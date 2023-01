St.Gallen: Mann stalkt Ex-Frau - sieben Monate bedingt

Kreisgericht St.Gallen Er hat seine Ex-Frau mehrfach bedroht, beschimpft und genötigt: 64-Jähriger kassiert bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten und ein Kontaktverbot Vor dem Kreisgericht St.Gallen gab sich der Angeklagte als Opfer. Seine Ex-Frau habe Verfolgungswahn. Das Gericht glaubte ihm nicht. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 05.01.2023, 12.00 Uhr

Kreisgericht St.Gallen. Hanspeter Schiess

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, er habe seine Ex-Frau zwischen März 2017 bis November 2021 mehrfach verbal bedroht, beschimpft und genötigt. Er soll ein Stalking-Verhalten entwickelt und die Frau so in Angst und Schrecken versetzt haben.

Weiter wurde ihm angelastet, dass er zwischen März und Juli 2021 gegen Kontakt- und Annäherungsverbote, die durch ein Gericht angeordnet wurden, mehrfach verstossen hat.

Keiner Schuld bewusst

An der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen wies der Mann die meisten Vorwürfe zurück und stellte sich selber als Opfer dar. Alles, was die Ex-Frau ihm vorwerfe, sei völlig aus der Luft gegriffen. Viele ihrer Begegnungen auf der Strasse oder in Einkaufsläden seien zufällig gewesen.

Sie aber habe ihn ohne Grund provoziert und angeschrien. Nicht nur er habe sie angerufen und ihr Textnachrichten geschickt, sondern auch sie ihm. Zudem habe sie ihm stets seine Wäsche gewaschen und er habe ihr bei Bewerbungen geholfen. Es könne also wohl nicht sein, dass sie sich derart von ihm bedroht fühle.

In der Befragung des Einzelrichters führte er weiter aus, er habe keine Ahnung, weshalb seine Frau nach 30 Ehejahren die Scheidung gewollt habe. Er sei dagegen gewesen. Seither lebe er quasi obdachlos. Er schlafe in seinem Auto und müsse schauen, wie er sich durch den Tag bringe. Er habe also ganz andere Sorgen, als seine Ex-Frau zu stalken, und könne nichts dafür, wenn sie unter Verfolgungswahn leide.

Während der Ehe drangsaliert

Die Rechtsvertreterin der Privatklägerin widersprach dem Beschuldigten. Er wisse genau, warum seine Ex-Frau die Scheidung eingereicht habe. Sie habe durch ihn während der Ehe jahrelang häusliche Gewalt erlebt.

Nun gehe für sie der Albtraum weiter, weil der Ex-Mann sie nicht in Ruhe lasse, ihr nachstelle und sie bedrohe. Sie habe zugegeben, dass sie auch schon wütend geworden sei und ihn auf der Strasse angeschrien habe.

Dies sei passiert, weil sie durch das Stalking-Verhalten des Beschuldigten unter physischem und psychischem Druck und krankmachendem Stress stehe. Zu ihrem Schutz brauche es zwingend ein Kontakt- und Annäherungsverbot.

Der Verteidiger beantragte, sein Mandant sei lediglich wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen zu einer Busse zu verurteilen. Von einem Rayonverbot sei abzusehen, da der Beschuldigte darauf angewiesen sei, sich in der Gemeinde frei bewegen zu können. Er habe das Scheidungsverfahren, das gegen seinen Willen durchgeführt worden sei, als sehr unschön erlebt.

Aus Trauer, Enttäuschung und Frust sei es in der Vergangenheit tatsächlich zu einzelnen Grenzüberschreitungen gekommen, jedoch habe er sich weder der Beschimpfung noch Drohung oder Nötigung schuldig gemacht. In der Zwischenzeit habe er die Scheidung auch akzeptiert.

Den Anträgen der Anklage gefolgt

Das Kreisgericht St.Gallen folgte mehrheitlich den Anträgen der Anklage. Es sprach den Beschuldigten wegen mehrfacher versuchter Nötigung, Drohung, Beschimpfung und mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen schuldig.

Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und ordnete während der Dauer der Probezeit von drei Jahren Bewährungshilfe an. Zudem muss er eine Geldstrafe und eine Busse bezahlen. Für die Dauer von zwei Jahren wird ihm verboten, Kontakt mit seiner Ex-Frau aufzunehmen, sich ihr auf weniger als 100 Meter zu nähern oder sich im Umkreis von 200 Metern um die Wohnung der Privatklägerin und zwei Einkaufsläden in der Gemeinde aufzuhalten.

