschärfen. Ausserdem drohe je nach Ausgang des Strafverfahrens beiden ein Eintrag im Strafregister und hohe Verhandlungskosten. Für das erstinstanzliche Gerichtsverfahren müssten beide zusammen mit den Anwaltskosten mit bis zu 10’000 Franken rechnen.

Während der Vergleichsverhandlung signalisierten die drei Beteiligten ihre Bereitschaft, zumindest über den Rückzug der jeweiligen Strafanzeige nachzudenken. Sie erhoben aber auch immer wieder heftige Vorwürfe gegenüber der anderen Partei. Dabei ging es unter anderem um das gegenseitige Schlechtmachen des anderen Elternteils vor den Kindern, Beleidigungen, unkorrektes Einhalten des Besuchsrechts und Belästigungen durch häufige Sprach-und Textnachrichten.

Anwalt gerät in Rage

Die Richterin betonte immer wieder, dass gegenseitige Schuldzuweisungen nichts zur Beruhigung des Konfliktes beitragen würden. Ihr Hinweis, es gebe in einem Familienkonflikt nie nur eine schuldige Person, sondern immer mehrere, brachte einen der beiden Anwälte in Rage. Es sei keineswegs immer der Fall, dass es mehrere Schuldige gebe, polterte er und kündigte an, er werde den Fall bis vors Bundesgericht bringen. Daraufhin erklärten die beiden Beschuldigten und die Privatklägerin, sie wollten nun doch die Durchführung der Strafverhandlung.

Sie werde den Entscheid der Parteien akzeptieren und die Strafverhandlung wie vorgesehen durchführen, betonte die Richterin. Es müsse aber allen bewusst sein, dass wohl kaum ein Urteil resultieren werde, mit dem alle Beteiligten einverstanden sein würden. Werde der Fall aber über mehrere Instanzen weitergezogen, entstünden sehr hohe Kosten und der Konflikt werde mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht kleiner werden.

Nach Unterbruch in Vergleich eingewilligt

Nach einem Verhandlungsunterbruch willigten schliesslich alle drei ein, ihre Strafanzeigen zurückzuziehen. Sie alle betonten, sie hätten sich allein zum Wohle der Kinder für den Vergleich entschieden, jedoch eigentlich gerne eine Verurteilung der Gegenpartei gesehen.

Mit der Unterzeichnung der Vergleichserklärung wurden die Parteien sowohl von den Verhandlungs- als auch den Anwaltskosten entlastet. Diese werden vom Staat getragen.