St.Gallen: Geplatzter Drogendeal endete mit Schwerverletztem

Kreisgericht St.Gallen Bei geplatztem Drogendeal auf Machete gefallen: Angeklagter vom Vorwurf der schweren Körperverletzung freigesprochen Im Frühsommer 2021 ist ein Kokainkauf in der Stadt St.Gallen eskaliert. Ein 28-Jähriger ist dabei schwer verletzt worden. Jetzt hat das Kreisgericht den 33-jährigen Angeklagten freigesprochen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 12.07.2022, 12.00 Uhr

Ein geplatzter Drodendeal in der Stadt St.Gallen endete mit einem Schwerverletzten. Er war auf eine Machete gestürzt. Getty Images

Wie an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen erklärt wurde, suchte das spätere Opfer an einem Freitagabend im Mai 2021 nach einer Gelegenheit, in der Stadt St.Gallen Kokain zu kaufen.