Buschauffeur verprügelt: Täter muss in stationäre Therapie

Kreisgericht St.Gallen Er packte den Buschauffeur am Kragen und verprügelte ihn: Gericht verordnet dem Täter eine stationäre Therapie Ein psychisch kranker Mann hat einen Buschauffeur verprügelt. Vor dem Kreisgericht St.Gallen erklärte er, er könne sich an nichts mehr erinnern. Der bereits vorbestrafte Mann wurde der versuchten schweren Körperverletzung schuldig gesprochen. Claudia Schmid 07.06.2021, 05.00 Uhr

Im Februar 2020 wurde ein Buschauffeur an der Endhaltestelle Rotmonten von einem 32-jährigen Mann angegriffen und verprügelt. Symbolbild: Ralph Ribi

Der 32-jährige Schweizer passte einem Buschauffeur im Februar 2020 an der Endhaltestelle Rotmonten ab. Zunächst griff er ihn verbal an und gab ihm unter anderem die Schuld, dass bei ihm derzeit alles «scheisse» laufe. Er packte den Chauffeur am Halskragen des Oberteils, drückte ihn ins Gebüsch und teilte ihm Schläge mit der rechten Faust ins Gesicht aus. Danach ging er zurück zu seinem Personenwagen und fuhr davon.