Fall am Kreisgericht St.Gallen: Vom Arbeitssuchenden zum Dieb

Vom Arbeitssuchenden zum Dieb: Ware im Wert von 30'000 Franken erbeutet Ein Rumäne, der vor dem Kreisgericht St.Gallen stand, hat in mindestens 16 Läden Waren gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ungefähr 30'000 Franken. Claudia Schmid 28.11.2022, 05.00 Uhr

Auch viele Rasierklingen waren unter dem Diebesgut. Bild: Archiv

Rumänien habe er verlassen, weil er seit der Pandemie keine Arbeit mehr gefunden habe, erzählte der Beschuldigte an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Deshalb sei er zu einem Freund nach Genf geflogen. Sie beide hätten beabsichtigt, gemeinsam einen Job zu suchen. Weil es nicht geklappt habe, sei der Freund wieder in die Heimat zurückgekehrt, während er geblieben sei.