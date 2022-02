Mann erhält bedingte Freiheitsstrafe wegen Drogenhandels

Kreisgericht St.Gallen Betäubungsmittel an rund 35 Personen verkauft: 21-jähriger Schweizer erhält bedingte Freiheitsstrafe wegen Drogenhandels und illegalen Waffenkaufs Ein 21-jähriger Schweizer hat Drogen verkauft und gegen das Waffengesetz verstossen. Der Beschuldigte war an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen nur teilweise geständig. Er hat eine bedingte Freiheitsstrafe erhalten. Claudia Schmid 09.02.2022, 12.00 Uhr

Der junge Mann hat im Rahmen von mindestens 87 Deals Betäubungsmittel an rund 35 Personen verkauft. Symbolbild: Getty

Dem Beschuldigten wurde unter anderem vorgeworfen, er habe zwischen Oktober 2018 und Mai 2020 im Rahmen von mindestens 87 Deals Betäubungsmittel an rund 35 Personen verkauft. Dabei soll er einen Erlös von 10’240 Franken erzielt haben. Laut Staatsanwaltschaft wurden in der Wohnung des jungen Mannes zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt. Im Dezember 2019 fanden die Beamten 650 Gramm Marihuana, 235 Gramm Haschisch und 6600 Franken Bargeld.

Trotz des laufenden Verfahrens delinquierte er weiter und so kamen bei der zweiten Hausdurchsuchung vom Mai 2020 erneut 203 Gramm Marihuana, rund 28 Gramm Kokaingemisch und 3580 Franken zum Vorschein. Sichergestellt wurden zudem mehrere sogenannte Replikapistolen, für die er keinen nötigen Kaufvertrag vorweisen konnte, sowie verbotene Waffen wie Klappmesser, Schlagring und Teleskopstock.

Mann bestreitet die angeklagte Menge Drogen

Der Beschuldigte war an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen nur teilweise geständig. Zwar gab er zu, mit Marihuana und Haschisch gehandelt zu haben, bestritt jedoch die angeklagte Menge. Zudem verneinte er kategorisch, auch Kokain verkauft zu haben. Er gab an, die Drogen gehörten Freunden, die es bei ihm nach einem Besuch vergessen hätten. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, wie der Name des Besitzers laute, antwortete er, er verrate niemanden.

Auch betonte er, das beschlagnahmte Geld stamme nicht aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln, sondern sei vom ehemaligen Lehrlingslohn und Zuwendungen der Eltern angespart. Er bewahre sein Geld lieber zu Hause auf als auf einem Bankkonto.

Anklage beantragt unbedingte Freiheitsstrafe

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, eine Geldstrafe und eine Busse. Zunächst habe er die Strafe bedingt beantragen wollen, erklärte er. Da der arbeitslose Beschuldigte jedoch in der Befragung keinerlei Reue und Einsicht gezeigt und selbst nach der ersten Hausdurchsuchung nicht von seinem deliktischen Tun abgesehen habe, erachte er einen unbedingten Vollzug als schuldangemessen.

Der Verteidiger verlangte hingegen eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten, eine Geldstrafe und eine Busse. Sein Mandant sei nicht so abgebrüht, wie ihn die Anklage darstelle. Er habe seine Fehler eingesehen und sei bestrebt gewesen, im Strafverfahren die Karten auf den Tisch zu legen. Er habe das Marihuana und Haschisch vor allem verkauft, um seinen eigenen Marihuanakonsum zu finanzieren.

Kreisgericht gewährt eine letzte Chance

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den 21-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken und einer Busse von 1000 Franken. Während der Probezeit von drei Jahren wurde Bewährungshilfe angeordnet. Dem Staat hat er eine Ersatzforderung von 5000 Franken zu leisten. Der Rest des bei den Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Geldes wird an die Verfahrenskosten von rund 20’000 Franken angerechnet.

Dem Gericht bereite es Sorge, dass beim Beschuldigten kaum Antrieb zu sehen sei, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, betonte der Vorsitzende Richter. Obwohl es von einer erheblichen kriminellen Energie ausgehe, gebe es ihm mit diesem Urteil eine Chance, sich zu bewähren. Dem Beschuldigten müsse aber klar sein, dass er sein Leben nun in die Hand nehmen und ein straffreies Leben führen müsse.