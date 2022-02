Katze zugelaufen und gefüttert: Engelburgerin freigesprochen

KREISGERICHT ST.GALLEN Engelburgerin füttert Katze und kassiert saftige Busse: Nun ist sie freigesprochen worden Eine Engelburgerin stand vor Gericht, weil sie eine fremde Katze gefüttert hatte. Nach der Befragung durch den Richter rechnete sie selbst mit einem Schuldspruch. Doch es kam anders. Marlen Hämmerli 1 Kommentar 24.02.2022, 12.29 Uhr

Durch diese Katzenklappe gelangte Kater Mischa in den Keller. Bild: Arthur Gamsa

Irgendwann während der Befragung stellt der Einzelrichter fest, was wohl alle Beteiligte denken: «Jetzt sitzen so viele Leute in diesem Raum und das wegen einer Katze. Schon etwas abstrus.» Genauer: wegen eines Katers, nennen wir ihn Mischa. Mischa ist ein Streuner. Er tut, was viele Katzen tun. Er nutzt Katzenleitern, offene Türen, Katzenklappen. Spaziert in fremde Wohnungen, bedient sich an allfälligen Futternäpfen.

Eine Engelburgerin, die in der betreffenden Siedlung als Hausabwartin arbeitet, nimmt sich Mischa an. Sie geht von einer ausgesetzten Katze aus, wie sie auch vor dem Kreisgericht St.Gallen betont. Doch die Annahme ist falsch: Mischa hat eine Besitzerin.

Diese merkt irgendwann, dass Mischa fremdgefüttert wird und legt ihm ein ein einfaches Halsband um. Später befestigt sie daran zusätzlich einen Zettel, ihn bitte nicht zu füttern. Als er im Dezember 2020 erneut mehrere Tage wegbleibt, kauft sie einen GPS-Sender. Es kommt zur Eskalation mit der Beschuldigten. Die Besitzerin reicht Anzeige ein.

Beschuldigte sollte 650 Franken zahlen

Die Beschuldigte wird per Strafbefehl der mehrfachen geringfügigen unrechtmässigen Aneignung schuldig gesprochen und zu einer Busse über 300 Franken verurteilt. Dazu kommen Gebühren und Polizeikosten von 350 Franken. 650 Franken, weil sie eine ausgesetzte Katze gefüttert hat – so sieht es die Beschuldigte. Die damals 71-Jährige erhebt Einsprache.

Und so versammeln sich an diesem Donnerstag die Beschuldigte, ihre Begleitung und mehrere Medienvertreter im Amtshaus an der Neugasse. Denn während viele Katzen «fremdgehen», landen solche Fälle deutlich weniger häufig vor Gericht.

Pingpong zwischen Richter und Beschuldigten

Mischa schlich sich jeweils durch eine Katzentür in den benachbarten Wohnblock. Gelangte durch einen Gang in den Block der Beschuldigten und dann in ihre Wohnung im ersten Stock. «Das heisst, sie müssen den Kater reingelassen haben», stellt der Richter fest. «Nein, wenn man die Tür öffnet, war er sofort drin.» Was folgt, ist ein Pingpong-Spiel zwischen der Beschuldigten und dem Richter. Immer wieder schweift sie ab, erklärt Umstände, die für ihn nicht von Relevanz sind.

«Wenn ich eine fremde Katze in der Wohnung hätte, würde ich sie sofort rausschmeissen», entgegnet der Richter. Das habe sie ja auch gemacht. Bis zu dem Moment, als der Kater der Tiermeldezentrale gemeldet wurde.

Die Beschuldigte habe ein Nickerchen mit der Katze gemacht, sagt der Richter. Die Beschuldigte nickt: Ja, sie habe an dem Morgen Schnee geschaufelt. Der Richter: «Mich interessiert nicht, was sie an dem Morgen um 5 Uhr gemacht haben.»

Warum Chip nicht geprüft?

Nach einigem Hin und Her gibt die Beschuldigte zu, sie hätte die Katze aus der Wohnung werfen sollen. Der Richter fährt fort: «Wann haben Sie die Fundmeldung in der Tiermeldezentrale aufgegeben?» Die Beschuldigte: «Das hat der Tierschutzverein St.Gallen getan, nachdem ich die Katze gemeldet hatte.» Der Richter: «Aber wann war das?» Die Beschuldigte: «Am 11. Oktober 2020.»

Der Richter: «Es ist sehr einfach zu prüfen, ob eine Katze gechippt ist. Wenn sie so besorgt waren, warum haben sie das nicht getan?» Die Beschuldigte, bisher sehr gefasst und aufmerksam, wirkt einen Moment lang gefrustet und den Tränen nah, erklärt dann aber: «Ich habe mich auf den Tierschutzverein verlassen.»

Der Richter erneut: «Warum haben Sie den Katzenchip nicht geprüft?» Die Beschuldigte: «Nicht jede Katze ist gechippt.» Und wieder: «Ich bin nicht von einem Streuner ausgegangen, sondern von einer ausgesetzten Katze.»

Beschuldigte verteidigt sich selbst

Die Beschuldigte hat auf eine Anwältin oder einen Anwalt verzichtet, sie vertritt sich selbst und sagt zu ihrer Verteidigung: «Er ist ein sehr aufdringlicher Kater.» Sie könne Bilder von Mietern zeigen, bei denen er war. Der Richter winkt ab. «Wir wissen alle, dass es sich um einen Streuner handelt. Das sagt auch seine Besitzerin und sie will ihn auch streunen lassen.»

Die Beschuldigte selbst rechnete nach der Befragung mit einem Schuldspruch. Der Richter spricht sie aber frei. Auch die Zivilforderung der Besitzerin weist der Einzelrichter ab. Die Besitzerin hatte der Beschuldigten die GPS-Ortung in Rechnung gestellt. Die Verfahrenskosten von 1250 Franken trägt der Staat.

Nicht alles, was verboten ist, kann geahndet werden

Zur Urteilserklärung sagt der Richter: «Nicht alles, was eigentlich verboten ist, ist auch nach Strafgesetzbuch verboten.» Was die Beschuldigte getan habe, sei nicht richtig gewesen. Eine Verurteilung sei aber nicht möglich. «Ich bin nicht zum Schluss gekommen, dass Sie sich die Katze aneignen wollten.» Gleichzeitig habe die Beschuldigte aber auch zu wenig gemacht, um den Kater fernzuhalten. «Ich rate Ihnen, sich in Zukunft weniger um fremde Katzen zu kümmern und im Zweifelsfall zu prüfen, ob die Katze gechippt ist.»

Nach der Urteilseröffnung zeigt sich die Beschuldigte erleichtert und sagt: «Ich werde vorsichtiger sein und keine Katzen mehr in die Wohnung lassen.»

