Tunesier kassiert nach Diebstahl bedingte Geldstrafe und Busse

Kreisgericht St.Gallen «Das ist die allerletzte Chance»: Gericht verurteilt jungem Dieb zu Busse und Geldstrafe Ein junger Tunesier hat mehrfach Parfüms, Kosmetika und Sonnenbrillen gestohlen. Vor Gericht entging er nur knapp einer Landesverweisung. Claudia Schmid 13.05.2022, 05.00 Uhr

Der junge Tunesier wurde verurteilt, weil er unter anderem Kosmetika und Parfüms gestohlen hatte. Bild: Getty

Der 21-jährige Mann kam 2018 aufgrund eines Familiennachzugs in die Schweiz, wo sein Vater bereits seit zehn Jahren lebte. Wie er an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen erklärte, geriet er an falsche Freunde und rutschte in die Drogensucht.

Seine Verhaltens- und Drogenprobleme führten dazu, dass er mit einem Freund in ein Kellerabteil an der Rorschacher Strasse einbrach und dort ein E-Bike im Wert von rund 3700 Franken entwendete. Zudem betrat er trotz Hausverboten Verkaufsgeschäfte und stahl Waren wie Parfüms, Kosmetika, Rasierapparte und Sonnenbrillen. Auch wurde ihm vorgeworfen, dass er zwischen Oktober 2019 und April 2021 täglich Marihuana und drei bis vier Mal Kokain konsumierte.

Die Diebstahlserie war nicht der erste Verstoss gegen das Gesetz. Bereits im November 2020 verurteilte das Untersuchungsamt St.Gallen den Tunesier per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe. Am 2. März 2021 folgte ein weiterer Strafbefehl wegen ähnlicher Delikte.

Beschuldigter bittet um weitere Chance

Die Staatsanwaltschaft verlangte eine Verurteilung wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch, geringfügigen Diebstahls und geringfügiger Sachbeschädigung sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Dafür sei der junge Mann unter Einbezug der früher bedingt ausgesprochenen Strafen mit einer Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Franken und einer Busse von 1500 Franken zu belegen. Auch wurde eine Landesverweisung von sieben Jahren beantragt.

Er hoffe sehr, in der Schweiz bleiben zu dürfen, betonte der Beschuldigte. Zu Zeiten der Straftaten sei er sehr jung gewesen und unter Drogen gestanden. Nun sei er reifer geworden und habe aus seinen Fehlern gelernt. Seine Eltern bräuchten ihn, weshalb er um eine weitere Chance bitte. Er werde sich fortan an das Gesetz halten, arbeiten und wann immer möglich, eine Lehre abschliessen.

Verteidigung: E-Bike sei nicht gestohlen worden

Die Anträge der Verteidigung zu den Schuldsprüchen wich vor allem in einem Punkt wesentlich von denjenigen der Anklage ab. Sie sah sie den Tatbestand betreffend des E-Bikes nicht als Diebstahl, sondern als Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch. Somit entfalle eine Katalogtat und die Aussprechung einer obligatorischen Landesverweisung, betonte der Verteidiger.

Sein Mandant sei geständig und zeige Reue. Er habe erkannt, dass seine Taten falsch gewesen seien und sei gewillt, den Schaden wieder gut zu machen. Seit der Diebstahlserie habe sich der Beschuldigte nichts mehr zuschulden kommen lassen. Der Beschuldigte habe sich wegen seiner Verhaltens- und Drogenprobleme erfolgreich in Therapie begeben. Beruflich gehe es ebenfalls aufwärts.

Richter mahnt Beschuldigten

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen folgte der Argumentation des Verteidigers. Er entschied, dass der Beschuldigte mangels Katalogtat nicht des Landes verwiesen wird. Als Strafmass sprach er eine unbedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 70 Franken und eine Busse von 1200 Franken aus.

Nach dem Verlesen des Urteils, richtete er mahnende Worte an den Beschuldigten. In aller Deutlichkeit wolle er ihm sagen, dass sein weiterer Lebensweg in der Schweiz nur dann funktioniere, wenn er sich absolut nichts mehr zuschulden kommen lasse. Es sei nun wirklich die allerletzte Chance, die ihm das Gericht gewähre.