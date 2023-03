Kreisgericht St.Gallen: Albaner wegen Drogenhandel verurteilt

Kreisgericht St.Gallen Drogen in Gossau verkauft, Geld gewaschen: Albaner zu 34 Monaten Haft verurteilt Ein 25-jähriger Albaner hat für eine Drogenbande in Gossau Heroin verkauft. Er lieferte ihr einen Erlös von rund 30‘000 Franken ab. Die Drogenbande hatte ihn als Läufer angeheuert. Der Beschuldigte muss in Haft und wird für sieben Jahre des Landes verwiesen. Claudia Schmid 16.03.2023, 12.00 Uhr

Der Beschuldigte reiste als Tourist in die Schweiz und verkaufte von Gossau aus Drogen. Symbolbild: Rattankun Thongbun/iStockphoto

Der Beschuldigte war bereits im Untersuchungsverfahren geständig und wurde deshalb von der Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren angeklagt. Sie beantragte dem Kreisgericht St.Gallen eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 34 Monaten, eine Busse von 200 Franken und eine Landesverweisung von sieben Jahren.

Der Beschuldigte wurde Anfang August 2022 verhaftet, kam zunächst in Untersuchungshaft und befindet sich seit November letzten Jahres im vorzeitigen Strafvollzug. Er reiste als Tourist in die Schweiz ein und logierte in einem Dachgeschoss an der Wilerstrasse in Gossau, wo die Polizei Heroin- und Kokaingemisch fand. Auch Paracetamol-Coffeingemisch, das zum Strecken des Heroins vorgesehen war, wurde in seiner Unterkunft entdeckt.

Durch den Besitz von 553 Gramm Heroingemisch und 16 Gramm Kokaingemisch sowie den Verkauf von 500 Gramm des Heroins an Abnehmer in Gossau, Uzwil, Wil und Uznach habe sich der Beschuldigte der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht, erklärte der Staatsanwalt. Wegen des Eigenkonsums von Betäubungsmitteln beantragte er zudem einen Schuldspruch wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes.

Drogenbande heuerte ihn als Läufer an

Zwischen dem 26. Mai und 5. August 2022 übergab der Beschuldigte an unbekannte Mitglieder der Drogenbande insgesamt 30'000 Franken, die vom Erlös des Heroinverkaufs stammten. Diese Geldübergabe sei eine klassische Geldwäschehandlung, erklärte dazu der Staatsanwalt. Der Beschuldigte habe für seine Drogenhandelstätigkeit 3000 Franken erhalten. Der junge Albaner sei einer von vielen, die von Drogenbanden als Läufer angeworben würden, weil in der Heimat schwer Arbeit zu finden sei und deshalb das Geld fehle.

Auch der Verteidiger betonte, die Auftraggeber hätten die schwierige persönliche Situation seines Mandanten ausgenutzt, um ihn als Läufer anzuheuern. Ihm sei zugute zu halten, dass er mit dem Verdienst keine Luxusgüter habe kaufen wollen. Seine Absicht sei gewesen, zum Lebensunterhalt seiner Familie beizutragen.

Beschuldigter muss Verfahrenskosten von 30'500 Franken zahlen

Das Kreisgericht St.Gallen sah alle Voraussetzungen für ein abgekürztes Verfahren erfüllt und erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Von den 34 Monaten Freiheitsstrafe muss er 14 Monate absitzen. Bei 20 Monaten wird der Vollzug mit einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben und die Landesverweisung von sieben Jahren im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. Die Verfahrenskosten, die zu Lasten des Beschuldigten gehen, betragen rund 30‘500 Franken.