St.Gallen: Mann bedroht Frau mit E-Mails - bedingte Geldstrafe

Kreisgericht St.Gallen «Du stehst mit einem Fuss in der Hölle»: 30-jähriger Mann wegen bedrohlicher E-Mails zu bedingter Geldstrafe verurteilt Ein Mann wehrte sich gegen einen Strafbefehl. Das Kreisgericht verschärfte die bedingte Geldstrafe, verzichtete dafür auf eine Busse gegen den Angeklagten, der eine Frau bedroht und beschimpft hatte. Claudia Schmid 28.07.2022, 12.00 Uhr

Nach weniger als einer Stunde war die Gerichtsverhandlung zu Ende. Ralph Ribi

Zur Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen kam es, weil der Beschuldigte sich gegen einen Strafbefehl wehrte, den er von der Staatsanwaltschaft erhalten hatte. Darin wurde er wegen Beschimpfung und Drohung zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Franken und einer Busse von 300 Franken verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe eine Mitarbeiterin eines Dienstleistungsunternehmens mit seinen E-Mails in Angst und Schrecken versetzt, sodass sie mehrere Tage nicht mehr an ihrem Wohnort verbracht habe.

Firma sollte Profil löschen

Er könne überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb er einen Strafbefehl erhalten habe, erklärte der Beschuldigte dem Einzelrichter. Er habe die E-Mails nicht an eine bestimmte Person, sondern an die Dienstleistungsfirma geschickt. Mit dem Inhalt habe er niemanden bedroht oder beschimpft. Er habe lediglich auf seine Art den Wunsch ausgedrückt, dass sein Profil, welches er bei der Firma erstellt habe, endlich wieder gelöscht werde und er geschuldetes Geld ausbezahlt erhalte. Dies habe er schlussendlich auch erreicht.

Der Einzelrichter hielt ihm vor, dass er die Mitarbeiterin sehr wohl in Angst und Schrecken versetzt habe, da er sie in den E-Mails namentlich erwähnt habe. Laut Anklageschrift schrieb er ihr unter anderem, sie solle ihre Position kündigen und sich verpissen, sie stehe mit einem Fuss in der Hölle und er lade sie in die Türkei ein. «187187187187» (178: US-amerikanischer Strafartikel für Mord) und «Türkei Job im Puff dafür musst du eine Niere wegnehmen» lautete der Inhalt zweier E-Mails.

Verhalten ist klar strafbar

Es sei ihm komplett egal, ob die Frau wegen seiner E-Mails Angst gehabt habe, beschied der Beschuldigte dem Einzelrichter. Sie sei für ihn weniger als nichts. Das habe er ihr vermitteln wollen. Der Mann redete sich immer weiter in Rage und wiederholte teilweise die Beschimpfungen. In der Schweiz gebe es einen Rechtsweg, um sich bei ungerechter Behandlung zu wehren, betonte der Richter. Auf solche Spielchen habe er überhaupt keine Lust, antwortete der in der Schweiz geborener türkischer Staatsangehörige.

Da weder Anklage noch Verteidigung an Schranken anwesend waren, war die Gerichtsverhandlung nach weniger als einer Stunde beendet. Wie bereits die Untersuchungsbehörden und die Staatsanwaltschaft sei auch das Kreisgericht zum Schluss gelangt, dass sich der Beschuldigte der Beschimpfung und Drohung schuldig gemacht habe, erklärte der Einzelrichter zum Urteil. Sein Verhalten sei ganz klar strafbar gewesen, könne nicht geduldet werden und habe strafrechtliche Konsequenzen. Wer sich ungerecht behandelt fühle, könne in der Schweiz den Rechtsweg beschreiten.

Als Strafmass fällte der Einzelrichter eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken. Auf das Aussprechen einer Busse verzichtete das Gericht. Hingegen hat der Beschuldigte die Verfahrenskosten von 1250 Franken zu bezahlen.